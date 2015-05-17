Грег Ван Авермат – победитель виртуального Тура Фландрии

Грег Ван Авермат, Оливер Насен и Николас Роч на подиуме виртуального Тура Фландрии

34-летний бельгийский гонщик команды ССС Грег Ван Авермат стал победителем виртуального «Тура Фландрии в изоляции» (De Ronde 2020: Lockdown Edition), где опередил своего ближайшего соперника Оливера Насена (AG2r La Mondiale) и Николаса Роча (Sunweb). Виртуальную дистанцию в 32 км Авермат преодолел за 43 минуты 17 секунд. Он замешкался на старте, но за 12 км до финиша опередил Насена, Де Гендта и Роча, а затем стал наращивать преимущество. За 10 км до финиша он выдавал скорость 48 км/ч, равную 500 ваттам мощности с каденсом 97 оборотов в минуту.

Из 13 участников виртуального Тура Фландрии гонку завершили 12. Майкл Мэттьюс (Sunweb) выбыл из-за механических проблем, он не смог изменить передачу и перестал крутить педали.

После гонки Грег Ван Авермат сказал в интервью Sporza: «Думаю, давно у меня не было такого высокого пульса. Конечно, я доволен своим выступлением. Немного необычно проводить гонку дома, но я старался изо всех сил. В начале меня шокировала скорость, из-за этого я оказался сброшен на Криусберге, но, как и в реальности, приложил все силы на Патерберге. После этого терпел до конца, на самом деле выдавал максимум.

Идея была отличная. Все любят Тур Фландрии. Конечно, эта гонка не является достойной заменой настоящему Туру, но мы смогли немного развлечь людей».

Оливер Насен: «Надеюсь, вы наслаждались нашими измученными лицами. Зверски тяжело!»

Николас Роч: «Думаю, сегодня важнее любого результата было сделать хорошее шоу для болельщиков, медиа и организаторов гонки».

Майкл Мэттьюс: «Простите, ребята, что-то пошло не так с передачей, которая застряла на 11 на Ауде Кваремонте. Их-за правил соблюдения социальной дистанции механика не было, но я великолепно провёл время. Поздравляю Грега Ван Авермата. Пожалуйста, берегите себя и оставайтесь дома».

Результаты виртуального Тура Фландрии:

1 Greg Van Avermaet (CCC) 0:43:17

2 Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) +0:20

3 Nicolas Roche (Sunweb) +0:21

4 Thomas De Gendt (Lotto Soudal) +0:50

5 Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) +1:33

6 Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) +1:42

7 Tim Wellens (Lotto Soudal) +2:08

8 Wout Van Aert (Jumbo-Visma) +2:21

9 Mike Teunissen (Jumbo-Visma) +2:38

10 Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) +3:29

11 Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) +3:29

12 Alberto Bettiol (EF Pro Cycling) +3:39

DNF Michael Matthews (Sunweb)