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Жулиан Алафилипп собирается дебютировать на Туре Фландрии в 2020 году

Жулиан Алафилипп: «Никогда не почивал на лаврах, снова начинаю с нуля»

 

   Жулиан Алафилипп, получивший премию Velo d’Or как лучший велогонщик 2019 года,  в следующем сезоне собирается впервые в карьере принять участие в классике – Монументе Туре Фландрии.

 

  Победитель классики-Монумента Милан-Сан-Ремо-2019, призёр двух классик – Монументов Ломбардии-2017 и Льеж-Бастонь-Льеж-2015, 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step в интервью L’Equipe сказал, что ищет для себя новые цели.

 

  Жулиан Алафилипп будет лидером команды на Арденнских классиках, а на Туре Фландрии собирается выступить в роли помощника.

 

  Жулиан Алафилипп: «Он (Патрик Лефевр) сказал: «Мы не возражаем, чтобы ты поехал Тур Фландрии, но не делай эту гонку главной целью, потому что если не сработает, мы всё ещё будем нуждаться в тебе на Льеж-Бастонь-Льеж».

Хочу разобраться, какая это гонка. Мне нужны новые цели.

 

  Я лидер на Арденны, но Патрик знает, что если я не буду совсем плох на Фландрии, то смогу быть важным гонщиком для команды.

 

У меня был исключительный сезон 2019 года, но я никогда не почивал на лаврах. Я снова начинаю с нуля».

 

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Тур Фландрии Tour of Flanders Ronde van Vlaanderen

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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