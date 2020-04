Виртуальный Тур Фландрии-2020 пройдёт 5 апреля

Во время эпидемии коронавируса организаторы легендарной классики-Монумента Тура Фландрии нашли способ провести гонку, пусть и в другом формате. 5 апреля 2020 года состоится виртуальный Тур Фландрии, разработанный с техническими партнёрами Bkool и Kiswe. В нём примут участие только велогонщики-профессионалы.

На виртуальный старт выйдут 13 спортсменов: победитель Тура Фландрии-2019 Альберто Беттиоль (EF Pro Cycling), Грег Ван Авермат (CCC), Оливер Насен (AG2R La Mondiale), Яспер Стейвен (Trek-Segafredo), Майк Тёниссен и Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Зденек Штыбар, Ив Лампарт и Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step), Тим Велленс и Томас Де Гендт (Lotto Soudal), Майкл Мэттьюс и Николас Роч (Sunweb).

Виртуальная велогонка пройдёт на базе онлайн платформы Bkool, на которой будет смоделированы финальные 32 км дистанции Тура Фландрии, включающие Круисберг, Ауде Кваремонт, Патерберг и финальные 13 км до финиша в Ауденаарде. Домашние велотренажёры участников способны повторить градиенты подъёмов и имитировать брусчатку.

Велогонка, которая продлится час, будет транслироваться через Kiswe и на бельгийском телеканале Sporza.

Участники введут данные своего веса, от соотношения мощность/вес будет зависеть скорость их аватаров в реальном времени.

