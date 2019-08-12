Сэм Беннетт – победитель 1 этапа Binck Bank Tour-2019

Сэм Беннетт одерживает победу на 1-м этапе Binck Bank Tour-2019

Чемпион Ирландии, 28-летний гонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт одержал победу на 1-м этапе Binck Bank Tour-2019. Дождь осложнил прохождение второй части дистанции, пелотон рассыпался на несколько групп. Ирландский гонщик был внимателен и держался в голове пелотона. За несколько километров до финиша был пойман отрыв дня. За 2 км до финиша Сэм Беннетт сел на колесо Дилана Груневегена (Jumbo-Visma) в ожидании идеального момента для спринта. На последних метрах Сэм Беннетт обошёл Эдварда Тёнса (Trek-Segafredo) и Майка Тёниссена (Jumbo-Visma), одержав 38 победу в карьере и девятую в этом сезоне.

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Сэм Беннетт: «Я очень счастлив, что одержал первую победу в майке чемпиона Ирландии. Сегодня этап получился немного опасным из-за дождя, пару раз я скользил, но в итоге всё закончилось хорошо. Ребята вывезли меня в финале на хорошую позицию, которую я старался удерживать последние два километра. Потом я вышел с колеса одного из спринтерских поездов, начал свой спринт в правильный момент. У меня особые отношения с Бельгией, очень счастлив, что выиграл, потому что на этой гонке всегда сложно одержать победу».

Андре Шульце, спортивный директор: «Этап был быстрым с самого старта. Ветер и плохая погода, а также узкие улицы делали гонку нервной. Команда была в распоряжении Сэма, нашей задачей было вывезти его на позицию для спринта. За 2 км он, возможно, вышел слишком рано, однако, до этой отметки его товарищи по команде работали, не жалея сил, особенно Маркус Бургхардт, который удерживал под контролем отрыв дня. В спринте Сэм очень удачно сел за Груневегеном и спуртовал в точно в нужный момент. Сегодня он определённо был самым сильным и взял заслуженную победу».