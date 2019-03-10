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Дубль Сэма Беннетта на Париж-Ницца-2019

Сэм Беннетт – победитель 6 этапа Париж-Ницца-2019

 

 

  Спринтерские победы в этом выпуске гонки Париж-Ницца поделили между собой два гонщика – Дилан Груневеген (Jumbo-Visma) и Сэм Беннетт (Bora-hansrohe).

 

  28-летний ирландский гонщик сделал дубль, выиграв спринт на 6-м этапе Париж-Ницца-2019. Этап завершился общим спринтом, но из-за завала за 3 км до финиша из борьбы за победу на этапе выбыли Калеб Юэн (Lotto Soudal) и Кристоф Лапорт (Cofidis).

 

  Команда Groupama-FDJ возглавила пелотон, работая на своего спринтера Арно Демара, но Сэм Беннетт, до последнего выжидавший в спринте, точно выбрал момент и опередил французского гонщика на финишной черте. Чемпион Европы Маттео Трентин (Mitchelton-Scott) финишировал третьим. Победа принесла Беннетту и зелёную майку лучшего в очковой классификации, которую ирландский гонщик перехватил у Дилана Груневегена.

 

 Михал Квятковски (Sky) сохранил на плечах жёлтую майку лидера и поборолся за дополнительные секунды на промежуточных спринтах.

 

Дубль Сэма Беннетта на Париж-Ницца-2019

 

Дубль Сэма Беннетта на Париж-Ницца-2019

 

Дубль Сэма Беннетта на Париж-Ницца-2019

 

Photo © ASO/Alex BROADWAY

 

  Сэм Беннетт: «Когда есть уверенность, всё получается. Когда спринтер начинает побеждать, для него всё складывается гладко, не надо за это бороться, это просто получается. Форма в порядке, чувствую себя хорошо. Когда ты достаточно силён, то всегда находишься на хорошей позиции. Я просто наслаждался моментом. Финал был хаотичным, с несколькими трудными подъёмами. Команда снова потрясающе вывезла меня. Всё, что мне надо было делать – следовать за ребятами, доверяя им. Они великолепно отработали. Эта гонка была моей первой целью сезона, потом – Милан-Сан-Ремо, после чего я постараюсь немного отдохнуть и освежить голову.

 

  Сегодня я особенно хотел постараться на этапе, потому что он идеально подходил в смысле подготовки к Сан-Ремо. Думал, что не смогу выжить на предпоследнем подъёме, но у меня получилось. На финальных километрах нога шла очень хорошо. Я знал, что мне нечего паниковать, я доверял своим товарищам по команде. Меня почти зажали в коробочку на финальных метрах, но я выбрался и снова опередил одного из лучших спринтеров. Теперь жду Милан-Сан-Ремо».

 

  Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сэм в удивительной форме. Он впечатляюще прошёл подъёмы, знает, как выходить на правильную позицию. Команда сегодня помогала ему просто идеально, их усилия были вознаграждены второй победой на этапе. Это был не просто этап с волнообразным рельефом, ветер под 75 км/ч сделал его совсем не простым. После шести дней гонки у нас две победы на этапах, зелёная майка, а Феликс Гроссхартнер идёт на шестой позиции в общем зачёте. Думаю, мы можем быть более чем довольны».

 

 

Результаты 6 этапа Париж-Ницца-2019

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Теги к статье: Сэм Беннетт Париж - Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура многодневная велогонка

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23 марта 2019

Milano-Sanremo

25 - 31 марта 2019

Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2019

Driedaagse Brugge-De Panne


ОПРОС

Кто станет победителем Париж-Ницца-2019?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Инцидент с пешеходом и командо ... (32)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Панта подавал в суд на оргов Джиро и города Турин.

    Всем здоровья
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Василий Кириенко проходит курс ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Здоровья,здоровья,здоровья, что бы все было хорошо.
  • ktilp-12
    Париж-Ницца-2019. Этап 5 (11)
    ktilp-12-Фото

      Первую 3 сек вместе с Изагирре завоевал где то в районе 30 км. а 2 сек перед финишем. После 5 этапа разница между Санчесом и Берналем было 9 сек. а после 6 этапа  4 сек. Верю в математику, значит засчитано 5 сек.

  • ayahuasca
    Василий Кириенко проходит курс ... (2)
    ayahuasca-Фото

    Тёзка, выздоравливай! Ждем тебя на шоссе!

  • Серафим
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 3 (5)
    Серафим-Фото

     Да, Саган явно прибавляет. Да и настроение хорошее, с Вивиани в шутку пободался, а удар хвостом гремучей змеи - это вообще нечто. Пошутил, миллиметровщик.

  • Tamri
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 2 (10)
    Tamri-Фото

    Цитата: Anna P.
    Мне показалось, что начинал не Отар, а кто-то...
    Отар бы не сказал, что в зеленой майке едет "Маглиа Верде", а в белой майке лучшего молодого - "Маглиа бьянка"...
    Я просто кайф словила от совершенства...

    ни Отар был ни разу.. это точно. Хотелось бы знать кто такую чушь порол.. своих героев телетрансляций ))

  • uran
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 3 (5)
    uran-Фото
    Прекрасные спринты что на Ницце что Адриатика. Демар очень вовремя спринт начал с колеса развозящего но Беннет сильнее, значительно сильнее. Сагана же наоборот "вынудили" начать спринт с неудобной позиции с двумя лучшими финишерами на колесе. Итог что Саган опять второй, но мощь на уровне лучших.
  • raspik
    Париж-Ницца-2019. Этап 6 (7)
    raspik-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Вора начала доминировать на этапах. Астана и Степ притихли. Смотрел сразу две гонки и заметил. На Париж - Ницца скорость была выше, чем на Тиррено - Адриатико. Хотя у Ницци были горки, а на Адриатике равнина.
    А попутный ветер у гонщиков был в Италии такой же как во Франции?
  • Astanaforever
    Париж-Ницца-2019. Этап 6 (7)
    Astanaforever-Фото
    Лопес невидимка на Ницце, завтра должен брать этап. Не зря же он отдыхал шесть этапов. Хотя эти горы не его. Ему покруче нужны и затяжные. Может тогда Лулу повезет на колесе...посмотрим.
  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2019. Этап 6 (7)
    Николай Н.-Фото
    Нет он прав всего 2 ск отыграл.

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