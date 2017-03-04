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Приглашения на Тур Фландрии-2017

 Приглашения на Тур Фландрии-2017

 

Бельгийская классика Тур Фландрии (Ronde van Vlaanderen), однодневная гонка категории Мирового Тура (UCI World Tour), пройдёт 2 апреля 2017 года. Организаторы гонки объявили список команд, которые получили приглашения. Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие в Туре Фландрии получили 7 команд: 

 

Cofidis,

Direct Energie,

Roompot NL Loterij 
Wanty - Groupe Gobert 
Veranda's Willems Crelan
Sport Vlaanderen - Baloise

Wilier Triestina 

 

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Теги к статье: Тур Фландрии Мировой Тур однодневка wild card брусчатка

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Ближайшие старты

4 марта 2017

Strade Bianche

5 - 12 марта 2017

Paris-Nice

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico


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Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Штраф для Петера Сагана, Грега ... (3)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    во все времена велогоны старались объезжать плохие участки.кто то мог это делать,а кто то нет.

    это элемент сорвенования по сути)

    так что чет тупят орги.

    гонщик когда едет,ему просто НЕКОГДА классифицировать где тротуар,где велодорожка,а где так-собачки писают.

    не правда ли?

    ну а чо тогда.

  • DIM
    Штраф для Петера Сагана, Грега ... (3)
    DIM-Фото

    Всю гонку по обочине проехали, а под конец очнулись!

    http://www.steephill.tv/players/youtube3/?title=On-Demand+Broadcast+-+Last+70+K
    m+of+Omloop+Het+Nieuwsblad&dashboard=omloop-het-nieuwsblad&id=AH6kuFKCm
    IE&start=683&yr=2017

  • Георгий Борисенко
    Штраф для Петера Сагана, Грега ... (3)
    Георгий Борисенко-Фото

    по хорошему, штраф надо им, как денежный, так и временной

  • velodoctor
    Яспер Стейвен и Люк Роу – приз ... (4)
    velodoctor-Фото

     

    кстати есть гифка смешная про Петера 

     

    biggrin

  • Meilleur
    Яспер Стейвен и Люк Роу – приз ... (4)
    Meilleur-Фото

    Ну, это правда. Выглядит он плохо. Сколько минусов не влепи. )

  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (5)
    ДимаЛел-Фото

    Завершился Тур Абу-Даби-2017, у России в рейтинге Мирового Тура, а также Мировом рейтинге, 269 очков которые принесли:


    - Ильнур Закарин, 265 очков: 15 очков за 2 место на 3 этапе и 250 очков за 2 место в итоговой генеральной классификации;

    - Павел Кочетков: 2 очка за 52 место;

    - Сергей Чернецкий: 2 очка за 54 место.


    В зачет Мирового рейтинга также принесли очки:

    - Сергей Фирсанов: 5 очков за 32 место;

    - Иван Ровный: 2 очка за 51 место.

     

    Завершилась Омлоп Хет Ниусблад-2017, у России 0 очков в рейтинг Мирового Тура

  • Anton73
    Велотвиттер. 8-й (306) выпуск (2)
    Anton73-Фото

    @kimrokk Ким Роккьяр

    Рабочий инструмент для шеф-повара, не для гонщиков!

    Ой, да ладно!.. А то теперь любые неприятности во время гонок можно смело валить на дисковые тормоза - очень удобно...

    @NigelWynn 

    А мог ли разрез на туфле Доулла появиться из-за этой ножки ограждения?

    Очень даже может быть! И это гораздо более вероятно, судя по ржавому следу на туфле рядом с порезом...

  • Nikioleg
    Велотвиттер. 8-й (306) выпуск (2)
    Nikioleg-Фото


    @mikey.vk
    Война, жестокость полиции, глобальное потепление, Трамп…В Бельгии мы протестуем только по важному поводу, такому, как асфальтирование брусчатых подъёмов

     

    Скопировал с одной целью...прям девиз какой-то ...

  • RVL
    Яспер Стейвен и Люк Роу – приз ... (4)
    RVL-Фото

    он человек ШОУ без вопросов

     

  • sashaney
    Первая победа Петера Сагана в ... (3)
    sashaney-Фото
    Я бы сказал Кировец :-)

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

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