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Каспер Асгрен – победитель Kuurne-Brussels-Kuurne-2020

Каспер Асгрен: «Победа на Kuurne-Brussels-Kuurne-2020 - самая крупная в моей карьере»

 

 

  25-летний датский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Каспер Асгрен одержал первую в карьере победу на бельгийской классике, выиграв Kuurne-Bruxelles-Kuurne-2020. Он атаковал за 44 км до финиша, добрал уехавших ранее гонщиков, а затем постепенно сбросил попутчиков, ускоряясь за 16 и 9 км до финиша, и поехал в одиночку. За 3 км в него в запасе было около 8 секунд, но он сумел удержаться до финиша, опередив пелотон на 3 секунды.

 

Каспер Асгрен – победитель Kuurne-Brussels-Kuurne-2020

 

© Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / ©Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / ©Getty Images

 

  Каспер Асгрен: «Конечно, это самая крупная победа в моей карьере! Взять классику важнео, потому что, когда я стал профессионалом, поставил перед собой цель развиться в гонщика для классик. Поэтому для меня так важно победить на этой трудной, но прекрасной гонке всего через два года после начала профессиональной карьеры. У нас такой невероятный старт сезона, надеемся показать ещё больше высоких результатов.

 

  Утром в автобусе Боб сказал мне поступить так, как он сделал в прошлом году, когда атаковал, уехал в одиночку и одержал здесь победу. Я просто последовал его совету, зная, что узкие маленькие дороги сыграют мне на пользу. После Клуисберга я контратаковал, присоединился к ребятам в отрыве, а потом сбрасывал их один за другим. Это было очень тяжело, ноги вопили, мне было очень больно, но я держался и поверил в успех только когда увидел знак 300 м до финиша.

 

  Уик-энд классик прошёл для нашей команды отлично. Мы показали невероятную командную работу, этот результат цементирует нашу уверенность перед следующими классиками, где мы снова хотим быть впереди».

 

 

Результаты Kuurne-Brussels-Kuurne-2020

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Теги к статье: Каспер Асгрен Kasper Asgreen Deceuninck-Quick Step Kuurne - Brussel - Kuurne классика однодневная велогонка велогонка категории 1.Pro

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Даулет Биржевой
    Джанни Москон был снят с класс ... (4)
    Даулет Биржевой-Фото
    Эх, жалко Гривко не было рядом... он бы ему показал, где Киттели зимуют))
  • EL-Fenomeno
    Kuurne - Brussel - Kuurne-2020 (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну неплохо так (финиширвать) на глазах у всех впереди всего пелотона пускай только на 3 сек. КВИКовицЫ взяли этакий реванш за невыиграш Омлупа (там было чуток интересней).

    А вот инцидент с Москоном надо бы комиси ЮСИАЙ ещё раз пересмотреть. Шо то Джанни в последнее время стал каким то неуравновешенным; может у него нелады в личной жизни (понять, простить), но так "в порыве страстей" бросать(ся) великом по комрадов по насчастью это почти непростительно.

    Цитата: motte
    Теннис. US Open. Полуфинал. Медведев – Димитров
    Это у нас, в нашем регионе...-:(

    А у нас сегодня с_утра рекламируют, что КБК в прямом эфире на Е1 в 16:15, я включаю ТВ в 16:20, а там (нежданчик) прыжки с трамплина (LIVE)

  • close2you
    Джанни Москон был снят с класс ... (4)
    close2you-Фото
    Цитата: ЧОРНЫЙ
    Москон — пацан балованный... Ну кинул бы велик в Буанни было бы интересно посмотреть...
    Да, по морде кубинский разрывной получит... может перестанет так делать
  • Earl57
    Royal Bernard Drome Classic-20 ... (5)
    Earl57-Фото
    Ну почему только Нибали? Алафилипа тоже. Не выдержал бедолага темпа, капнул за 9 км до финиша. Квики догоняли, догоняли, но так и не догнали.
  • uran
    Royal Bernard Drome Classic-20 ... (5)
    uran-Фото
    Саймон молодец, ничего не скажешь, объехал самого великого классика всех времён Нибали!
  • Earl57
    Royal Bernard Drome Classic-20 ... (5)
    Earl57-Фото
    То есть Саймон Кларк пустое место? И Баргиль тоже?
  • ЧОРНЫЙ
    Джанни Москон был снят с класс ... (4)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Москон — пацан балованный... Ну кинул бы велик в Буанни было бы интересно посмотреть...

  • rude_rider
    Royal Bernard Drome Classic-20 ... (5)
    rude_rider-Фото
    А не написали бы никто и не откоментил бы. Не будь нибали в тройке глядишь и вашего коммента не было бы. А выиграл бы так целую статью бы написали в его то старческие годы
  • Ice
    Kuurne - Brussel - Kuurne-2020 (15)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    Был обычным грегари , вынял  разовую классику...что дальше у него и  где он был до того?


    Хотя я и Ван авермата звездой не считаю.  Такой же из 20 вероятных

    Да ладно) Асгрен давным-давно выделяется своим ходом, было понятно, что классику свою возьмет, как только представится возможность.

  • Giant72
    Kuurne - Brussel - Kuurne-2020 (15)
    Giant72-Фото
    Цитата: RVL
    Был обычным грегари , вынял  разовую классику...что дальше у него и  где он был до того?


    Хотя я и Ван авермата звездой не считаю.  Такой же из 20 вероятных
    Серебряный призер тура Фландрии Чемпион тт ю23 Призер ЧЕ тт что-то не случайно это всё, да?) Дальше он сам покажет, смотрите, что у него сейчас)

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