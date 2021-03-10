Александр Власов и Йон Исагирре – призеры «Париж-Ниццы»-2021

В драматичной развязке престижной многодневной гонки «Париж – Ницца» два гонщика команды Astana – Premier Tech заняли два призовых места в генеральной классификации: Александр Власов стал вице-чемпионом гонки, заняв второе место, а Йон Исагирре стал третьим призером. Помимо этого, Власов стал победителем в молодежной классификации, завоевав белую майку, а Astana – Premier Tech одержала победу в итоговой общекомандной классификации.

Photo: Getty Sport/Astana – Premier Tech

Заключительный, 8-й этап «Париж-Ниццы» был видоизменен и сокращен из-за ограничений, введенных в Ницце. В итоге гонщики проехали всего 92.7 км по среднегорной трассе. Гонка получилась очень скоростной и опасной из-за многочисленных поворотов и спусков. Это спровоцировало большое количество завалов – среди гонщиков, которые падали сегодня, были Александр Власов и Алексей Луценко, который был вынужден сойти с дистанции. К счастью, медицинский осмотр не выявил никаких серьезных травм ни у одного из гонщиков казахстанско-канадской команды.

Также, по ходу этапа дважды падал лидер гонки Примож Роглич. В итоге, отстав в какой-то момент от основной группы, он не сумел вернуться и проиграл борьбу за общий зачет.

Ближе к финалу этапа Луис Леон Санчес и Омар Фраиле предприняли серию атак, после чего сумели переложиться в группу отрыва. Однако, позднее, оба гонщика вернулись в пелотон, чтобы оказать поддержку Александру Власову и Йону Исагирре. В отсутствии Роглича, Власов и Исагирре повели борьбу с немецким гонщиком Максимилианом Шахманном.

На финальном подъеме Власов и Исагирре поочередно атаковали Шахманна, пытаясь уйти в отрыв, однако добиться преимущества не получилось. Группа фаворитов финишировала вместе, а победа на этапе была разыграна в спринте – победителем финального этапа стал датский гонщик Магнус Корт. Йон Исагирре финишировал седьмым, а Александр Власов занял 12-е место.

Максимилиан Шахманн стал итоговым победителем «Париж-Ниццы-2021», а Александр Власов и Йон Исагирре дополнили тройку призеров.

«Я очень рад своему второму месту и белой майке. Я впервые на «Париж-Ницце», и очень здорово дебютировать на такой знаменитой гонке сразу с подиумом. Последний этап получился очень нервным, скорость была невероятная, а маршрут достаточно опасным. В какой-то момент я попал в завал с Алексеем Луценко, но, к счастью, мне быстро удалось вернуться в гонку.

Мне жаль, что Примож Роглич тоже падал, надеюсь, обошлось без серьезных травм. Что ж, в финале команда проделала фантастическую работу на меня и Йона. Мы пробовали атаковать, думаю, я атаковал раза три, также Йон несколько раз предпринимал попытки. Но, последний подъем не был крутым, так что практически невозможно было добыть преимущество. Тем не менее, мы пытались, и я рад, что мы не опустили руки, а боролись до конца. Теперь меня ждет небольшой отдых, после чего я отправлюсь на высокогорный сбор», - сказал Александр Власов.

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

«Этап получился сумасшедшим, все время ехали на высокой скорости, было много атак и падений на опасной трассе. Мои товарищи попали в завал, также, и Роглич падал. Мне жаль, что он потерял гонку таким образом, но это тоже часть велоспорта. Надеюсь, что он быстро восстановится. Мы старались следовать нашей стратегии, и наша команда провела потрясающую гонку.

На заключительном подъеме мы все были впереди, мощно работая и пытаясь произвести селекцию в группе, стараясь изолировать Шахманна. Я атаковал, и Александр тоже пробовал, но было невозможно дистанцировать его, так как в подобного рода финалах он силен. Тем не менее, я доволен своим призовым местом на такой большой гонке, как «Париж – Ницца». Это серьезное достижение. Я на правильном пути к своим самым большим целям в сезоне, моя форма на хорошем уровне, но я надеюсь, что смогу еще улучшить ее, чтобы стать сильнее в следующих гонках. Здесь, на «Париж – Ницце» мы очень здорово ехали как единая команда, и было замечательно одержать победу в командном зачете»! – сказал Йон Исагирре.

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech