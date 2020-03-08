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Сэм Беннетт избежал переломов, но не штрафа на 3-м этапе Париж-Ницца-2020

Сэм Беннетт и Уго Хофстеттер о падении на финальных метрах 3-го этапа Париж-Ницца-2020

 

Сэм Беннетт избежал переломов, но не штрафа на 3-м этапе Париж-Ницца-2020

 

Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

 

 

  29-летний гонщик команды Deceuninck-Quick Step Сэм Беннетт не смог поучаствовать в спринте на 3-м этапе Париж-Ницца, так как упал на финальных метрах. Но также чемпион Ирландии был оштрафован на 800 швейцарских франков и 40 очков UCI за то, что за 4 км до финиша толкнул плечом Наиро Кинтану (Arkea-Samsic) во время борьбы за позиции.

 

Сэм Беннетт избежал переломов, но не штрафа на 3-м этапе Париж-Ницца-2020

 

 

 

В финале за 100 м до финиша Беннетт упал на барьберы вместе с гонщиком команды Israel Start-Up Nation Уго Хофстеттером (Hugo Hofstetter).

 

Медицинский осмотр после этапа показал, что Беннетт избежал переломов, отделавшись ранами на пальцах правой руки, что потребует наложения швов.

 

 

Сэм Беннетт избежал переломов, но не штрафа на 3-м этапе Париж-Ницца-2020

 

Сэм Беннетт избежал переломов, но не штрафа на 3-м этапе Париж-Ницца-2020

 

 

 

  Сэм Беннетт: «Свёз немного кожи, нужно наложить швы, потому что ударился о металлический барьер. К счастью, в остальном, кажется, всё в порядке. Сначала я лежал на дороге в лёгком шоке, потому что не мог понять, насколько сильно пострадал. Хорошо, что ничего не сломано».

 

  Уго Хофстеттер: «Я был на колесе Сагана, но парень из Sunweb, ехавший слева, попытался занять моё место, и в этот самый момент Калеб Юэн появился передо мной справа. Я не смог затормозить и упал. Но я поднялся и пешком дошёл до финиша».

 

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Deceuninck - Quick Step Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

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Комментарии

  • SportSpirit
    Париж-Ницца-2020. Этап 3 (5)
    SportSpirit-Фото

    Любопытно наблюдать за внутрикомандными коммуникациями в Боре. Саган много работает на команду, Шахманн постоянно благодарит его в интервью. Возможно, для Петера это какая-то новая ипостась в гонках, на данном этапе более интересная, чем личные победы. Пи этом в генерале идет в 10-ке, выше Пино, например.

     

    Шахманн, когда попадает в кадр, очень часто что-то жует - полезная привычка для потенциального генеральщика) 

     

    Паскаль тактически упустил победу на 2-м этапе, непривычно ему без Зелига. 

  • Sezar
    ASO ограничивает зрителям дост ... (4)
    Sezar-Фото

    Ну хоть что-то делают. Сработает не сработает, но это лучше чем сидеть на одном месте и надеяться что само пройдет как итальянцы.

  • Серафим
    Париж-Ницца-2020. Этап 3 (5)
    Серафим-Фото

      Кстати, насчет Гарсии. Давно жду, когда он перейдет на более высокий уровень. Талант спринтера виден давно, надо реализовывать.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 3 (5)
    Николай Н.-Фото

    Саган сегодня смотрелся классно, без развоза был вторым. Начинает набирать форму. А вот волчья стая что то делает не то. За 20км устроили такой развоз, а в итоге провалились.

  • patar
    Париж-Ницца-2020. Этап 3 (5)
    patar-Фото

    А мне вот что интересно - вчера Саган развозил Акерманна, а сегодня у Боры вообще никакого поезда не было. Саган зацепился за чужое колесо (вот в чем он поистине лучший) и в спринте поучаствовал. А где же сам Паскаль делся? Пропустил я где он отпал... и неужели Бора так работала на Шахмана, что даже от спринта (где они традиционно ильны) отказались?

     

    А для КвикСтепа вообще трагедия какая-то. Первый этап - Алафилип в секундах от подиума, второй этап - похоронка для генерала, эшелоны, спринта нет. И вот третий этап - развоз некудышний, или сам Беннет потерялся. Вроде сперва казалось, что он впереди, а потом он резко потерял позицию, ушел глубже (кстати, тот же Саган, что сидел у Бенета на колесе, тут же бросил его и "пересел" к Юэну), потом падение... что с ним знает кто-то? За руку держался не обнадеживающе.

  • RVL
    Париж-Ницца-2020. Этап 3 (5)
    RVL-Фото

    Завалы последние абышто.



    Один притерся как чайник, второй выстегнулся так,что из седла вылетел. И кегельбан

  • EL-Fenomeno
    ASO ограничивает зрителям дост ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вчера матч ещё был, но при пустых трибунах (до 1 апреля).
    А насчёт недисциплинированности, то да, показывали по ТВ что тамошние бизнесмены порой очень негодуют на все те ограничения, что связанны с вирусом. Увы, но деньги поВсюду для некоторых в мире (не хочу говорить большинства) на первом месте, причём за всякую цену, даже выходить"смертную" (?) fool

  • Kitsune-taichou
    ASO ограничивает зрителям дост ... (4)
    Kitsune-taichou-Фото

    больше 1000? а если 999, уже безопасно?

  • Серафим
    ASO ограничивает зрителям дост ... (4)
    Серафим-Фото

     Лучше так, чем в Италии. Вчера запретили проведение всех спортивных мероприятий, вплоть до неприкасаемой серии"А". Впрочем, итальянцы удивительно недисциплинированные, отсюда и проблемы. Опять вспоминаю, что за Джиро стало что-то беспокойно. 

  • levonardo
    Париж-Ницца-2020. Этап 2 (5)
    levonardo-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Что то в этом году Ницца не похожа на предыдущие. Второй этап, а такие разборки. Сегодня как будто равнинный этап, а получились эшелоны.
    В прошлом году было то же самое.

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