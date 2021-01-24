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Приглашения на Вуэльту Каталонии-2021

Приглашения на Вуэльту Каталонии-2021

 

 

Организаторы испанской гонки Мирового тура Вуэльта Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya), которая пройдёт с 22 по 28 марта 2021 года, определились с приглашениями для профессиональных команд (ProTeam), которые, помимо 19 команд Мирового тура, примут участие в 100-м выпуске гонки.

Приглашения получили 6 проконтинентальных команд:

Alpecin-Fenix (Бельгия)

Arkea-Samsic (Франция)

Fundación Euskadi (Испания)

Gazprom-RusVelo (Россия)

Kern Pharma (Испания)

Rally Cycling (США)

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Теги к статье: Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya приглашения команд гонка Мирового тура многодневная гонка ProTeam проконти

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3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

9 - 14 февраля 2021

Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Владимир__BLR
    Тадей Погачар: "Буду бороться ... (11)
    Владимир__BLR-Фото

    Спорт очень"коммерциализирован". Все федерации (разные виды спорта) борются за щедрых спонсоров, рекламодателей.

    Вспомним Армстронга - на него повесили всех собак и уже подзабыли как UCI "оберегала" его, предупреждая о проверках  и пр.

    ВАДА положительные результаты тестов никогда не выдает на сторону - только самой федерации. И в федерациях решают, как поступить. Тут про деньги шейхов намекнули - так это один из законов жизни, что перед богатыми растилаются людишки, заискивают. Не зная фактов,не имею права обаинять и не обвиняю. Но допинг идет впереди контроля - сначала препарат, потом способы их обнаруживать. У богатых возможностей больше. Помню как переделка велосипеда на тайный электропривод стоила приличных денег и месяцев ожидания в первые годы.

  • Sezar
    Возвращение Ремко Эвенепула в ... (22)
    Sezar-Фото
    Ну хотя бы понятна причина боли. И то хлеб. Ну Вуэльту поедет. Хватит гоняться за рекордами. Сначала функционал, остальное приложится.
  • Earl57
    Возвращение Ремко Эвенепула в ... (22)
    Earl57-Фото

    У 20-летнего парня за полгода кости не срослись? Серьезно?

  • RVL
    Возвращение Ремко Эвенепула в ... (22)
    RVL-Фото

    Цитата: RVL
    судя по вашей логике, вдп или ван арт должны вообще все забрать, ибо в кроссе пидкок с ними малосравним, а уж ремко и подавно))
    ну вот что я и имел ввиду.



    Цитата: Earl57
    А кто-то видел Ремко на ГТ? Алмейда то ездил. Что касается неделек, то всего через месяц Алмейда сойдется на Алгавре с Пидкоком и Чикконе. А в августе они встретятся на Вуэльте. Вот там и можно будет увидеть, кто чего может. Реально увидеть, а не делать предположения.
    ну вот что я и имел ввиду

  • Mike790
    Возвращение Ремко Эвенепула в ... (22)
    Mike790-Фото

    Цитата: Earl57
    Ремко лучше не стало и врачи сказали что ему еще 3 недели нельзя на велосипед. Лефевр успокаивает, мол парень по молодости не знал, что если ему больно, то надо было говорить врачам. Но типа подготовиться к Джиро он успеет и будет там на !00%.
    Не пойму я как-то, если он спустя полгода все еще испытывает боль, то значит либо где-то что-то неправильно срослось, либо ущемлен нерв. И его детально обследовать надо и лечить, а не ждать, пока само заживет.
    И если он полгода не тренировался, как за пару месяцев форму наберет? Ему же до Джиро как минимум пару гонок проехать нужно для вкатки.
    Что-то тут не то...
    Как раз обследование и показало, что кости таза еще не на 100% срослись, это и причина болей. Нужно еще время

  • RVL
    Тибо Пино пропустит Тур де Фра ... (1)
    RVL-Фото

    Может и верно. Ни одним туром.

    Дважды снаряд в одну воронку не падает.

    В случае с тибо , ни разу не упал...

  • Earl57
    Возвращение Ремко Эвенепула в ... (22)
    Earl57-Фото

    Ремко лучше не стало и врачи сказали что ему еще 3 недели нельзя на велосипед. Лефевр успокаивает, мол парень по молодости не знал, что если ему больно, то надо было говорить врачам. Но типа подготовиться к Джиро он успеет и будет там на !00%.

    Не пойму я как-то, если он спустя полгода все еще испытывает боль, то значит либо где-то что-то неправильно срослось, либо ущемлен нерв. И его детально обследовать надо и лечить, а не ждать, пока само заживет.

    И если он полгода не тренировался, как за пару месяцев форму наберет? Ему же до Джиро как минимум пару гонок проехать нужно для вкатки.

    Что-то тут не то...

  • close2you
    Тадей Погачар: "Буду бороться ... (11)
    close2you-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    от таких вотэтосюжетов всегда у кого-то начинает подгорать. и даже если смятений-сомнений у проигравшей стороны - в пределах здравой нормы, то журналюги тут всегда добавят ядовитого перца
    на самом деле, если подозрительность доминирует, то было-б честным относится к обеим сторонам одинаково. если "это - есть", то "помогают себе" все примерно в равной мере. но - да, искать зарытую собаку тут проще всего. но, если позволить себе не вполне профессиональные фантазии, то, как вариант, - взлёт Тадея - исключительно медицинский факт под именем "играй гармонь". с учётом огромный разницы в возрасте, гормональный фон накануне финала Тура у двух словенских братьев-акробатьев мог быть ох какой разный. для Тадея это - ощущение победы на расстоянии вытянутой руки + лёгкость мысли (безалаберность) + отсутствие давления извне (ну уже-ж и так всё классно?) + крепкий молодецкий сон могли дать в сумме подобие хорошей инъекции тестостерона. в то время как Роглич мог буквально ушатать себя всем этим же "ну неужели завтра?!", хапнуть стресса и совсем другого гормона, "проехать" сто разделок за эту ночь и тд и тп... вот тут вспомнили как жалко он выглядел на финише со своим уехавшим куда-то шлемом - вот это лично моя картинка этого Тура. ничего против Тадея не имел, но будто проиграл вместе с Приможем
    все они люди. достаточно одному быть всего лишь чуть в минусе или даже в норме на фоне небывалого подъёма у другого - и привет. каждый спортсмен знает это состояние когда вдруг приходит она - прушка! в таких "вилках" бывает и больше друг другу навозят.
    ps
    надеюсь не пропустят они меж собой эту кошку )
    Вы идеально все разложили. Так бывает и скорее всего так и было... парень на расслабляет, был счастлив быть в тройке... терять ему нечего было, поехал на full gaz ) а касаемо других, ван арта или димулана, он им кинул по минуте, но они пахали весь тур, а рогла был настроен на желтое и мог реально перегореть( ведь у него за спиной не только давление команды, ответственность и цель, наверное думал ещё, что доказал уже вот почти, всем летунам и сборной в которой не добился, а тут... вот вот уже сегодня выиграет тур, и бам, перегорел) А погачар привык быть первым, ничего его не парило, шёл на все деньги.... впрочем, он под шейхами, а шейхи - бабло, а где бабло- там все гладко ?
  • uran
    Фабио Якобсен: “Если хочу верн ... (3)
    uran-Фото
    После таких испытаний все остальные проблемы становятся такими несущественными и мелкими.
  • RVL
    Тадей Погачар: "Буду бороться ... (11)
    RVL-Фото

    Сравнение некорректное. Другие времена, другие нравы. Давайте сравним Успех тадея в разделке с разделкой алафилипа на туре 19. Что скажете?

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Stanislaw Aniolkowski (Bingoal - WB)

Piet Allegaert (Cofidis)

Clement Russo (Team Arkea - Samsic)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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