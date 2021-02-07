Приглашения на Льеж-Бастонь-Льеж 2021

Как и обещали - Гранде партенца Джиро 2021 в Турине. Но только что скажет КОВИД весной. Кстати, а когда состоится презентация полного маршрута итальянского ГТ ?

Турин во время старта Джиро д'Италия в 2011 году

Вот это я понимаю был праздник для людей в 2011-м. Такого количества народу (как на фотке) в этом году только мечтать.