Дубль Сэма Беннетта на Париж-Ницца-2019

Сэм Беннетт – победитель 6 этапа Париж-Ницца-2019

Спринтерские победы в этом выпуске гонки Париж-Ницца поделили между собой два гонщика – Дилан Груневеген (Jumbo-Visma) и Сэм Беннетт (Bora-hansrohe).

28-летний ирландский гонщик сделал дубль, выиграв спринт на 6-м этапе Париж-Ницца-2019. Этап завершился общим спринтом, но из-за завала за 3 км до финиша из борьбы за победу на этапе выбыли Калеб Юэн (Lotto Soudal) и Кристоф Лапорт (Cofidis).

Команда Groupama-FDJ возглавила пелотон, работая на своего спринтера Арно Демара, но Сэм Беннетт, до последнего выжидавший в спринте, точно выбрал момент и опередил французского гонщика на финишной черте. Чемпион Европы Маттео Трентин (Mitchelton-Scott) финишировал третьим. Победа принесла Беннетту и зелёную майку лучшего в очковой классификации, которую ирландский гонщик перехватил у Дилана Груневегена.

Михал Квятковски (Sky) сохранил на плечах жёлтую майку лидера и поборолся за дополнительные секунды на промежуточных спринтах.

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Сэм Беннетт: «Когда есть уверенность, всё получается. Когда спринтер начинает побеждать, для него всё складывается гладко, не надо за это бороться, это просто получается. Форма в порядке, чувствую себя хорошо. Когда ты достаточно силён, то всегда находишься на хорошей позиции. Я просто наслаждался моментом. Финал был хаотичным, с несколькими трудными подъёмами. Команда снова потрясающе вывезла меня. Всё, что мне надо было делать – следовать за ребятами, доверяя им. Они великолепно отработали. Эта гонка была моей первой целью сезона, потом – Милан-Сан-Ремо, после чего я постараюсь немного отдохнуть и освежить голову.

Сегодня я особенно хотел постараться на этапе, потому что он идеально подходил в смысле подготовки к Сан-Ремо. Думал, что не смогу выжить на предпоследнем подъёме, но у меня получилось. На финальных километрах нога шла очень хорошо. Я знал, что мне нечего паниковать, я доверял своим товарищам по команде. Меня почти зажали в коробочку на финальных метрах, но я выбрался и снова опередил одного из лучших спринтеров. Теперь жду Милан-Сан-Ремо».

Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сэм в удивительной форме. Он впечатляюще прошёл подъёмы, знает, как выходить на правильную позицию. Команда сегодня помогала ему просто идеально, их усилия были вознаграждены второй победой на этапе. Это был не просто этап с волнообразным рельефом, ветер под 75 км/ч сделал его совсем не простым. После шести дней гонки у нас две победы на этапах, зелёная майка, а Феликс Гроссхартнер идёт на шестой позиции в общем зачёте. Думаю, мы можем быть более чем довольны».