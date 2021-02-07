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Приглашения на Льеж-Бастонь-Льеж 2021

Льеж-Бастонь-Льеж   Легендарная бельгийская однодневная велогонка Льеж-Бастонь-Льеж (Liege - Bastogne - Liege) пройдёт 25 апреля 2021 года. ASO, сегодня объявили список из 6 профессиональных команд (ProTeam), которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour).

 

 Помимо 19 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие получили команды: 

 

Total Direct Energie (Fra)
Bingoal WB (Bel)
Team Arkéa – Samsic (Fra)
Alpecin – Fenix (Bel)
Gazprom-RusVelo (Rus)
Sport Vlaanderen - Baloise (Bel)

 

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Теги к статье: Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Мировой Тур UCI однодневка wild card Арденнские классики ProTeam

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2021 стартует в ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как и обещали - Гранде партенца Джиро 2021 в Турине. Но только что скажет КОВИД весной. Кстати, а когда состоится презентация полного маршрута итальянского ГТ ?

    Турин во время старта Джиро д'Италия в 2011 году

    Вот это я понимаю был праздник для людей в 2011-м. Такого количества народу (как на фотке) в этом году только мечтать.  

     

  • levonardo
    Приглашения на Флеш Валлонь-20 ... (3)
    levonardo-Фото

    Цитата: RVL
    Северный поток
    Которого нет, и не факт что будет. Да и Бельгии на него сугубо фиолетово. Кстати, на ЛБЛ тоже приглашены. Теперь надеемся на Джиро.

  • RVL
    Приглашения на Флеш Валлонь-20 ... (3)
    RVL-Фото
    Северный поток
  • дрокер
    Приглашения на Флеш Валлонь-20 ... (3)
    дрокер-Фото

    Газпром, неожиданно...

  • Earl57
    Дэйв Брэйлсфорд о распределени ... (19)
    Earl57-Фото
    Выбрасывание бачков во время езды в пелотоне тоже запретили, новые типы барьеров обещают с 1 января 2022 г.
  • rude_rider
    Дэйв Брэйлсфорд о распределени ... (19)
    rude_rider-Фото

    может вообще  запретить даунхилить))))

    ради безопасности..типа спуски с гор только с сопровождением машины безпасности..

    хотя этим может воспользоваться Мувистар)) любители под красный флаг атаковать

  • RVL
    Дэйв Брэйлсфорд о распределени ... (19)
    RVL-Фото

    Странно. по моему безопасность не тут совсем.
    С правил выбрасывания бачков, отбойников посередине дороги начали бы и со спринтов

  • Earl57
    Дэйв Брэйлсфорд о распределени ... (19)
    Earl57-Фото
    Все же шумели: "Безопасность! Безопасность! Когда наконец UCI начнет заботиться о безопасности!"
    Вот и начали заботиться. С запрета посадки Мохорича/Фрумми и езды на раме...
  • RVL
    Дэйв Брэйлсфорд о распределени ... (19)
    RVL-Фото
    Это с чего это они?
  • Ice
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (21)
    Ice-Фото

    Цитата: Sezar
    На ЧМ 2019 на разделке Ганна проиграл немного. На Сан Хуане уже больше. Ремко моложе на 5 лет и должен сильнее прогрессировать (без учета травмы). Ганна тянет, конечно. Но и отпускают его тоже рано, а Ремко генеральщик, т.е. халявы никакой и должна быть хорошая горная форма ( в ущерб ITT ). И несмотря на это...

    Думаю, все еще от разделки зависит, если длинная и ровная, Ганна за счет мощи продавит, если много поворотов и горок, то он и закиснет быстрее.

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
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7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
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