 Приглашения на Тур Фландрии-2017

во все времена велогоны старались объезжать плохие участки.кто то мог это делать,а кто то нет.

это элемент сорвенования по сути)

так что чет тупят орги.

гонщик когда едет,ему просто НЕКОГДА классифицировать где тротуар,где велодорожка,а где так-собачки писают.

не правда ли?

ну а чо тогда.