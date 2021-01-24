Приглашения на Париж-Ницца-2021

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 14:47
Организаторы велогонки Париж-Ницца (Paris-Nice), которая пройдёт с 7 по 14 марта 2021 года, сегодня объявили список команд, которые получили приглашения на гонку. Многодневная гонка входит календарь Мирового Тура (UCI World Tour). Помимо 19 команд Мирового Тура (UCI World Tour) и бельгийской команды Alpecin-Fenix приглашение на участие в Париж-Ницце-2021 получили 3 профессиональные французские команды (ProTeam):
B&B Hotels P/B KTM
Team Arkéa – Samsic
Total Direct Energie
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