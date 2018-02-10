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Приглашения на Тур Фландрии-2018

 Приглашения на Тур Фландрии-2018

 

Бельгийская классика Тур Фландрии (Ronde van Vlaanderen), однодневная гонка категории Мирового Тура (UCI World Tour), пройдёт 1 апреля 2018 года. Организаторы гонки объявили список команд, которые получили приглашения. Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие в получили 7 команд: 

 

Cofidis

Vital Concept Cycling Club
Roompot NL Loterij 
Wanty - Groupe Gobert 
Veranda's Willems Crelan
Sport Vlaanderen - Baloise

WB Veranclassic Aquality Protect

 

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Теги к статье: Тур Фландрии Мировой Тур UCI однодневка брусчатка wild card

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Комментарии

  • error
    Вперёд, «Газпром-Русвело»! Нас ... (18)
    error-Фото
    И даже Мишу Игнатьева) Но я про нынешний состав претендентов
  • AvA
    Вуэльта Валенсии-2018. Маршрут (6)
    AvA-Фото

    Вот вам и состав Ская на Тур. Семеро + Фрумми.

  • Sm1T
    Вперёд, «Газпром-Русвело»! Нас ... (18)
    Sm1T-Фото
    ТОгда уже SOVIET dream team ^)
    А то Абду немного узбек, да и Угрюмова с Чмилем поматало по странам :)
    но я бы еще Гончара добавил :)
  • дрокер
    Вперёд, «Газпром-Русвело»! Нас ... (18)
    дрокер-Фото

    Цитата: error
    Так то согласен. Даже изза одних Чмиля, Угрюмова, Паши. Но я про новейшую историю

     

    К ним еще Берзина, Екимова, Бобрика (скатаны на треке в Локомотиве) и Абдужапарова на спринты.

    Вот и готова Russia Dream Team!

  • Sm1T
    Gazprom – RusVelo представила ... (22)
    Sm1T-Фото

    приезжайте на велосипеде на тренировку к ребятам. и будет вам интересное мероприятие. зачем что нибудь выдумывать?

    а вообще такие мероприятия организовывает фанклуб команды, а не сама команда.
    ах да, у нас же такого нет. так о чем вообще говорить тогда?
    тащить всю команду что бы пришло "три калеки".

  • Sm1T
    Gazprom – RusVelo представила ... (22)
    Sm1T-Фото
    а на презентации команд болельщиков пускают? зачем они там?
    я думал у них потом свои мероприятия, типа гуляния на Красной Площади в тот год.
  • error
    Винченцо Нибали стартует на Ту ... (2)
    error-Фото

    Характера не хватит. При всем уважении северные классики для единоличников и работяг пелотона и отрывов. ИМХО конечно

  • error
    Вперёд, «Газпром-Русвело»! Нас ... (18)
    error-Фото
    Так то согласен. Даже изза одних Чмиля, Угрюмова, Паши. Но я про новейшую историю
  • Berdok
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (56)
    Berdok-Фото

    бггг
    давно не было каментов "сам дурак"

    и это говорит тот субъект, который упрекает людей в том, что они ездят на "старт-шоссе"
    чмошник молодетц, жги дальше

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вперёд, «Газпром-Русвело»! Нас ... (18)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: дрокер
    Если начинать вспоминать, то надо с Альфа Люм. Из гонцов постсоветского велоспорта в середине 90-х можно было такую Команду собрать, что нынешний Скай разорвали бы в гарнир...
    Правда ну первыми в России были Рослотто они с итальянской матрицей были а в Украине Тонштайнер восхеми они с бельгийской матрицей ( цоп южный Буг , из Николаева)

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1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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