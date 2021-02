Kuurne - Bruxelles - Kuurne-2021 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 18:48 Kuurne - Kuurne, 197 км 1 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 4:37:04 2 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 3 Thomas Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers 4 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 5 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-up Nation 6 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious 7 Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe 8 Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team 9 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep 10 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 11 Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe 12 Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 13 Dimitri Claeys (Bel) Team Qhubeka Assos 14 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 15 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team BikeExchange 16 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 17 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 18 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 19 Arjen Livyns (Bel) Bingoal WB 20 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 21 Tiesj Benoot (Bel) Team DSM 22 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 23 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Qhubeka Assos 24 Tom Paquot (Bel) Bingoal WB 25 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 26 Artyom Zakharov (Kaz) Astana-Premier Tech 27 Michael Gogl (Aut) Team Qhubeka Assos 28 Søren Kragh Andersen (Den) Team DSM 29 Jhonatan Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 30 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 31 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:00:09 32 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 0:00:13 33 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 34 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 0:00:16 35 Marco Haller (Aut) Bahrain Victorious 0:00:49 36 Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange 0:01:21 37 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 0:01:48 38 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 39 Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 40 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 41 Amaury Capiot (Bel) Team Arkea-Samsic 42 Rudy Barbier (Fra) Israel Start-up Nation 43 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM 44 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 45 Carlos Barbero (Spa) Team Qhubeka Assos 46 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 47 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 48 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 49 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-up Nation 50 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech 51 Daniel McLay (Gbr) Team Arkea-Samsic 52 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 53 Jens Keukeleire (Bel) EF Education-Nippo 54 Stijn Steels (Bel) Deceuninck-QuickStep 55 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 56 Jannik Steimle (Ger) Deceuninck-QuickStep 57 Kamil Gradek (Pol) Vini Zabu' Brado KTM 58 Fabio Felline (Ita) Astana-Premier Tech 59 Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis 60 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation 61 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 62 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix 63 Guillaume Boivin (Can) Israel Start-up Nation 64 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 0:01:56 65 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 66 Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka Assos 67 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:01:59 68 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo 0:02:02 69 Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:05 70 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:02:12 71 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:04:52 72 Anthony Jullien (Fra) AG2R Citroën Team 73 Jelle Wallays (Bel) Cofidis 74 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 75 Thomas Boudat (Fra) Team Arkea-Samsic 76 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 77 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 78 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 79 Alexander Edmondson (Aus) Team BikeExchange 80 Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels p/b KTM 81 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 82 Christopher Juul-Jensen (Den) Team BikeExchange 83 Ryan Gibbons (Rsa) UAE Team Emirates 84 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 85 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal WB 86 Owain Doull (Gbr) Ineos Grenadiers 87 Benjamin Perry (Can) Astana-Premier Tech 88 Andreas Nielsen (Den) Team Qhubeka Assos 89 Casper Pedersen (Den) Team DSM 90 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 91 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 92 Gijs Van Hoecke (Bel) AG2R Citroën Team 93 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 94 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 95 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 96 Laurenz Rex (Bel) Bingoal WB 97 Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep 98 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 99 Etienne van Empel (Ned) Vini Zabu' Brado KTM 0:08:03 100 Tom Bohli (Swi) Cofidis 101 Ward Vanhoof (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 102 Arne Marit (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 103 Bram Welten (Ned) Team Arkea-Samsic 104 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix 105 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 106 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 107 Timothy Dupont (Bel) Bingoal WB 108 Boris Vallee (Bel) Bingoal WB 109 Julius van den Berg (Ned) EF Education-Nippo 110 Julien Morice (Fra) B&B Hotels p/b KTM 111 Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ 112 Jonas Van Genechten (Bel) B&B Hotels p/b KTM 113 Sander Armee (Bel) Team Qhubeka Assos 114 Ludwig De Winter (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux DNF Edvald Boasson Hagen (Nor) Total Direct Energie DNF Marc Sarreau (Fra) AG2R Citroën Team DNF Connor Swift (Gbr) Team Arkea-Samsic DNF Markus Pajur (Est) Team Arkea-Samsic DNF Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Fenix DNF Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Fenix DNF Tom Devriendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux DNF Marco Brenner (Ger) Team DSM DNF Bert De Backer (Bel) B&B Hotels p/b KTM DNF Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie DNF Leonardo Basso (Ita) Ineos Grenadiers DNF Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie DNF Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers DNF Max Kanter (Ger) Team DSM DNF Julien Duval (Fra) AG2R Citroën Team DNF Jens Reynders (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels p/b KTM DNF Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo DNF Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic DNF Jakob Egholm (Den) Trek-Segafredo DNF Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo DNF Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels p/b KTM DNF Jakub Mareczko (Ita) Vini Zabu' Brado KTM DNF Joab Schneiter (Swi) Vini Zabu' Brado KTM DNF Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' Brado KTM DNF Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu' Brado KTM DNF Davide Orrico (Ita) Vini Zabu' Brado KTM DNF Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Pro Cycling Team DNF Lawrence Naesen (Bel) AG2R Citroën Team DNF André Carvalho (Por) Cofidis DNF Moreno Hofland (Ned) EF Education-Nippo DNF Tom Scully (Nzl) EF Education-Nippo DNF Mitch Docker (Aus) EF Education-Nippo DNF Jonas Rutsch (Ger) EF Education-Nippo DNF Marcel Sieberg (Ger) Bahrain Victorious DNF Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ DNF Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux DNF Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux DNF Joel Suter (Swi) Bingoal WB DNF Geoffrey Soupe (Fra) Total Direct Energie DNF Stephen Williams (Gbr) Bahrain Victorious DNF Christophe Laporte (Fra) Cofidis DNF Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers DNF Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation DNF Fabio Van Den Bossche (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-up Nation DNF Manuele Boaro (Ita) Astana-Premier Tech DNF Davide Martinelli (Ita) Astana-Premier Tech DNF Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal DNF Andreas Kron (Den) Lotto Soudal DNF Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal DNF Gilles De Wilde (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal DNF Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie DNF Dion Smith (Nzl) Team BikeExchange DNF Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange DNF Michal Golas (Pol) Ineos Grenadiers DNF Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates DNF Szymon Sajnok (Pol) Cofidis Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Кюрне-Брюссель-Кюрне Kuurne - Bruxelles - Kuurne однодневная велогонка велогонка категории 1.Pro гонка Европейского тура Europe Tour Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(8)

Просмотров

(365)

В тему: Kuurne - Brussel - Kuurne-2020

Kuurne-Brussel-Kuurne-2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne-2018

Курне-Брюссель-Курне-2017

Курне-Брюссель-Курне-2016

Курне-Брюссель-Курне-2015

Курне-Брюссель-Курне-2014

Курне-Брюссель-Курне-2012

Курне-Брюссель-Курне - 2011

Курне-Брюссель-Курне-2010

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.