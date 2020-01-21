Жулиан Алафилипп собирается дебютировать на Туре Фландрии в 2020 году

Жулиан Алафилипп: «Никогда не почивал на лаврах, снова начинаю с нуля»

Жулиан Алафилипп, получивший премию Velo d’Or как лучший велогонщик 2019 года, в следующем сезоне собирается впервые в карьере принять участие в классике – Монументе Туре Фландрии.

Победитель классики-Монумента Милан-Сан-Ремо-2019, призёр двух классик – Монументов Ломбардии-2017 и Льеж-Бастонь-Льеж-2015, 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step в интервью L’Equipe сказал, что ищет для себя новые цели.

Жулиан Алафилипп будет лидером команды на Арденнских классиках, а на Туре Фландрии собирается выступить в роли помощника.

Жулиан Алафилипп: «Он (Патрик Лефевр) сказал: «Мы не возражаем, чтобы ты поехал Тур Фландрии, но не делай эту гонку главной целью, потому что если не сработает, мы всё ещё будем нуждаться в тебе на Льеж-Бастонь-Льеж».

Хочу разобраться, какая это гонка. Мне нужны новые цели.

Я лидер на Арденны, но Патрик знает, что если я не буду совсем плох на Фландрии, то смогу быть важным гонщиком для команды.

У меня был исключительный сезон 2019 года, но я никогда не почивал на лаврах. Я снова начинаю с нуля».