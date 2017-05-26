 Париж-Ницца-2021. Маршрут и участники

Париж-Ницца-2021. Превью

Велогонка Париж-Ницца с 1933 года остаётся точкой отсчёта в начале сезона. «Дорога к солнцу» начнётся 7 марта из пригорода Парижа Сент-Сир-л’Эколь (в 20 км от центра Парижа) и завершится 14 марта в Ницце, на Лазурном берегу.

Маршрут 79-го выпуска французской многодневной велогонки Мирового тура предоставит шанс проявить себя специалистам всех дисциплин – два полностью равнинных (2-й и 5-й), этап с холмистым рельефом и финишем в тягун, индивидуальная гонка на время с финишем в некатегорийный подъём, а также горные этапы с финишем в подъём 1-й категории (4-й и 7-й этап) и традиционный горный этап с финишем в Ницце.

Маршрут Париж-Ницца-2021

1-й этап проложен по кругу, с двойным прохождением двух подъёмов 3-й категории Кот-де-Сенлисс – 1,1 км с 5,5% и Кот-де-Меридон – 1,4 км с 5,2% и финишем в тягун.

2-й этап – равнинный с единственным подъёмом 3-й категории в середине дистанции.

3-й этап – 14,4-км индивидуальная гонка на время с небольшим некатегорийным подъёмом через 2 км после старта и финишным «торчком», где на 400 м градиент составит 6,3%.

4-й этап – горный, с набором высоты более 3500 м, с прохождением шести подъёмов 2-й категории:

- Коль-де-Шевре (Col des Chèvres) – 2,3 км с 7,6%;

- Коль-де-ла-Пистоль (Col de la Pistole) – 3,1 км с 6,6%;

- Кот-де-Круа-де-Монман (Côte de Croix de Montmain) – 3,6 км с 5,4%;

- Кот-де-ла-Рош-де-Солютре (Côte de la Roche de Solutré) – 4,1 км с 5,5%;

- двойным прохождением Мон-Бруйи (Mont Brouilly) – 3 км с 7,7% за 65,8 км и за 20,7 км до финиша и некатегорийным Коль-де-Дюрбиз (Col de Durbize) – 4 км с 6,4%, где будут разыграны промежуточные спринты;

и финишем в подъём 1-й категории Ширубле (Chiroubles) – 7,3 км с 6%. Через километр после начала подъёма градиент достигнет 10,7%, после «полочки» под спуск вновь вернётся к 10,6%, в финале – 6,5%.

5-й этап вернёт в центр внимания спринтеров. Равнинный этап с единственным подъёмом 3-й категории за 33,8 км до финиша и спринтом в очень небольшой тягун. Но генеральщикам придётся быть осторожными - долина реки Рона, по которой пройдёт маршрут этапа, известна сильными ветрами – мистралем, который часто продувает долину в начале марта.

6-й этап пересекает Прованс. На первой половине дистанции сосредоточены подъёмы 3-й, 3-й и 1-й категории (2,2 км с 7,8% через 52 км после старта; 1,5 км с 4,3% через 67 км после старта, 7,6 км с 5,8% за 100 км до финиша и 4,3 км с 6,8% за 89,5 км до финиша),

вторая часть так же состоит из подъёмов и спусков, но категория будет присвоена лишь одному – Кот-де-Гурдон – 4 км с 3,7% за 46 км до финиша. Второй промежуточный спринт будет разыгран на некатегорийном подъёме Рокфор-ле-Пен (Roquefort-les-Pins) 2 км с 6%.

Финиширует этап в некатегорийный двухкилометровый подъём со средним градиентом 5,3%

7-й этап – королевский горный пройдёт от Ниццы до горнолыжного курорта Ла-Кольмиан. Этап будет точной копией прошлогоднего финального этапа, где Наиро Кинтана одержал победу, опередив Тиша Бенота и Тибо Пино.

Этап начнётся с восхождения в подъём 1-й категории Коль-де-Ванс (Col de Vence) – 9,7 км с 6,6%, затем придётся преодолеть два подъёма 2-й категории – Коль-де-Сигаль (Col de la Sigale) – 6,6 км с 4,9% и Кот-де-Сан-Антонен (Côte de Saint Antonin) – 6,2 км с 5,3%.

Длинный спуск и отрезок по пересечённой местности подведёт к финальному подъёму Кольмиан (Valdeblore La Colmiane) – 16,3 км со средним градиентом 6,2%.

В 2018 году Саймон Йейтс атаковал на этом подъёме за 4 км до финиша , а в 2020 Наиро Кинтана повторил эту тактику и выиграл этап.

8-й, заключительный этап с финишем в Ницце и прохождением шести категорийных подъёмов – четырёх 2-й категории и одного 1-й категории. Финальный подъём – Коль-д’Эз – 1,6 км с 8,1% за 26,4 км до финиша – не последнее из препятствий. За 8,9 км на некатегорийном подъёме Коль-де-Катр-Шемен (Col des Quatre Chemins) – 5 км с 5,9%, будет разыгран второй промежуточный спринт, после чего останется преодолеть спуск до центра Ниццы.

Участники и претенденты Париж-Ницца-2021

Photo ©A.S.O./F.Boukla

Победитель прошлого года Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe) будет защищать титул, но ему придётся нелегко. В прошлом году из-за начавшейся пандемии с Париж-Ницца снялись команды сильных претендентов, а сама гонка была сокращена.

На этот раз недостатка в сильных соперниках у Шахмана не будет. На Париж-Ницца-2021 начинает сезон победитель Вуэльты Испании и призёр Тур де Франс прошлого года Примож Роглич (Jumbo-Visma). Он впервые в карьере поедет эту французскую гонку, а помогать ему будут Джордж Беннетт и Стевен Крёйсвейк.

Бороться за победу на «Дороге к солнцу» будет и сильный состав британской команды Ineos Grenadiers, которая в этом году объявила, что меняет тактику на более атакующую. Двукратный победитель Париж-Ницца Ричи Порт дебютирует в Европе в цветах команды Ineos Grenadiers. Вместе с ним стартует победитель Джиро д’Италия-2020 Тео Геоган Харт.

Призёр Париж-Ницца прошлого года Тиш Бенот и призёр Джиро д’Италия Джей Хиндли впервые объединят силы в своей новой команде.

Дебютирует на Париж-Ницца и собирается бороться за генеральную классификацию 24-летний российский велогонщик команды Astana-Premier Tech Александр Власов, который недавно вошёл в топ-10 на Туре Прованса и занял 6-е место на классике «Фон-Ардеш». Побороться за высокие места может также и его товарищ по команде Йон Исагирре.

Брэндон Макналти и Давид Де ла Крус (UAE Team Emirates), Дилан Тёнс и Джек Хейг (Bahrain-Victorious), Давид Годю (Groupama-FDJ), Фабио Ару (Qhubeka-Asssos), Гийом Мартан (Cofidis), Варран Баргий (Arkea-Samsic), Пьер Латур (Total Direct Energie) также в числе протагонистов.

На этапах поборются Филипп Жильбер и Джон Дегенкольб (Lotto Soudal), Александр Кристофф (UAE Team Emirates), Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step), Джакомо Ниццоло (Qhubeka ASSOS), Арно Демар (Groupama-FDJ), Кристоф Лапорт (Cofidis), Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe), Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), Майкл Мэттьюс (BikeExchange), Сеп Ванмарке и Руди Барбье (Israel Start-Up Nation), Насэр Буанни (Arkea-Samsic), Бриан Кокар (B&B Hotels p/b KTM), Оливер Насен (AG2R Citroen) и другие.

Этапы Париж-Ницца-2021

1 этап. 7 марта. Saint-Cyr-l'École - Saint-Cyr-l'École, 165,8 км

Маршрут Париж-Ницца-2021

2 этап. 8 марта. Oinville-sur-Montcient – Amilly, 188 км

Маршрут Париж-Ницца-2021

3 этап. 9 марта. Gien – Gien, 14,4 км, ITT

Маршрут Париж-Ницца-2021

4 этап. 10 марта. Chalon-sur-Saône – Chiroubles, 187,6 км

Маршрут Париж-Ницца-2021

5 этап. 11 марта. Vienne – Bollène, 200,2 км

Маршрут Париж-Ницца-2021

6 этап. 12 марта. Brignoles – Biot, 202,4 км

Маршрут Париж-Ницца-2021

7 этап. 13 марта. Nice - Valdeblore La Colmiane, 166,5 км

Маршрут Париж-Ницца-2021

8 этап. 14 марта. Nice – Nice, 110,5 км

Маршрут Париж-Ницца-2021