VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Каспер Асгрен и Александр Кристофф – призёры Тура Фландрии-2019

Каспер Асгрен и Александр Кристофф о Туре Фландрии-2019

 

 

24-летний датский гонщик команды Deceuninck - Quick StepКаспер Асгрен (Kasper Asgreen), впервые в карьере принял участие в классике – Монументе велоспорта Туре Фландрии и стал призёром гонки, финишировав вторым. 31-летний норвежский гонщик команды UAE Team Emirates, победитель Тура Фландрии-2015 Александр Кристофф замкнул на Туре Фландрии-2019 тройку призёров.

 

Каспер Асгрен и Александр Кристофф – призёры Тура Фландрии-2019

 Photo © Deceuninck - Quick-Step/© Peter De Voecht-Pool/Getty Images

Каспер Асгрен и Александр Кристофф – призёры Тура Фландрии-2019

 

Каспер Асгрен и Александр Кристофф – призёры Тура Фландрии-2019

 

Каспер Асгрен и Александр Кристофф – призёры Тура Фландрии-2019

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

  Во время гонки Каспер Асгрен много работал в голове пелотона вместе со своими товарищами по команде Ильо Кейссе и Тимом Деклерком в начале гонки и  ответил на атаку гонщика AG2R La Mondiale Стейна Ванденберга (Stijn Vandenbergh) и гонщика EF Education First Сепа Ванмарке (Sep Vanmarcke) за 55 км до финиша. Он переложился к ним в одиночку и находился в первой группе, сменив выпавших попутчиков Ванмарке и Ванденберга на добравшего первую группу Дилана ван Барле (Sky)   до финального прохождения Кваремонта. Когда  их добрал пелотон, Асгрен сумел остаться в группе фаворитов. За километр до финиша, когда было понятно, что атаковавшего за 19 км до финиша в одиночку Альберто Беттиоля (EF Education First) уже не догнать, Каспер Асгрен атаковал и финишировал вторым.

 

Александр Кристофф (UAE Team Emirates) выиграл спринт из группы, замкнув тройку призёров 103-го выпуска Тура Фландрии.

 

 Каспер Асгрен: «Моя задача состояла в том, чтобы контролировать отрывы, вывозить команду на позицию перед главными подъёмами дня. По мере развития гонки пелотон просеивался, а я пытался закрывать атаки и следить за ситуацией.

 

 Я не ожидал такого, потому что у нас в команде четыре лидера, которые доказали умение побеждать на такой гонке. Поэтому совсем не ожидал, что смогу быть впереди в финале.

 

  Я слышал по радио, что сильные ребята атакуют, надеялся, что они доберут на Кваремонте. Когда Ван Авермат и остальные подъехали, их скорость была очень высокой.

 

  Когда Беттиоль проехал мимо меня, сесть за ним мне было невозможно. Поэтому я постарался удержаться в основной группе. Мы старались организовать спринт для Ива Лампарта. Альберто Беттиоль ехал очень мощно. Думаю, все понимали, что мы боремся за второе место. Я решил выйти вперёд, чтобы поддержать скорость группы и думал, что у меня на колесе Боб Юнгельс.

 

  Я решил атаковать, потому что в ногах остались силы. Мне удалось удержать просвет. Второе место – огромное достижение в моей карьере, результат, который меня удивил, но в то же время доказал, что я двигаюсь в верном направлении. Уверенность в своих силах окрепла перед предстоящими гонками.

 

  Как я уже говорил, мне не давали полномочий брать на себя роль лидера на такой крупной гонке. Это хороший шаг вперёд, но в команде много сильных гонщиков. В детстве я всегда смотрел Тур Фландрии в первое воскресенье апреля, поэтому участие в этой гонке для меня что-то потрясающее. Когда вышел сегодня на старт, то даже ущипнул себя».

 

Каспер Асгрен и Александр Кристофф – призёры Тура Фландрии-2019

 

  Александр Кристофф: «Может казаться, что в этой гонке на первом месте стоит тактика, но я считаю, что сегодня была гонка, где всё время надо было идти на пределе, гонка на выживание. У подножия Кваремонта и Патерберга при последнем прохождении я уже чувствовал  усталость. Я пытался рассчитывать силы, потому что к концу гонки могли начаться судороги.

 

   Для меня самого стало сюрпризом, что смог удержаться в основной группе. В прошлом году у меня это не получилось. Потом понял, что все в группе очень устали. Ситуация складывалась лучше, чем я мог представить, постарался этим воспользоваться. Сейчас моя форма почти такая же, как  в 2015 году.

 

 Результат меня радует. Я в хорошей форме, после всех пройденных классик моральный дух на высоте. Я могу положиться на команду, которая отлично проехала гонку. Надеюсь, что и моя форма, и команда будут такими же и на Париж-Рубэ-2019 через неделю».

 

 

Результаты Тура Фландрии-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Каспер Асгрен Kasper Asgreen Александр Кристофф Alexander Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

8 - 13 апреля 2019

Itzulia Basque Country

10 апреля 2019

Scheldeprijs

14 апреля 2019

Paris-Roubaix


ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Альберто Беттиоль – победитель ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Удивила команда EF.
    Надеюсь, всё было чисто.

    Беттиоль Браво!

  • VeloVelo
    Тур Фландрии-2019. Результаты (33)
    VeloVelo-Фото

    Поставил на Кристофа. Почти угадал )

  • uran
    Альберто Беттиоль – победитель ... (2)
    uran-Фото
    EF отработали великолепно. Тренер вовремя подсказал и ребята позади разваливали атаки и погоню.
  • EL-Fenomeno
    Тур Страны Басков-2019. Превью (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если Испания значит короткие, но крутые горки/стенки, так что работа для горняков найдётся почти на каждом этапе.

    Рискну поставить на Ланду, ну а братья Изагирре (так уж и быть) дополнят итоговый подиум в Ейбаре)

    Еврик покажет весь ТСБ на своем первом канале good

     

  • sqrudgmcduck
    Тур Фландрии-2019. Результаты (33)
    sqrudgmcduck-Фото
    Да нет, форма точно не та, что могла бы позволить уехать от группы. Он это явно чувствует. Да и следят за ним с повышенным вниманием. Как дали уехать итальянцу ему бы не дали. На прошлом Рубэ просто никто не поверил что он серьёзно поехал и дотянет. Теперь так не прокатит.
  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2019. Результаты (33)
    EL-Fenomeno-Фото

    Италия кайфует! ita И это где, на монументалке, бельгийской классике! У девушек, и у парней триумфаторы Де Ронде италянцы!!

    Беттиоль вообще красава (ещё когда занял обидное 4-е место на Е3) не побоялся (бигов, подъемов и брусчатки) в одиночку уехал, качественно отпахал и заслужил своей работой эту победу.

    Среди фаворитов никто не рискнул по настоящему (ИМХО - вот их главная неудача), никто не поверил в самого себя, а только караулили друг друга. В итоге призовой подиум очень неожиданный, но Алекс Кристофф и тут умудрился отхватить кусочек награды/славы и "бронзовую медальку".

     

    Хоть Фландрия 2019 смотрелась честно говоря скучновато, но для меня в этой гонке два героя дня: молодой ван дер Пул и ветеран Алекс Вальверде. Ну а А.Беттиоль просто аки джокер) Не зря у него № велосипеда две "7"

  • uran
    Ники Терпстра сошёл с Тура Фла ... (3)
    uran-Фото
    Не его весенняя компания. Жаль что так все получилось.
  • uran
    Тур Фландрии-2019. Результаты (33)
    uran-Фото
    На рубэ должно быть ещё интереснее.
  • veltus85
    Тур Фландрии-2019. Результаты (33)
    veltus85-Фото

    Скучноватая гонка из-за пассивности фаворитов. Понравились Ван дер Пул и Бетиоль.

  • satanton
    Тур Фландрии-2019. Результаты (33)
    satanton-Фото

    Такое ощущение, что беда Сагана не в физической форме, а в мозгах, 2 года назад это началось, когда он смекнул (или ему показалось), что пелотон охотится за ним.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 апреля

Riccardo Zoidl (CCC Team)

Andreas Nielsen Stokbro (Riwal - Readynez Cycling Team)

9 апреля

Luke Durbridge (Mitchelton-Scott)

Sergey Chernetskiy (Caja Rural - Seguros RGA)

Nikolas Maes (Lotto Soudal)

Asbj?rn Kragh Andersen (Team Sunweb)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2019 (28)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)