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Сэм Беннетт – победитель 3 этапа Критериума Дофине-2019

Сэм Беннетт, Ваут ван Арт, Дилан Тёнс о 3-м этапе Критериума Дофине-2019

 

 

  Сэм Беннетт одержал победу на 3-м этапе Критериума Дофине-2019, завершившимся общим спринтом. 28-летний ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe обошёл бельгийского гонщика команды Jumbo-Visma Ваута ван Арта и итальянского гонщика команды Astana Давиде Баллерини. Победа на этапе Критериума Дофине стала для Сэма Беннетта седьмой в этом сезоне. Дилан Тёнс (Bahrain-Merida) сохранил на плечах жёлтую майку лидера. Ваут ван Арт, занявший на этапе второе место, надел зелёную майку лучшего в очковой классификации.

 

Сэм Беннетт – победитель 3 этапа Критериума Дофине-2019

 

Сэм Беннетт – победитель 3 этапа Критериума Дофине-2019

 

Photo © ASO/Alex BROADWAY

 

 

  Сэм Беннетт: «Я очень счастлив, конечно, это не только моя победа, вся команда абсолютно потрясающе сегодня проехала. Этап проходил немного нервно. И этап, который должен завершиться спринтом, для меня проходит тяжелее. Сегодня другие спринтеры следили, где я нахожусь.

 

  Было сложно собрать развозящий поезд, потому что впереди хотели быть и генеральщики, и спринтеры. Но в итоге всё сработало отлично. Мои товарищи по команде весь день ехали в голове группы, в финале хотели вывезти меня на хорошую позицию.

 

  В последний момент я сказал развозящему меня Шейну Арчбольду, что чувствую себя отлично. Я стараюсь бороться за победу на каждой гонке, в которой стартую. Только на Туре Романдии у меня не получилось выиграть этап».

 

  Ваут ван Арт: «Не знал наверняка, чего мне ждать от спринта, но решил попробовать, что у меня получится. Единственным вариантом было ускориться заранее, но на такой территории Беннетт намного сильнее меня. Второе место в общем спринте – для меня  уже хороший результат».

 

  Дилан Тёнс: «Из-за плохой погоды было непросто восстановиться после приложенных вчера усилий. Холод осложнил гонку, но в финале у меня не возникло проблем, мой первый день в жёлтой майке лидера прошёл хорошо. Завтра важный этап, мне надо постараться удержать майку. На Туре Валенсии в разделке  я был всего на секунду медленнее Тони Мартина. Сейчас я в отличной форме, верю в себя. Я очень хорошо подготовился к Критериуму Дофине и следующим гонкам. Доволен своей формой. Надеюсь, скоро она принесёт мне ещё больший успех».

 

 

Результаты 3 этапа Критериума Дофине-2019

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • Гонщик
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (25)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: SSS
    Ну да. Был бы у него Вино и нурсултан-тим, все было бы тип-топ!
    Че ты имеешь против Астаны и Винокурова? Достойный чемпион постсоветского пространства, нашей общей Родины, олимпийский чеспион, гордость Казахстана и легендарная команда Астана, выигравшая не раз Грантуры и все мировые гонки. Идущая сейчас вторая по числу побед в этом сезоне. Что не так? Жлобит тебя наверное от зависти? Иди прими успокоительное. Поможет.
    ха , а где базируется данная команда , узнай для начала , непосредственно к Казахстану имеет отношение очень далёкое , кроме того что ездят в майках цвета  национального флага и один казах по-моему в составе был .



    Цитата: Zhanzhak
    Ясно. Ну а вы не реагируйте. Ведь каждый болеет по своему. Если чья то точка зрения не совпадает с вашей это же не означает что он не прав? Просто из за ваших провокационных ответов- постов начинается здесь свара. Хочется читать интересные комментарии с чем то соглашается, а с чем то нет, но каждый раз получается черт знает что. Это скорее просьба.
    За целый день и так хватает проблем, хочется здесь отдохнуть, но и тут постоянные выяснения. Уже хочется что бы кто то это закончил.
    Вы сами собственно ответили на свой вопрос , если чья то точка зрения не совподает с вашей , не стоит так реагировать .

  • Mima
    Критериум Дофине-2019. Этап 3 (8)
    Mima-Фото
    Цитата: tim147
    Неужели в новом контракте Алафилиппа прописано обязтельство развозить спринтеров? Больно смотреть как этот щуплый паренек (феномен в своем амплуа),  пытается заниматься несвойственным ему делом и толкается среди "мастодонтов". Ау, месье Лефевр - прекращайте эксперименты по забиванию гвоздей хрустальным молотком!!!
    Согласна, выглядит бредово
  • Arciv
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (25)
    Arciv-Фото
    Цитата: Debora
    Цитата: Arciv
    И опять без Беннета. Видимо он на Вуэльту капитанить,или помогать Крайшвику,есои тот потянет
    Почему без Беннета? Написано, что он есть
    Да,то я нн увидел,он есть. Состав не плохой
  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2019. Этап 3 (8)
    SportSpirit-Фото
    Тоже плюсану. Еще на вчерашнем этапе, когда Алафилипп развозил Жильбера, я ущипнула себя и подумала, что что-то не в порядке в (датском королевстве) волчьей стае.
  • staurt
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (25)
    staurt-Фото
    толи дело суууууупермен))))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ronde van Limburg-2019 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Консонни, уже Грозу проигрывает ,ну и гонщик, там между братом и сестрой у Кьяры яица есть. А ему их ещё надо отрастить.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Критериум Дофине-2019. Этап 3 (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: kwwk
    Полностью соглашусь, тут парня и поломать малехо можно, сегодня он вроде даже с Гориллой потолкался.
    Он готовится к чемпионату мира
  • Alya
    Павел Сиваков – 9-й в общем за ... (22)
    Alya-Фото

    Цитата: levonardo
    Мать, ты чё такая токсичная?

    Не люблю всю систему россиского велоспорта)) Да и вообще спорта.

  • Гонщик
    Критериум Дофине-2019. Этап 3 (8)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Шкипер завтра переоденется?-:)
    конечно будет давить , шифроваться незачем .

  • Debora
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (25)
    Debora-Фото
    Цитата: Arciv
    И опять без Беннета. Видимо он на Вуэльту капитанить,или помогать Крайшвику,есои тот потянет
    Почему без Беннета? Написано, что он есть

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