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Первая победа Жулиана Алафилиппа в ранге чемпиона мира

Жулиан Алафилипп, Матье ван дер Пул, Бенуа Коснефруа на подиуме классики De Brabantse Pijl-2020

 

 

  28-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп на классике «Стрела Брабанта»-2020 (De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne) одержал первую победу в ранге действующего чемпиона мира.

 

  Решительно настроенный компенсировать инцидент на Льеж-Бастонь-Льеж-2020, Жулиан Алафилипп удивил пелотон,  атаковав за 60 км до финиша, добрал отрыв дня, а затем ещё раз атаковал за 35 км до финиша. Только чемпион Нидерландов Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) смог ответить на ускорение чемпиона мира.

 

  Дуэт чемпионов начал работать вместе, создав 20-секундный просвет за 25 км до финиша, когда пелотон догнал их. На одном из последних подъёмов дня Мосскестраат (Mosskestraat) Зденек Штыбар вышел вперёд, взвинчивая темп и готовя новую атаку Алафилиппа. Французский гонщик вновь «зажёг» гонку, и снова с чемпионом Нидерландов, но на этот раз к ним присоединился Бенуа Коснефруа (AG2R La Mondiale).

 

  Вместе они набрали 20-секундное преимущество, которое позволило им разыграть спринт на финише на последних 200 метрах. Алафилипп дождался, когда спринтовал Коснефруа, а затем обошёл его за 100 м до финиша. Жулиан Алафилипп пересёк финиш почти одновременно с Матье ван дер Пулом, опередив его на ширину трубки.

 

 

Первая победа Жулиана Алафилиппа в ранге чемпиона мира

 

Первая победа Жулиана Алафилиппа в ранге чемпиона мира

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

  Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step): «Счастлив, что одержал победу, потому что она пришла вовремя после разочарования, которое испытал в прошлое воскресенье. У меня было время всё обдумать, сюда я приехал без всякого давления. Просто хотел получить удовольствие от гонки, насладиться новым опытом.

 

  Благодарен команде, которая вновь проявила силу и постоянно находилась рядом. Дрис сыграл сегодня важную роль. Он важый для меня помощник с огромным опытом. Он много работает на команду, всегда спокоен, знает, как поступать в ключевые моменты.

 

В финале я взял ответственность, атаковал несколько раз, чтобы создать просвет. На подходе к финальным километрам ноги болели, но я выдал всё, что мог, хотя снова финиш был плотным. Я рад, что пересёк финиш первым. Не ожидал, что выиграю сегодня, но верил в свои шансы».

 

  Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix): «Я совершил ошибку, которую обычно никогда не делаю. Я знал этот финиш по прошлому году, знал, что должен делать. Когда Алафилипп прошёл меня, я ждал слишком долго. Между ним и Коснефруа было полколеса. Мне не нужно было выжидать.  Я собирался сделать то, что сделал Коснефруа, спринтовать у ограждения, потому что другим пришлось бы открыться ветру. Не могу простить себя за то, что замешкался. Следующая гонка уже скоро, но пока не могу думать о ней. Я хотел выиграть здесь. Теперь не засну».  

 

  Бенуа Коснефруа (AG2R La Modiale): «Против Жулиана и Матье у меня было немного вариантов. Постарался спринтовать первым, отскочить от них, но я знал, что будет трудно переспринтовать их двоих. Я сделал всё, что мог. Если я хотел попасть на подиум, было важно нам втроём удержаться до финиша. Если бы группа догнала нас, стало бы сложнее. Я предпочёл быть на подиуме, чем остаться пятым».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step De Brabantse Pijl

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • AmLoket
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (20)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Maxim Popov
    После таких побед надежды на то что этот спорт без допинга сводятся к нулю) Плюс к этому добавляется ощущение что еще и все куплено. Надеюсь я сильно ошибаюсь, но видя как здоровенный парень уезжает от горняков на 25км подъема это странновато)
    Просто здоровья много и форма хорошая. Де Гендт второй ГТ без продыху едет, да и не мальчик он, а второй - Рубио - вообще ноунейм (я первый раз слышу), так что не удивительно, что Ганна с ними справился, чий не от Погачара и Роглича уехал.
  • AmLoket
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (12)
    AmLoket-Фото
    Цитата: patar
    А почему Кинтана за арку не ездит? Травма или скандал?
    Так и не понятно. Что-то нашли, непонятно что, выступать в гонках никто вроде не запрещал. Может не хочет тратить силы на классики, все равно это не его, лучше по тренироваться в надежде, что Вуэльта состоится.
  • GTX
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (12)
    GTX-Фото
    Конефруа отлично развез, а МВП зачем то ждал спринта чемпиона мира ..
  • velodoctor
    Фотогалерея 5-го этапа Джиро д ... (1)
    velodoctor-Фото

    Были вопросы на что он способен. Сегодня Ганна показал, что пологую гору после 180км в отрыве он едет очень хорошо. Вопросов теперь стало еще больше, особенно о его перспективах на ближайшие годы. 

  • Maxim Popov
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (20)
    Maxim Popov-Фото
    После таких побед надежды на то что этот спорт без допинга сводятся к нулю) Плюс к этому добавляется ощущение что еще и все куплено. Надеюсь я сильно ошибаюсь, но видя как здоровенный парень уезжает от горняков на 25км подъема это странновато)
  • levonardo
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (2)
    levonardo-Фото
    Желающих отстрелить на последнем подъёме и после будет предостаточно. Так что спринтерским командам придется поработать.
  • sqrudgmcduck
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (2)
    sqrudgmcduck-Фото
    Улисси будет пробовать. Но Петруха надеюсь в этот раз возьмёт причетающееся. В общем вперёд Саган!
  • patar
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (12)
    patar-Фото

    А почему Кинтана за арку не ездит? Травма или скандал?

  • MVDP
    Тадей Погачар завершил сезон 2 ... (7)
    MVDP-Фото
    Идет по основной профессии работать.
  • AzaKonta
    Тадей Погачар завершил сезон 2 ... (7)
    AzaKonta-Фото
    Наконец то на отдых

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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