- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 20:24
Приглашения на Тур Фландрии-2018
Бельгийская классика Тур Фландрии (Ronde van Vlaanderen), однодневная гонка категории Мирового Тура (UCI World Tour), пройдёт 1 апреля 2018 года. Организаторы гонки объявили список команд, которые получили приглашения. Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие в получили 7 команд:
Cofidis
Vital Concept Cycling Club
Roompot NL Loterij
Wanty - Groupe Gobert
Veranda's Willems Crelan
Sport Vlaanderen - Baloise
WB Veranclassic Aquality Protect
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