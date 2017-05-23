Изменён маршрут двух финальных этапов велогонки Париж-Ницца-2021

Маршрут 7 и 8 этапов велогонки Париж-Ницца-2021 изменён из-за локдауна

Организаторы велогонки Париж-Ницца-2021 были вынуждены изменить маршруты 7 и 8-го этапов под давлением мэра Ниццы и префектуры департамента Приморские Альпы из-за ситуации с пандемией Covid-19.

Второй год подряд из-за пандемии Париж-Ницца не сможет финишировать на Английской набережной в центре Ниццы. В прошлом году финальный этап был отменён. В этот раз отмены этапа не будет, но организаторы сократят дистанцию двух заключительных этапов, а также изменят их места старта и финиша.

Так, 7-й этап, королевский горный, не будет стартовать в Ницце, участники отправятся из коммуны Ле-Брок. Вместо восхождения в подъём 1-й категории Коль-де-Ванс (Col de Vence) – 9,7 км с 6,6% в маршруте будет подъём 2-й категории Коль-де-ла-Жилетт – 6,6 км со средним градиентом 4,9%.

Затем гонка вернётся к запланированному маршруту и финиш на горнолыжном курорте Кольмиан – будут пройдены два подъёма 2-й категории – Коль-де-Сигаль (Col de la Sigale) – 6,6 км с 4,9% и Кот-де-Сан-Антонен (Côte de Saint Antonin) – 6,2 км с 5,3%, длинный спуск и отрезок по пересечённой местности подведёт к финальному подъёму Кольмиан (Valdeblore La Colmiane) – 16,3 км со средним градиентом 6,2%.

7-й этап Париж-Ницца-2021

В итоге дистанция 7 этапа сократится со 166,5 км до 119,5 км.

8-й этап Париж-Ницца-2021

8-й этап стартует в Ле-План-Дю-Вар (Le Plan Du Var) и финиширует в подъём в Левенcе (Levens). Дистанция также будет сокращена со 110,5 км до 92,5 км. Маршрут этапа будет состоять из двух кругов с прохождением Кот-де-Дюраню (Côte de Duranus) – 4 км со средним градиентом 3,5%.