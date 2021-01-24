Приглашения на Париж-Ницца-2021

Цитата: Earl57

Самое интересное, что когда начался этот короновирус, зрителями пожертвовали в самую первую очередь. Даже там, где на соревнования покупают билеты. А от тех, кто смотрит беплатно, и подавно быстро отказались. И соревнования идут. Во всех видах спорта. Отказываются проводить только там, где не могут гарантировать отсуствие зрителей. Как было с Рубэ, например. Спортсмены не возражают, а некоторые даже говорят, что без зрителей им лучше.

На Австралии Оупен ввели обязательный карантин для участников, и теннисисты не отказываются, едут туда как миленькие.

А болельщики продолжают настаивать что без них всё рухнет и спорта не станет. Чувство собственной значимости просто зашкаливает. Только обращают на это внимание такие же болельщики с ЧСВ. А спорт продолжается, и соревнования идут, и спонсоры приходят несмотря ни на что...



Конечно рухнет. И это не ЧСВ а здравый смысл. Если нет того кто в конечном итоге заплатит если не деньгами, так своим вниманием, а потом уже деньгами, и если не завтра, то послезавтра, то кому нужен этот банкет? А главное - зачем? Год был тяжелый, надо было выжить, сохранить людей и структуру, потому можно поработать и в убыток. Временно. Тут симбиоз, все от всех зависят и все всем нужны. Одно без другого долго не работает.