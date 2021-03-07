Примож Роглич – победитель 6 этапа Париж-Ницца-2021

Дубль Приможа Роглича на велогонке Париж-Ницца-2021

31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич стал победителем 6-го этапа велогонки Париж-Ницца-2021. Это второй этап, выигранный Рогличем на его дебютной «Дороге к солнцу».

Протяжённый холмистый этап завершился коротким подъёмом к финишу, на котором пелотон проредился. Гийом Мартан (Cofidis), развозивший своего товарища по команде Кристофа Лапорта, ускорился первым, но Примож Роглич опередил в спринте и Лапорта и австралийского гонщика команды BikeExchange Майкла Мэттьюса. Победа на этапе принесла Приможу Рогличу 10 бонусных секунд, что позволило ему увеличить разрыв со своим ближайшим преследователем, победителем Париж-Ницца прошлого года Максимилианом Шахманном (Bora-hansgrohe) до 41 секунды.

Российский велогонщик команды Astana-Premier Tech Александр Власов надел белую майку лучшего молодого гонщика Париж-Ницца-2021. За 7 км до финиша у Власова произошёл прокол, но он быстро пересел на велосипед товарища по команде Маттео Собреро и вернулся в пелотон и сохранил позицию в общем зачёте. После схода Брэндона Макналти (UAE Team Emirates), от которого в классификации лучшего молодого гонщика Власова отделяло 4 секунды, он надел белую майку.

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Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Суперсчастлив, великолепно одержать такую победу. Это что-то новое для меня. Сегодня этап для всех был долгим и тяжёлым. На высокой скорости ехали с самого старта. Приятно, что у меня остались силы в ногах, чтобы отфинишировать. Конечно, был рад увидеть семью, почувствовать их поддержку.

Маршрут гонки поменяли. Но меня это не волнует. Мы, гонщики, влиять на изменения маршрута не можем, так что приходится принимать их. Конечно, впереди ещё два ключевых этапа. Я просто ожидаю, что все поедут на полную мощность, потому что дистанция обоих этапов будет короче. Так что, будет очень интересно. Я фокусируюсь на своём выступлении, если мы с командой не будем терять концентрации, всё должно быть нормально».

Майкл Мэттьюс (BikeExchange): «Сегодня мы контролировали гонку, знали, что сегодня подходящий для нас этап. Постарались как можно больше облегчить спринт. Ребята великолепно отработали, н, к сожалению, финишировал 3-м. На следующих этапах будет больше подъёмов. Лукас Хэмильтон у нас в великолепной форме, будем поддерживать его на 100%, посмотрим, что у него получится сделать с сильными соперниками на финальном подъёме».

Александр Власов (Astana-Premier Tech): «Что ж, я пережил несколько нервных моментов в финале, когда у меня произошла механическая проблема и я чуть не упал. К счастью, этого удалось избежать. Маттео был рядом со мной, и он очень быстро среагировал – отдал мне свой велосипед, и я сразу же бросился догонять пелотон. В итоге мне удалось вернуться в основную группу за несколько километров до финиша. Хочу поблагодарить мою команду за великолепную поддержку на протяжении всего дня! В целом я очень неплохо себя чувствовал сегодня и провел хороший день. По правде говоря, этап получился очень быстрым и нервным, но на финише я получил белую майку, чему я очень рад. Постараюсь удержать ее до самого конца гонки».