Приглашения на Флеш Валлонь-2021

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 13:20
Бельгийская однодневная велогонка Флеш Валлонь (La Fleche Wallonne) пройдёт 21 апреля 2021 года. ASO, организаторы гонки, сегодня объявили список из 6 профессиональных команд (ProTeam), которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour).
Помимо 19 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие получили команды:
Team Delko (Fra)
Bingoal WB (Bel)
Team Arkéa – Samsic (Fra)
Alpecin – Fenix (Bel)
Gazprom-RusVelo (Rus)
Sport Vlaanderen - Baloise (Bel)
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