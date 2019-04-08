Каспер Асгрен и Александр Кристофф – призёры Тура Фландрии-2019

Каспер Асгрен и Александр Кристофф о Туре Фландрии-2019

24-летний датский гонщик команды Deceuninck - Quick StepКаспер Асгрен (Kasper Asgreen), впервые в карьере принял участие в классике – Монументе велоспорта Туре Фландрии и стал призёром гонки, финишировав вторым. 31-летний норвежский гонщик команды UAE Team Emirates, победитель Тура Фландрии-2015 Александр Кристофф замкнул на Туре Фландрии-2019 тройку призёров.

Photo © Deceuninck - Quick-Step/© Peter De Voecht-Pool/Getty Images

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Во время гонки Каспер Асгрен много работал в голове пелотона вместе со своими товарищами по команде Ильо Кейссе и Тимом Деклерком в начале гонки и ответил на атаку гонщика AG2R La Mondiale Стейна Ванденберга (Stijn Vandenbergh) и гонщика EF Education First Сепа Ванмарке (Sep Vanmarcke) за 55 км до финиша. Он переложился к ним в одиночку и находился в первой группе, сменив выпавших попутчиков Ванмарке и Ванденберга на добравшего первую группу Дилана ван Барле (Sky) до финального прохождения Кваремонта. Когда их добрал пелотон, Асгрен сумел остаться в группе фаворитов. За километр до финиша, когда было понятно, что атаковавшего за 19 км до финиша в одиночку Альберто Беттиоля (EF Education First) уже не догнать, Каспер Асгрен атаковал и финишировал вторым.

Александр Кристофф (UAE Team Emirates) выиграл спринт из группы, замкнув тройку призёров 103-го выпуска Тура Фландрии.

Каспер Асгрен: «Моя задача состояла в том, чтобы контролировать отрывы, вывозить команду на позицию перед главными подъёмами дня. По мере развития гонки пелотон просеивался, а я пытался закрывать атаки и следить за ситуацией.

Я не ожидал такого, потому что у нас в команде четыре лидера, которые доказали умение побеждать на такой гонке. Поэтому совсем не ожидал, что смогу быть впереди в финале.

Я слышал по радио, что сильные ребята атакуют, надеялся, что они доберут на Кваремонте. Когда Ван Авермат и остальные подъехали, их скорость была очень высокой.

Когда Беттиоль проехал мимо меня, сесть за ним мне было невозможно. Поэтому я постарался удержаться в основной группе. Мы старались организовать спринт для Ива Лампарта. Альберто Беттиоль ехал очень мощно. Думаю, все понимали, что мы боремся за второе место. Я решил выйти вперёд, чтобы поддержать скорость группы и думал, что у меня на колесе Боб Юнгельс.

Я решил атаковать, потому что в ногах остались силы. Мне удалось удержать просвет. Второе место – огромное достижение в моей карьере, результат, который меня удивил, но в то же время доказал, что я двигаюсь в верном направлении. Уверенность в своих силах окрепла перед предстоящими гонками.

Как я уже говорил, мне не давали полномочий брать на себя роль лидера на такой крупной гонке. Это хороший шаг вперёд, но в команде много сильных гонщиков. В детстве я всегда смотрел Тур Фландрии в первое воскресенье апреля, поэтому участие в этой гонке для меня что-то потрясающее. Когда вышел сегодня на старт, то даже ущипнул себя».

Александр Кристофф: «Может казаться, что в этой гонке на первом месте стоит тактика, но я считаю, что сегодня была гонка, где всё время надо было идти на пределе, гонка на выживание. У подножия Кваремонта и Патерберга при последнем прохождении я уже чувствовал усталость. Я пытался рассчитывать силы, потому что к концу гонки могли начаться судороги.

Для меня самого стало сюрпризом, что смог удержаться в основной группе. В прошлом году у меня это не получилось. Потом понял, что все в группе очень устали. Ситуация складывалась лучше, чем я мог представить, постарался этим воспользоваться. Сейчас моя форма почти такая же, как в 2015 году.

Результат меня радует. Я в хорошей форме, после всех пройденных классик моральный дух на высоте. Я могу положиться на команду, которая отлично проехала гонку. Надеюсь, что и моя форма, и команда будут такими же и на Париж-Рубэ-2019 через неделю».

Результаты Тура Фландрии-2019