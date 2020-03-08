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Виртуальный Тур Фландрии-2020 пройдёт 5 апреля

Лучшие гонщики-классики примут участие в виртуальном Туре Фландрии 5 апреля

 

 

  Во время эпидемии коронавируса организаторы легендарной классики-Монумента Тура Фландрии нашли способ провести гонку, пусть и в другом  формате. 5 апреля 2020 года состоится виртуальный Тур Фландрии, разработанный с техническими партнёрами Bkool и Kiswe. В нём примут участие только велогонщики-профессионалы.

 

  На виртуальный старт выйдут 13 спортсменов: победитель Тура Фландрии-2019 Альберто Беттиоль (EF Pro Cycling), Грег Ван Авермат (CCC), Оливер Насен (AG2R La Mondiale), Яспер Стейвен (Trek-Segafredo), Майк Тёниссен и Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Зденек Штыбар, Ив Лампарт и Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step), Тим Велленс и Томас Де Гендт (Lotto Soudal), Майкл Мэттьюс и Николас Роч (Sunweb).

 

Виртуальный Тур Фландрии-2020 пройдёт 5 апреля

 

Виртуальный Тур Фландрии-2020 пройдёт 5 апреля

 

  Виртуальная велогонка пройдёт на базе онлайн платформы Bkool, на которой будет смоделированы финальные 32 км дистанции Тура Фландрии, включающие Круисберг, Ауде Кваремонт, Патерберг и финальные 13 км до финиша в Ауденаарде. Домашние велотренажёры участников способны повторить градиенты подъёмов и имитировать брусчатку.

 

Велогонка, которая продлится час, будет транслироваться через Kiswe и на бельгийском телеканале Sporza.

 

Участники введут данные своего веса, от соотношения мощность/вес будет зависеть скорость их аватаров в реальном времени.

 

 

 

  Ремко Эвенепул: «Никогда не думал, что у меня будет такой дебют на Монументе, но лучше это, чем ничего. Полагаю, я стану первым гонщиком в истории, который дебютирует на Монументе, сидя на домашнем тренажёре, как бы странно это ни звучало. Но я с нетерпением жду этого дебюта. Из того, что я понял, будут точно смоделированы условия Фландрии, так что тест будет довольно трудным».

 

  Ив Лампарт: «Сейчас для всех трудное время, но мы очень надеемся, что этот проект принесёт радость и проблеск надежды всем болельщикам Бельгии и всего мира, которые смогут в прямом эфире посмотреть, как мы поедем финальную часть Тура Фландрии».

 

 

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Теги к статье: Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen виртуальная велогонка

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Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Серафим
    Давиде Мартинелли: «Если есть ... (1)
    Серафим-Фото

     Молодец, если есть возможность помогать - надо помогать. Хороший пример для других.

  • rude_rider
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (21)
    rude_rider-Фото

    Цитата: Sezar
    Немного добавлю статистики, чтобы сбить грудус эмоций. По имеющейся статистике те страны, которые (включая Россию) прививают людей от туберкулеза ( кажется это называется БЦЖ)  ИМЕЮТ СМЕРТНОСТЬ В 14 РАЗ МЕНЬШУЮ, против стран, которые  достаточно давно от этого отказались. Типа Италии, Испании  и.т.п. так что похоже всем нам крупно повезло.

     

    чувствую что нас всех развели с этим вирусом ..

    и по идеи это закончится тогда когда кое кто посчитает что свое дело уже он сделал или они

  • paindoc
    Вице-президент UCI назвал три ... (3)
    paindoc-Фото

    Тур Фландрии в августе, Париж-Рубэ в сентябре. А что, давно уже мокрых брусчаточных гонок не было!

  • Адриен
    Вице-президент UCI назвал три ... (3)
    Адриен-Фото

    Мечты, мечты...

  • serghi
    Вице-президент UCI назвал три ... (3)
    serghi-Фото

    Если получится провести все три ГТ, монументы и ЧМ уже хорошо, а если Страде Бьянки, Северные и Арденские классики, то вообще супер. Без всего остального можно и обойтись.

  • serghi
    Филипп Жильбер: «Милан-Сан-Рем ... (1)
    serghi-Фото

    Надеюсь что МС все таки состоится в этом году и ФилЖил наконец-то напоит своих друзей вином, которое уже залежалось в его погребе в ожидании победного финиша на Виа Рома.

  • Walther
    Джулио Чикконе помогает собрат ... (1)
    Walther-Фото
    Молодец!
  • Earl57
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (21)
    Earl57-Фото

    Короновирус уйдет рано или поздно, маниловщина останется. Она вечна.

    У половины пелотона в этом году заканчиваются контракты. Трансферный рынок встал. Если, по оценкам аналитиков, топовые гонщики вроде Пино, Барде, Квятковского или Молемы за счет прошлых заслуг получат новые контракты, то большинство рядовых гощиков будут в очень тяжелой ситуации. Особенно тяжело молодым гонщикам, которые надеялись показать себя в гонках. Которых в большинстве своем в этом году не будет. В UCI говорят, что сейчас первоочередная задача - спасти грантуры и монументы. Всем остальным гонкам придется ждать лучших времен...

    Особенно тяжелая ситуация с андерами. Показать себя в гонках они в этом году не смогут, давать им контракты авансом в условиях максимально обострившейся конкуренции никто не собирается...

    Что касается спонсоров. Если телекомунникационные компании вроде Мовистара рынок не потеряют, то с ремонтом или покупками новых кухонь все не так радужно. И опытный Лефевр совсем не зря беспокоится...

    А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...

  • Sezar
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (21)
    Sezar-Фото

    Саша, зачем мне отвечать в 10 уже раз на эти вопросы, если вы все равно меня не слышите?
    Резюмирую, если это так важно. Хотя и понимаю, что без толку.
    Мои близкие из группы риска хорошо изолированы. В том числе от меня. Я их берегу - почему их мне должно быть жалко?
    Я не боюсь короны, поскольку знаю свои шансы, делаю все для того, чтобы они были еще больше, тем более что я прививался от туберкулеза.
    Вирус закончится быстрее чем вы думаете. Жертв будет меньше чем вы думаете. Велосезон начнется раньше, чем вы думаете.
    Предлагаю больше не тратить друг на друга время. Жизнь рассудит.

  • Adriano
    Герант Томас о перспективе про ... (1)
    Adriano-Фото

    В любом случае очень много людей останутся безработными после такого экономического кризиса и глубокой рецессии. Уж точно бюджеты команд на следующий год будут кардинально порезаны и будет не до хлеба и зрелищъ. Тут как говорится "не до жиру быть бы живу".

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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