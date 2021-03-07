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Тео Геоган Харт сошёл с гонки Париж-Ницца-2021 после падения

Тео Геоган Харт сошёл с 4-го этапа Париж-Ницца-2021 после падения на спуске

 

 

  Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) был вынужден прекратить борьбу на Париж-Ницца-2021 и сойти с гонки во время 4-го этапа. 25-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers упал на спуске за 19 км до финиша, находясь на пятой позиции в голове группы. Он поскользнулся на правом повороте и упал вместе с Давидом Годю (Groupama-FDJ). Тео Геоган Харт быстро вернулся на велосипед и проехал несколько километров, но затем остановился из-за головокружения и был отправлен в больницу.

 

Тео Геоган Харт сошёл с гонки Париж-Ницца-2021 после падения

 

Тео Геоган Харт сошёл с гонки Париж-Ницца-2021 после падения

 

  После финиша спортивный директор команды Ineos Grenadiers Габриэль Раш (Gabriel Rasch) объяснил причину схода Тео Геогана Харта: «На спуске переднее колесо его велосипеда заскользило на повороте, когда он был на четвёртой позиции в пелотоне. Очень не повезло. Не знаю, почему он поскользнулся, был ли там гравий. Он ударился лицом и головой, а также сильно ушиб колено. У него немного кружилась голова, и мы подумали, что ему нужно прекратить гонку и не рисковать».

 

  Тео Геоган Харт: «Сегодня приземлился на голову. Спасибо команде Ineos Grenadiers и врачам команды за то, что поставили приоритетом моё здоровье в долгосрочной перспективе, когда стало ясно, что я не в стопроцентном порядке. Небольшой отдых, без конкретной даты возвращения, надеюсь, вернусь скоро».

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Теги к статье: Тео Геоган Харт Tao Geoghegan Hart Ineos Grenadiers Париж - Ницца Paris-Nice велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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