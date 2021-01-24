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Приглашения на Париж-Ницца-2021

Организаторы велогонки Париж-Ницца (Paris-Nice), которая пройдёт с 7 по 14 марта 2021 года, сегодня объявили список команд, которые получили приглашения на гонку. Многодневная гонка входит календарь Мирового Тура (UCI World Tour). Помимо 19 команд Мирового Тура (UCI World Tour) и бельгийской команды  Alpecin-Fenix приглашение на участие в Париж-Ницце-2021 получили 3 профессиональные французские команды (ProTeam): 

 

B&B Hotels P/B KTM
Team Arkéa – Samsic
Total Direct Energie

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Комментарии

  • Ернат
    Марк Хирши расторг контракт с ... (12)
    Ернат-Фото
    правильно сделал
  • cmap_nep
    Спортивный директор команды Is ... (1)
    cmap_nep-Фото
    Один против всех, и все против Одного.
  • Sezar
    14-дневный карантин перед Олим ... (34)
    Sezar-Фото

    Цитата: Earl57
    Самое интересное, что когда начался этот короновирус, зрителями пожертвовали в самую первую очередь. Даже там, где на соревнования покупают билеты. А от тех, кто смотрит беплатно, и подавно быстро отказались. И соревнования идут. Во всех видах спорта. Отказываются проводить только там, где не могут гарантировать отсуствие зрителей. Как было с Рубэ, например. Спортсмены не возражают, а некоторые даже говорят, что без зрителей им лучше.
    На Австралии Оупен ввели обязательный карантин для участников, и теннисисты не отказываются, едут туда как миленькие.
    А болельщики продолжают настаивать что без них всё рухнет и спорта не станет. Чувство собственной значимости просто зашкаливает. Только обращают на это внимание такие же болельщики с ЧСВ. А спорт продолжается, и соревнования идут, и спонсоры приходят несмотря ни на что...

    Конечно рухнет. И это не ЧСВ а здравый смысл. Если нет того кто в конечном итоге заплатит если не деньгами, так своим вниманием, а потом уже деньгами, и если не завтра, то послезавтра, то кому нужен этот банкет? А главное - зачем? Год был тяжелый, надо было выжить, сохранить людей и структуру, потому можно поработать и в убыток. Временно. Тут симбиоз, все от всех зависят и все всем нужны. Одно без другого долго не работает.

  • RVL
    14-дневный карантин перед Олим ... (34)
    RVL-Фото

    Цитата: Earl57
    А болельщики продолжают настаивать что без них всё рухнет и спорта не станет
    по моему пипал сейчас хавает что дают...

    шоу стало меньше

  • RVL
    14-дневный карантин перед Олим ... (34)
    RVL-Фото

    рубэ и зрители вдоль трассы? странно, что из-за них отменили. там что то другое. тем более что билеты туда в какой кассе купить? рубэ реально на тв трансляции легко заработает.

    страде бьянке и пр классики я просто взахлеб смотрел. тоже было бы и с рубэ. и с ОИ

  • RVL
    Новый велосипед команды AG2R C ... (9)
    RVL-Фото

    Цитата: Владимир__BLR
    И в чем по-вашему SuperSix от "Канондейлы" или V3Rs Disc от "кольнаги" в 2021г отличается от этого вела?
    более тонкие , классичекие линии, как и геометрия. В  свое время карбон начал "утолщаться".

    эти ребята стали его возвращать в "норм вело русло" .

    БМЦ всегда стояли особнячком, рубленными формами.

    мнение субективное...при прочих равных я не за бмц

  • Владимир__BLR
    Новый велосипед команды AG2R C ... (9)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: RVL
    А по мне, грубо. Канондейлы аргоны сервелы кольнаги...мне та линия импонирует

     

    И в чем по-вашему SuperSix от "Канондейлы" или V3Rs Disc от "кольнаги" в 2021г отличается от этого вела?

    А уж Цервело S5 побрутальнее точно, а на них тоже по плоскачу гонцы носятся всегда. А R5 уже старьем отдает, особенно открытые "шнурки".

    Аргоны сегодня только на треке востребованы - на шоссе от них Астана отказалась и другим не надо.

  • Earl57
    14-дневный карантин перед Олим ... (34)
    Earl57-Фото

    Самое интересное, что когда начался этот короновирус, зрителями пожертвовали в самую первую очередь. Даже там, где на соревнования покупают билеты. А от тех, кто смотрит беплатно, и подавно быстро отказались. И соревнования идут. Во всех видах спорта. Отказываются проводить только там, где не могут гарантировать отсуствие зрителей. Как было с Рубэ, например. Спортсмены не возражают, а некоторые даже говорят, что без зрителей им лучше.

    На Австралии Оупен ввели обязательный карантин для участников, и теннисисты не отказываются, едут туда как миленькие.

    А болельщики продолжают настаивать что без них всё рухнет и спорта не станет. Чувство собственной значимости просто зашкаливает. Только обращают на это внимание такие же болельщики с ЧСВ. А спорт продолжается, и соревнования идут, и спонсоры приходят несмотря ни на что...

  • Владимир__BLR
    Новый велосипед команды AG2R C ... (9)
    Владимир__BLR-Фото
    На "пластилиновых" рамах в гонки не идут
  • Владимир__BLR
    Новый велосипед команды AG2R C ... (9)
    Владимир__BLR-Фото
    "Колёса - Bora WTO и Bora Ultra disc" - изучайте вопрос, сегодня информация доступна...

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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