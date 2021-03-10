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Александр Власов и Йон Исагирре – призеры «Париж-Ниццы»-2021

Александр Власов и Йон Исагирре – призеры «Париж-Ниццы»-2021

 

  В драматичной развязке престижной многодневной гонки «Париж – Ницца» два гонщика команды Astana – Premier Tech заняли два призовых места в генеральной классификации: Александр Власов стал вице-чемпионом гонки, заняв второе место, а Йон Исагирре стал третьим призером. Помимо этого, Власов стал победителем в молодежной классификации, завоевав белую майку, а Astana – Premier Tech одержала победу в итоговой общекомандной классификации.

 

 

Александр Власов и Йон Исагирре – призеры «Париж-Ниццы»-2021

 

Photo: Getty Sport/Astana – Premier Tech

 

 

  Заключительный, 8-й этап «Париж-Ниццы» был видоизменен и сокращен из-за ограничений, введенных в Ницце. В итоге гонщики проехали всего 92.7 км по среднегорной трассе. Гонка получилась очень скоростной и опасной из-за многочисленных поворотов и спусков. Это спровоцировало большое количество завалов – среди гонщиков, которые падали сегодня, были Александр Власов и Алексей Луценко, который был вынужден сойти с дистанции. К счастью, медицинский осмотр не выявил никаких серьезных травм ни у одного из гонщиков казахстанско-канадской команды.

 

  Также, по ходу этапа дважды падал лидер гонки Примож Роглич. В итоге, отстав в какой-то момент от основной группы, он не сумел вернуться и проиграл борьбу за общий зачет.

 

  Ближе к финалу этапа Луис Леон Санчес и Омар Фраиле предприняли серию атак, после чего сумели переложиться в группу отрыва. Однако, позднее, оба гонщика вернулись в пелотон, чтобы оказать поддержку Александру Власову и Йону Исагирре. В отсутствии Роглича, Власов и Исагирре повели борьбу с немецким гонщиком Максимилианом Шахманном.

 

  На финальном подъеме Власов и Исагирре поочередно атаковали Шахманна, пытаясь уйти в отрыв, однако добиться преимущества не получилось. Группа фаворитов финишировала вместе, а победа на этапе была разыграна в спринте – победителем финального этапа стал датский гонщик Магнус Корт. Йон Исагирре финишировал седьмым, а Александр Власов занял 12-е место.

 

Максимилиан Шахманн стал итоговым победителем «Париж-Ниццы-2021», а Александр Власов и Йон Исагирре дополнили тройку призеров.

 

  «Я очень рад своему второму месту и белой майке. Я впервые на «Париж-Ницце», и очень здорово дебютировать на такой знаменитой гонке сразу с подиумом. Последний этап получился очень нервным, скорость была невероятная, а маршрут достаточно опасным. В какой-то момент я попал в завал с Алексеем Луценко, но, к счастью, мне быстро удалось вернуться в гонку.

 

  Мне жаль, что Примож Роглич тоже падал, надеюсь, обошлось без серьезных травм. Что ж, в финале команда проделала фантастическую работу на меня и Йона. Мы пробовали атаковать, думаю, я атаковал раза три, также Йон несколько раз предпринимал попытки. Но, последний подъем не был крутым, так что практически невозможно было добыть преимущество. Тем не менее, мы пытались, и я рад, что мы не опустили руки, а боролись до конца. Теперь меня ждет небольшой отдых, после чего я отправлюсь на высокогорный сбор», - сказал Александр Власов.

 

Александр Власов и Йон Исагирре – призеры «Париж-Ниццы»-2021

 

Александр Власов и Йон Исагирре – призеры «Париж-Ниццы»-2021

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

 

  «Этап получился сумасшедшим, все время ехали на высокой скорости, было много атак и падений на опасной трассе. Мои товарищи попали в завал, также, и Роглич падал. Мне жаль, что он потерял гонку таким образом, но это тоже часть велоспорта. Надеюсь, что он быстро восстановится. Мы старались следовать нашей стратегии, и наша команда провела потрясающую гонку.

 

  На заключительном подъеме мы все были впереди, мощно работая и пытаясь произвести селекцию в группе, стараясь изолировать Шахманна. Я атаковал, и Александр тоже пробовал, но было невозможно дистанцировать его, так как в подобного рода финалах он силен. Тем не менее, я доволен своим призовым местом на такой большой гонке, как «Париж – Ницца». Это серьезное достижение. Я на правильном пути к своим самым большим целям в сезоне, моя форма на хорошем уровне, но я надеюсь, что смогу еще улучшить ее, чтобы стать сильнее в следующих гонках. Здесь, на «Париж – Ницце» мы очень здорово ехали как единая команда, и было замечательно одержать победу в командном зачете»! – сказал Йон Исагирре.

 

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

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Теги к статье: Александр Власов Йон Исагирре Astana – Premier Tech Париж - Ницца Paris-Nice велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • VeloVelo
    Париж-Ницца-2021. Этап 8 (32)
    VeloVelo-Фото

    Ну вот и с Рогличем никто сегодня в поддавки не играл.
    Выражаясь вашим языком - "никто не собирался дарить ему победу".
    Поддавкам не место в спорте.

    И Что не так с победой Шахмана?
    Вполне Заслуженная победа.
    И очень даже интересно.

  • VeloVelo
    Париж-Ницца-2021. Этап 8 (32)
    VeloVelo-Фото

    Да уж, Загадка.

  • M-07
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 5 (18)
    M-07-Фото

    Какой этап, браво ван дер Пул, какие он потрясающие гонки выдаёт, не могу им не восхищаться. Погачар впечатляет, может и на классики замахнуться.

  • BaTman
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 5 (18)
    BaTman-Фото
    Погачар очень силён, пока выглядит непобедимым. Берналь, просто тень по сравнению с ним.
  • Joe
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 5 (18)
    Joe-Фото
    Цитата: Freejazz
    Что там делает Газпром-Русвело?
    . Выступают как могут . Единственная российская команда на этом уровне. даже если нет результата, ее цель - ориентир для юношей и юниоров России. Другого велоспорта на шоссе в России сейчас нет и в ближайшем будущем не предвидится в любом случае
  • EL-Fenomeno
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 5 (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    МВДП или же ВВА, а может Погачар, а ну ещё Алафилипп....больше некому)) не дано, не положено. 

    Цитата: Sezar
    Вот это холмистый этап! На таком можно решить судьбу целого грантура

    Я же говорил ещё в превью, что 5-й этап смотрится почти наилучше по профилю на этой ТА. И да, согласен, один (как минимум) такой этап должен быть всегда и на каждом ГТ сезона.

     

    P.S.

    На Роглича было тяжело сегодня смотреть cray по человеческуи и по спортивному очень жаль. Надеюсь Примо не сломается и переживёт эти удары, но есле такое случится на ТдФ (не дай Бог), тогда мне станет определённо страшно за его судьбу и карьеру.

  • krbynkv
    Примож Роглич и спортивный дир ... (2)
    krbynkv-Фото
    Настоящий кремень! Достоен восхищения и уважения. Зел?ная майка едва ли удовлетворит и половину амбиций. Надеюсь, он покажет себя в Туре Басков. И, верю, что достойно примет сегодняшнюю неудачу.
  • GTX
    Примож Роглич и спортивный дир ... (2)
    GTX-Фото
    90 км с вывихом плеча и ободранной задницей - боец. п.с. Как это не Мовистар темп в группе взвинтил, когда у кого то проблемы)
  • krbynkv
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 5 (18)
    krbynkv-Фото
    Красивый пьедестал сегодня. Желаю МВДП каким-то боком взойти повыше в ГК.
  • Серафим
    Париж-Ницца-2021. Этап 8 (32)
    Серафим-Фото
    Кстати, сегодня Прощеное Воскресенье и Бог прощает нам все вольные и невольные наши шалости и мелкие злодейства (с). Не думаю, что Бог злопамятен и именно сегодня решил отомстить Рогличу за его выигрыш (якобы несправедливый) на предыдущем этапе. Вообще-то это спорт и смысл спорта - выигрывать всеми законными , не преступающими правила способами.
    И я тоже прошу прощения у всех, кого мог обидеть вольно или невольно своим словом или даже мыслями.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
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