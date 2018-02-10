 Приглашения на Тур Фландрии-2018

Цитата: error

Так то согласен. Даже изза одних Чмиля, Угрюмова, Паши. Но я про новейшую историю

К ним еще Берзина, Екимова, Бобрика (скатаны на треке в Локомотиве) и Абдужапарова на спринты.

Вот и готова Russia Dream Team!