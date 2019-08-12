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Сэм Беннетт – победитель 1 этапа Binck Bank Tour-2019

Сэм Беннетт одерживает победу на 1-м этапе Binck Bank Tour-2019

 

 

  Чемпион Ирландии, 28-летний гонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт одержал победу на 1-м этапе Binck Bank Tour-2019. Дождь осложнил прохождение второй части дистанции, пелотон рассыпался на несколько групп. Ирландский гонщик был внимателен и держался в голове пелотона. За несколько километров до финиша был пойман отрыв дня. За 2 км до финиша Сэм Беннетт сел на колесо Дилана Груневегена (Jumbo-Visma) в ожидании идеального момента для спринта. На последних метрах Сэм Беннетт обошёл Эдварда Тёнса (Trek-Segafredo) и Майка Тёниссена (Jumbo-Visma), одержав 38 победу в карьере и девятую в этом сезоне.

 

Сэм Беннетт – победитель 1 этапа Binck Bank Tour-2019

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

   Сэм Беннетт: «Я очень счастлив, что одержал первую победу в майке чемпиона Ирландии. Сегодня этап получился немного опасным из-за дождя, пару раз я скользил, но в итоге всё закончилось хорошо. Ребята вывезли меня в финале на хорошую позицию, которую я старался удерживать последние два километра. Потом я вышел с колеса одного из спринтерских поездов, начал свой спринт в правильный момент. У меня особые отношения с Бельгией, очень счастлив, что выиграл, потому что на этой гонке всегда сложно одержать победу».

 

  Андре Шульце, спортивный директор: «Этап был быстрым с самого старта. Ветер и плохая погода, а также узкие улицы делали гонку нервной. Команда была в распоряжении Сэма, нашей задачей было вывезти его на позицию для спринта. За 2 км он, возможно, вышел слишком рано, однако, до этой отметки его товарищи по команде работали, не жалея сил, особенно Маркус Бургхардт, который удерживал под контролем отрыв дня. В спринте Сэм очень удачно сел за Груневегеном и спуртовал в точно в нужный момент. Сегодня он определённо был самым сильным и взял заслуженную победу».

 

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Binck Bank Tour гонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Саныч
    Поздравления от земляков с Черниговщины Андрею и его тренеру Николаю Дмитриевичу.
    +
  • Astanaforever
    Давиде Формоло, Миккель Бьерг ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Шейхи не скупятся . Команда будет топовой на следующий сезон.
  • close2you
    Давиде Формоло, Миккель Бьерг ... (2)
    close2you-Фото
    Наконец то Брэндона забрали, он давно к этому шёл...
  • Debora
    Максимилиано Ричесе переходит ... (3)
    Debora-Фото
    Цитата: Серафим
     Один из лучших развозящих, если не лучший, ушел из Д-КС. Интересно - Лефевр потихоньку свертывает спринтерскую программу, или обновляет команду для прихода нового топ спринтера? Если договаривается со спринтером, то кто это может быть? Беннет, Груневеген, а может, Аккерман? Из Боры ведь кто-то может уйти, многовато топ-спринтеров на одну команду, imho.  
    У Аккермана контракт с Бора до 2021 года
  • Earl57
    Элиа Вивиани – чемпион Европы- ... (2)
    Earl57-Фото
    До конца шоссейного сезона Вивиани осталось проехать всего 2 однодневные гонки. После чего он отдохнет и переключится на трек, где ему надо зарабатывать лицензию на Токио-2020.
    Чемпионат мира в Йоркшире он не поедет, сказал уже об этом.
  • EL-Fenomeno
    Элиа Вивиани – чемпион Европы- ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Понимаю, что это чемпионат Европы, но ведь майка чемпов как ITT так и RR будет целый год на гонцах в командах, т.е. одной команде: Deceuninck - Quick-Step (до конца сезона ибо Элия уже де факто в другой).

    Так что Квики успели по полной отметититься не только на однодневках-многодневках этого сезона, но и на ЧЕ-2019 взяв золото и в инд. разделке, и в групповой гонке

  • Anna P.
    Binck Bank Tour-2019. Этап 1 (2)
    Anna P.-Фото

    А Тениссен обогнал Груневегена. Как на Туре. 

     

  • Arciv
    Вуэльта Испании-2019. Цифры и ... (4)
    Arciv-Фото
    А кто вообще фавориты? Лопез. Карапас едет? Наверное Адам Йетс. Кто капитан Инеос?
  • levonardo
    Binck Bank Tour-2019. Этап 1 (2)
    levonardo-Фото
    Беннеттна на следующий год в Декёник? Ситуация складывается подходящая, кажется.
  • velodoctor
    Доменико Поццовиво получил тра ... (5)
    velodoctor-Фото

    Надо подождать операции, может скажут что восстановление будет не таким уж и долгим. 

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