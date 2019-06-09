Сэм Беннетт – победитель 3 этапа Критериума Дофине-2019

Сэм Беннетт, Ваут ван Арт, Дилан Тёнс о 3-м этапе Критериума Дофине-2019

Сэм Беннетт одержал победу на 3-м этапе Критериума Дофине-2019, завершившимся общим спринтом. 28-летний ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe обошёл бельгийского гонщика команды Jumbo-Visma Ваута ван Арта и итальянского гонщика команды Astana Давиде Баллерини. Победа на этапе Критериума Дофине стала для Сэма Беннетта седьмой в этом сезоне. Дилан Тёнс (Bahrain-Merida) сохранил на плечах жёлтую майку лидера. Ваут ван Арт, занявший на этапе второе место, надел зелёную майку лучшего в очковой классификации.

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Сэм Беннетт: «Я очень счастлив, конечно, это не только моя победа, вся команда абсолютно потрясающе сегодня проехала. Этап проходил немного нервно. И этап, который должен завершиться спринтом, для меня проходит тяжелее. Сегодня другие спринтеры следили, где я нахожусь.

Было сложно собрать развозящий поезд, потому что впереди хотели быть и генеральщики, и спринтеры. Но в итоге всё сработало отлично. Мои товарищи по команде весь день ехали в голове группы, в финале хотели вывезти меня на хорошую позицию.

В последний момент я сказал развозящему меня Шейну Арчбольду, что чувствую себя отлично. Я стараюсь бороться за победу на каждой гонке, в которой стартую. Только на Туре Романдии у меня не получилось выиграть этап».

Ваут ван Арт: «Не знал наверняка, чего мне ждать от спринта, но решил попробовать, что у меня получится. Единственным вариантом было ускориться заранее, но на такой территории Беннетт намного сильнее меня. Второе место в общем спринте – для меня уже хороший результат».

Дилан Тёнс: «Из-за плохой погоды было непросто восстановиться после приложенных вчера усилий. Холод осложнил гонку, но в финале у меня не возникло проблем, мой первый день в жёлтой майке лидера прошёл хорошо. Завтра важный этап, мне надо постараться удержать майку. На Туре Валенсии в разделке я был всего на секунду медленнее Тони Мартина. Сейчас я в отличной форме, верю в себя. Я очень хорошо подготовился к Критериуму Дофине и следующим гонкам. Доволен своей формой. Надеюсь, скоро она принесёт мне ещё больший успех».