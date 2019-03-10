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Сэм Беннетт – победитель 3 этапа Париж-Ницца-2019

Сэм Беннетт побеждает на 3-м этапе Париж-Ницца-2019, Фабио Ару сходит с гонки

 

 

  28-летний ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт одержал победу на 3-м этапе Париж-Ницца-2019. Это был первый день на гонке без дождя и сильных боковых ветров. На  финальных 6 км команда Sky попыталась порвать пелотон, но в итоге группа собралась и на финише был разыгран общий спринт. Сэм Беннетт опередил Калеба Юэна (Lotto Soudal) и Фабио Якобсена (Deceuninck-Quick Step). Это вторая победа в карьере Сэма Беннетта на французской гонке Париж-Ницца, впервые он выиграл этап в 2017 году.

 

Через 90 км после старта с гонки сошёл Фабио Ару (UAE Team Emirates). Нильс Стивенс, спортивный директор команды объяснил, что ещё перед стартом итальянский гонщик обратился к врачам команды, сказав, что чувствует тошноту: «Ару вышел на старт, врач команды помог ему избавиться от неприятных симптомов, но во время гонки тошнота вернулась. Он был вынужден остановиться и сошёл с гонки».

 

Сэм Беннетт – победитель 3 этапа Париж-Ницца-2019

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

Сэм Беннетт – победитель 3 этапа Париж-Ницца-2019

 Photo © ASO/Alex BROADWAY

 

 

  Сэм Беннетт: «Последние два дня из-за резкого перехода от жары к холоду у меня плохо шла нога. Но я знал, что форма у меня в порядке. Сегодня нога пошла лучше, и это была моя последняя возможность побороться в спринте. Ребята фантастически отработали – и на протяжении всего этапа, и на финальных километрах. Они знали, что надо делать.

 

  Конечно, сегодняшний этап был легче, но в пелотоне присутствует много сильных спринтеров. Груневеген был почти непобедим последние два дня, но на этот раз всё прошло идеально для меня. Хочу поблагодарить всю команду Bora-hansgrohe, я невероятно счастлив, что выиграл этап. Мне очень хотелось отплатить команде за огромный объём работы. Спринт был долгим, но я удержался. Кажется, я нравлюсь гонке Париж-Ницца так же, как она нравится мне».

 

  Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «После двух напряжённых и выматывающих этапов, проходивших в холод и под дождём, сегодня впервые был разыгран настоящий групповой спринт. Сэм был впереди, снова доказал свой экстра-класс. Но я хочу отметить работу всей команды. Сегодня всё прошло идеально».

 

 

Результаты 3 этапа Париж-Ницца-2019

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Париж - Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура многодневная велогонка

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