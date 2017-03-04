- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 20:33
Приглашения на Тур Фландрии-2017
Бельгийская классика Тур Фландрии (Ronde van Vlaanderen), однодневная гонка категории Мирового Тура (UCI World Tour), пройдёт 2 апреля 2017 года. Организаторы гонки объявили список команд, которые получили приглашения. Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие в Туре Фландрии получили 7 команд:
Cofidis,
Direct Energie,
Roompot NL Loterij
Wanty - Groupe Gobert
Veranda's Willems Crelan
Sport Vlaanderen - Baloise
Wilier Triestina
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