Мадс Педерсен – победитель Гент-Вевельгем-2020

Мадс Педерсен, Флориан Сенешаль, Маттео Трентин на подиуме Гент-Вевельгем-2020

4-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен одержал одну из важных побед своей карьеры, выиграв классику Мирового тура Гент-Вевельгем-2020. Решающий отрыв дня образовался после финального прохождения брусчатого подъёма Кеммельберга, когда после атак вперёд уехала группа из 15 гонщиков.

За 4 км до финиша впереди остались Мадс Педерсен, Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Маттео Трентин (CCC), Флориан Сенешаль и Ив Лампарт(Deceuninck-Quick Step), Джон Дегенкольб (Lotto Soudal), Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), Альберто Беттиоль (EF Pro Cycling) и Стефан Кюнг (Groupama-FDJ). Кюнг, а затем Трентин атаковали. Ваут ван Арт и Матье ван дер Пул не стали сразу реагировать на атаки и упустили шанс переложиться к четвёрке лидеров – Мадсу Педерсону, Флориану Сенешалю, Маттео Трентину и Альберто Беттиолю.

Мадс Педерсен обошёл в спринте Флориана Сенешаля и Маттео Трентина.

Мадс Педерсен (Trek-Segafredo): «Трое ребят атаковали из группы, я надеялся, что Матье ван дер Пул и Ваут Ван Арт закроют просвет, но они не стали. Тогда я сам переложился к лидерам, сев последним колесом, а потом спринтовал с этой позиции. Я люблю спринтовать издалека. Такие финиши мне больше подходят. Гонка была довольно тяжёлой, особенно при такой погоде, когда был дождь, потом всё высохло.

С каждой гонкой всё больше и больше учусь. Сегодня попробовал провести гонку расчётливее, чем обычно, и, к счастью, это себя оправдало. У меня осталось достаточно сил, чтобы переложиться в отрыв и спринтовать. Это решение принял за несколько секунд. Когда группа немного замедлилась, я сказал себе: «Всё или ничего».

Понимал, что поеду один, надеялся, что смогу переложиться. Я мог финишировать четвёртым или ещё дальше, но, по крайней мере, я старался. Сегодня такая тактика принесла плоды, а в следующий раз, возможно, ничего не даст и я останусь за пределами десятки сильнейших.

Два года назад я хорошо выступил на Туре Фландрии. Теперь я доказал, что один из тех, кто может выигрывать классики. Победа здесь много для меня значит. Я пропустил чемпионат мира, одной из причин стало желание подготовиться к классикам. Вся команда сегодня была потрясающей. Перед стартом мы всё обсудили, решили, что будем ехать каждую гонку так, будто она последняя в сезоне. Никогда не знаешь, что случится, поэтому каждый день на счету. Так же поведём гонку в среду и снова в воскресенье».

Флориан Сенешаль (Deceuninck-Quick Step): «Я счастлив. Конечно, победить было бы приятнее, но если вспомнить, как я упал сегодня, и в каких условиях ехали гонку, насколько сильной была группа, боровшаяся за победу, то считаю второе место приличным результатом. Весь день я хорошо себя чувствовал, был решительно настроен что-то сделать. Мы продолжали атаковать. Но один парень в конце был сильнее. Тем не менее, мы закончили эту гонку с большой уверенностью в силах, что очень важно перед финальной частью сезона».

Маттео Трентин (CCC): «Сегодня гонка была очень трудной, хотя, наверное, это можно было предсказать. Я доволен, как провёл гонку. Команда хорошо поработала на открытом участке перед первым подъёмом на Кеммельберг. Я несколько раз пытался атаковать, и даже в конце чувствовал, что у меня достаточно сил для финальной атаки за 2 км до финиша. Просто жаль, что Мадс Педерсен переложился. Но, в конце концов, победил сильнейший, он это заслужил.

Финальный просев группы был очень жёстким. Все ехали быстро, невозможно было просчитать, кто выиграет из такой группы как наша. Мы все атаковали друг друга, потому что любая атака могла стать победной. Когда я работал с Матье ван дер Пулом, то мы закрыли просвет, который создали атаковавшие за 3 км до финиша. Я подумал, что ноги у меня сейчас взорвутся, но всё-таки ещё оставались силы на один последний рывок.

Подиум – хороший результат. Впереди ещё гонка, я чувствую себя хорошо, хотя так я себя чувствую после рестарта сезона. Пусть сегодня я не выиграл, но доказал, что нога идёт, а это главное в классиках».

Ваут ван Арт (Jumbo-Visma): «Тяжёлая была гонка. Как и ожидалось, к финалу мы доехали в маленькой группе. Нога у меня шла хорошо, думаю, я был одним из сильнейших в гонке. Ехал за победой, но не получил никакой свободы. Я знал, что у меня есть шанс в спринте, но не смог отвечать на все атаки. В итоге пришлось рисковать. К сожалению, не взял приз.

Вообще-то, один единственный гонщик следит за мной. Очевидно, он предпочитает увидеть меня проигравшим, чем самому использовать шанс и попробовать выиграть. Думаю, Ван дер Пул забыл, что я уже выигрывал несколько раз, поэтому у меня был вариант немного поиграть в покер. А сейчас мы оба остались с пустыми руками».

Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) в интервью Sporza: «Странная реакция Ваута. Он был одним из сильнейших гонщиков в группе. И если он ускорялся, конечно, я должен был реагировать. Если бы этого не делал, моя команда спросила бы меня, почему я не отвечаю, когда он уезжает. Пустые слова – заявлять, что я хотел, чтобы он проиграл, потому что я всегда борюсь в гонке за победу.

Группа была слишком большая, чтобы доехать до финиша. И было понятно, что пойдут атаки. Всего за несколькими гонщиками я слежу. Конечно, Ваут – один из самых быстрых в группе, но это также относится к Трентину и Дегенкольбу. Я знал, что Педерсен тоже быстрый гонщик, но он мог себе позволить чуть дольше сохранять непроницаемость, когда приближалась группа.

Я вовсе его не обвиняю. Я несколько раз возвращал его назад, потому что хотел выиграть гонку. Знаю, что он сейчас один из сильнейших гонщиков в мире. Если он уезжает в одиночку, я должен его возвращать, потому что в противном случае гонку не выиграть. Я верил, что могу бороться за победу, закрыл просвет до четвёрки беглецов. У меня не осталось никаких сил, когда оглянулся и увидел, что вся группа приклеилась к моему колесу. Я надеялся, что он переложится ко мне один, но получилось по-другому. Я шёл на пределе.

Я пропустил чемпионат мира, что позволило мне провести блок тренировок в Ливиньо, чтобы вернуться на уровень, необходимый для классик».