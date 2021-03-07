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Примож Роглич – победитель 4 этапа Париж-Ницца-2021

Примож Роглич, Максимилиан Шахман, Реми Каванья, Александр Власов о 4-м этапе Париж-Ницца-2021

 

 

  31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич одержал победу на 4-м этапе велогонки Париж-Ницца-2021. Этап «Дороги к солнцу», проложенный среди виноградников региона Божоле, решился на финальных километрах перед финишем в Ширубле (Chiroubles). 3500 м набора высоты оказались слишком трудным испытанием для Стефана Биссеггера (EF Education – Nippo), не сумевшего защитить лидерство в общем зачёте.  

 

Примож Роглич – победитель 4 этапа Париж-Ницца-2021

Credit A.S.O./Fabien Boukla

 

 

  Неудача постигла и французского велогонщика команды Deceuninck-Quick Step Реми Каванью, который надеялся переодеться в жёлтую майку лидера, атаковав  за 15 км до финиша. К Каванье присоединился Луис-Леон Санчес (Astana-Premier Tech). Но за 6,5 км до финиша Реми Каванья был вынужден остановиться и ждать помощи из-за неисправности велосипеда.

 

  За 5 км до финиша Луис-Леон Санчес добрал атаковавшего  за 22 км до финиша в одиночку Жульена Бернара (Trek-Segafredo), но уехать вдвоём не получилось. За 3,1 км до финиша Примож Роглич атаковал и уехал от соперников, опередив преследователей на финише на 12 секунд. Словенский велогонщик команды Jumbo-Visma одержал первую в этом сезоне победу и надел первую в карьере жёлтую майку лидера гонки Париж-Ницца.

 

  Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe), победитель Париж-Ницца-2020 года, финишировал вторым и поднялся на второе место в общем зачёте. В этой же группе, проигравшей Рогличу 12 секунд, финишировал и российский гонщик команды Astana-Premier Tech Александр Власов, который по итогам 4 этапа занимает 4-е местов генеральной классификации. Брэндон Макналти (Brandon McNulty), 22-летний американский велогонщик команды UAE Team Emirates, надел белую майку лидера и поднялся на вторую строчку генеральной классификации.

 

Примож Роглич – победитель 4 этапа Париж-Ницца-2021

 

Примож Роглич – победитель 4 этапа Париж-Ницца-2021

 

Примож Роглич – победитель 4 этапа Париж-Ницца-2021

 

Примож Роглич – победитель 4 этапа Париж-Ницца-2021

 

Примож Роглич – победитель 4 этапа Париж-Ницца-2021

Photo credit A.S.O./Fabien Boukla

 

 

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Очень доволен результатом. Вчера мы показали, что находимся в хорошей форме. Сегодня мне полностью подходил маршрут с короткими подъёмами. Было трудно, но благодаря команде в итоге всё сработало. Мы контролировали гонку, в конце у меня осталось достаточно сил в ногах, чтобы атаковать и уехать. Приятно надеть жёлтую майку Париж-Ницца. Цель – сохранить лидерство до финиша в Ницце. Гонка ещё не закончена, но у нас сильная команда. С нетерпением жду следующих этапов.

 

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Примож Роглич, Максимилиан Шахман, Реми Каванья, Александр Власов о 4-м этапе Париж-Ницца-2021

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto


   Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe): «Примож выбрал для атаки идеальный момент. Я не смог за ним поехать. Подумал, что последние три километра будут круче. Возможно, мне не хватило уверенности, надо было попробовать удержаться. Но всё равно я очень доволен результатом. С Приможем была очень сильная команда. Будет тяжело с ним бороться, но атмосфера в нашей команде отличная, конечно, мы будем стараться сделать всё возможное».

 

  Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Этап нам мог прекрасно подойти, до финиша дорога была очень трудной. Высокая скорость вымотала пелотон, но наша команда работала слаженно. Мы думали, что в финал разыграет большая группа.

 

  Роглич сегодня был силён, он проявил дальновидность, атаковал за 3 км, когда никто не смог с ним удержаться. Но снимаю шляпу перед Максом, он сумел финишировать вторым на этапе и подвинулся на вторую позицию в общем зачёте. Для нас это отличный результат. Ребята работали слаженно, мы выполнили план – боролись за победу на этапе. Можем быть довольны, что проиграли только Рогличу, который был невероятно силён».

 

  Гийом Мартан (Cofidis): «Это первый подиум года после тяжёлого этапа. Первая проверка в горах, и я смог ответить. Вся команда, от гонщиков до механиков, проделала великолепную работу, защищая меня. В финале рядом со мной в качестве помощника оставался Симон Гешке. Но против Приможа Рогличем мало что можно было предпринять. Я ещё нахожусь в фазе восстановления. Если бы мне месяц назад сказали, что я буду бороться за подиум этапа Париж-Ницца, я бы не поверил. (Прим. VeloLIVE – в конце января Гийом Мартан во время тренировочного лагеря в Сьерра-Невада травмировал ребро и колено). Такое выступление обещает хорошую перспективу на уик-энд, а Антони Перес надел гороховую майку».

 

Примож Роглич, Максимилиан Шахман, Реми Каванья, Александр Власов о 4-м этапе Париж-Ницца-2021

 

  Александр Власов (Astana-Premier Tech): «В целом я доволен своим выступлением в первый горный день на «Париж – Ницце». Что ж, финальный подъем был не очень крутым, и он не слишком хорошо подходил мне, так как я предпочитаю более затяжные и крутые горы.

 

  Команда прекрасно работала сегодня, и я чувствовал поддержку товарищей на протяжении всего дня. На последнем подъеме ребята вывезли меня вперед на хорошую позицию, но было сложно последовать за атакой Роглича. Я постарался сохранить высокий темп на заключительном участке подъема больше для того, чтобы проиграть как можно меньше секунд, чем чтобы атаковать из нашей группы преследователей, так как последние километры были достаточно пологими. В конце концов, я финишировал всего через 12 секунд после Роглича, и чувствую, что для меня это был хороший тест в горах. Впереди еще несколько сложных дней, так что посмотрим, чего получится добиться на следующих этапах».

 

Примож Роглич, Максимилиан Шахман, Реми Каванья, Александр Власов о 4-м этапе Париж-Ницца-2021

Credit A.S.O./Fabien Boukla

 

 

 Брэндон Макналти (UAE Team Emirates): «Был очень напряжённый этап, с короткими и крутыми подъёмами, но у меня отлично шла нога. Возникли проблемы с позицией на последнем подъёме перед спринтом. Я поехал слишком рано, и у меня не получилось ускориться так, как надо. Я доволен своей формой. Сюда я приехал бороться за общий зачёт. Приятно, что на правильном пути к этой цели. После сегодняшнего этапа стала понятно, что Роглич в хорошей форме, но посмотрим, как пройдут следующие важные этапы».

 

  Луис-Леон Санчес (Astana-Premier Tech): « Это была хорошая возможность побороться за победу на этапе. Первая часть подъема была трудной, и я выложился на 100%, чтобы удержаться впереди так долго, как только было возможно. У меня все еще оставался шанс, если бы я добрался до последних трех километров, где гора становилась более пологой. Но, Роглич и остальные догнали меня чуть раньше. Что ж, думаю, это был хороший шанс, тем не менее, неплохая попытка, которая показывает, что форма идет по восходящей. Буду пробовать снова».

 

Credit A.S.O./Fabien Boukla

 

 

  Реми Каванья (Deceuninck-Quick Step): «Чувствовал себя неплохо, перед финальным подъёмом ехал в группе фаворитов. Сказал себе: «Давай, мне надо их опередить». Потому что, если они встанут на педали, будет сложно что-то сделать.

 

  Я попытался, но возникли проблемы с велосипедом как раз перед самым крутым участком. Не знаю, что случилось, думаю, батарея разрядилась, - у меня пропал контакт с переключением передач, я застрял на большой передаче, на которой было сложно проходить такой подъём.

 

    Удача была не на моей стороне, но я показал, что нога идёт. Разделка была моей первой целью сезона, я заехал высоко даже на коварной дистанции. Сегодня совсем не повезло. Но я доволен, как еду гонку. Будет этап, подходящий нашему спринтеру (Сэму Беннетту), а потом почему бы не использоавть шанс на холмистых этапах».

 

 

 

Результаты 4 этапа Париж-Ницца-2021

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Париж - Ницца Paris-Nice велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • rude_rider
    Париж-Ницца-2021. Этап 4 (10)
    rude_rider-Фото

    Роглич играючи уехал..

    мдааа..

    Астана как команда в целом не плохо..но раздергать такого Роглу врятли удасться

    борьба только за подиум если только..все близко

  • старт-шоссе 82
    Париж-Ницца-2021. Этап 4 (10)
    старт-шоссе 82-Фото
    А что не так с Астаной? По моему хороший этап провели, трое в десятке.
    Что до феерии, мне тоже хочется, надеюсь на 7-этапе что-то интересное произойдет.
  • Woterman 1980
    Тео Геоган Харт сошёл с гонки ... (1)
    Woterman 1980-Фото
    Ну, теперь начнётся охота за этапами
  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 1 (8)
    RVL-Фото

    .

  • MVDP
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 1 (8)
    MVDP-Фото
    Может и поссыкивает Мотя в финишную рубку лезть без лишней надобности, когда на кону такой важный сезон
  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 1 (8)
    Earl57-Фото

  • BlAr
    Париж-Ницца-2021. Этап 4 (10)
    BlAr-Фото
    Я смотрел за динамикой. Думаю, причина не только и не столько в том, что сбавил Роглич, но и в финишном рывке его конкурентов на последнем километре этапа.
  • BlAr
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 1 (8)
    BlAr-Фото
    А на кой черт команде штатный спринтер, уступающий по потенциалу своему развозящему? МВДП не раз демонстрировал спринтерские финиши как минимум на одном уровне с ВВА.
  • velodoctor
    Париж-Ницца-2021. Этап 4 (10)
    velodoctor-Фото

    Роглич атаковал мощно за 3км, но в конце почти половину потерял из своего преимущества, 20 или даже 22 сек было. 

  • Earl57
    Париж-Ницца-2021. Этап 4 (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: Woterman 1980
    Что то Ineos вообще никакие. Tao Geoghegan Hart вообще не финишировал на сегодняшнем этапе

    Он упал и ударился головой. По-видимому подозревают сотрясение мозга, потому врачи ему предписали небольшой отдых и "no screen-time". 

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
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