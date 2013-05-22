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Чемпионат мира-2020 по велоспорту на шоссе в Имоле. Индивидуальная разделка. Превью

Чемпионат мира-2020 по велоспорту на шоссе в Имоле. Индивидуальная разделка. Превью

 

 

Чемпионат мира-2020 по велоспорту на шоссе в Имоле. Индивидуальная разделка. Превью

 

В пятницу, 25 сентября, на чемпионате мира 2020 года по шоссейному велоспорту в итальянском городе Имола (Imola, провинция Болонья, регион Эмилия-Романья) на автодроме "Энцо и Дино Феррари" пройдет старт и финиш мужской индивидуальной гонки на время протяженностью 31,7 км. Маршрут проложен на юго-западе от города.

 

Из-за пандемии коронавируса, а следом и результатов тестов, как положительных так и ложноположительных, велогонщикам приходилось прерывать сезон и пропускать велогонки. Кто из них смог лучше всех подготовиться, узнаем по итоговому протоколу.

 

Действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом австралиец Роан Деннис будет защищать свой титул. 

 

 

  

 Стартовав на автодроме, велогонщики отправятся на юго-запад в тягун до наивысшей отметки этапа, и далее разворот на 180 градусов и прохождение первой отсечки времени, расположенной на 14,9 км дистанции. Далее спуск протяженностью 11 км до автодрома "Энцо и Дино Феррари", где расположены небольшие подъемы, после которых спуск с серией поворотов на полотне автодорома.

 

Финишировать участники будут по равнинному участку через 31,7 км после старта. 

 

 

  

 Организаторы чемпионата мира-2020 предложили участникам мужской индивидуальной гонки на время с раздельным стартом маршрут, проложенный против хода часовой стрелки в юго-западных окстрестностях Имолы, с длинными прямыми участками в тягун на первой половине и спусками на второй части, небольшим подъемом и техническим сложным участком на заключительных километрах дистанции на автодроме. Ожидаемые средние скорости в районе 52 км/ч.

 

  Учитывая протяженность маршрута и измение направления движения по трассе индивидуальной разделки, на итоговые результаты могут оказать влияние погодные факторы, такие как ветер и дождь.

 

  Главные претенденты стартуют последними, так что для них погодные условия окажутся одинаковыми.   

 

  Фавориты

 

  Действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом австралиец Роан Деннис (Rohan Dennis) в этом году не смог одержать побед. Сможет ли он стать 3-х кратным чемпионом мира подряд, посмотрим, но в этом году конкурентов, находящихся в форме, у него много.

 

   Голландец Том Дюмулин (Tom Dumoulin), чемпион мира 2017 года, в этом году выложился в горах на Тур де Франс, но свой индивидуальный ход на равнине не растерял.

 

   Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира, действующий чемпион Италии Филиппо Ганна (Filippo Ganna) на домашней трассе готов ставить новые рекорды скорости, как на недавно завершившейся Тиррено-Адриатико-2020.

 

   Действующий чемпион Европы швейцарец Стефан Кюнг (Stefan Küng), бельгийцы Ваут ван Арт (Wout van Aert) и Виктор Кампернатс (Victor Campenaerts), француз Реми Каванья (Remi Cavagna), новозеландец Патрик Бевин (Patrick Bevin), британец Герант Томас (Geraint Thomas), португалец Нельсон Оливейра (Nelson Oliveira) способны побороться за медали чемпионата мира.

 

  Среди других гонщиков, способных попасть в топ-10 и показывавших результаты на разделках в этом году, отметим датчанина Каспера Асгрена (Kasper Asgreen), голландца Йоса ван Эмдена (Jos Van Emden), австралийца Люка Дабриджа (Luke Durbridge) и других.

 

 

Стартовый протокол будет опубликован позднее

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Теги к статье: UCI Road World Championships Чемпионат Мира 2020 по шоссейному велоспорту чемпионат мира в Имоле превью мужчины индивидуальная гонка на время разделка

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 18:54 | Регистрация: 27.05.2017

    Трасса под Денниса 100%, он всегда хорошо ехал плоскачи в 30 км. Если форма при нем навезет конкурентам знатно.

  2. Гонщик

    Сегодня, 18:58 | Регистрация: 28.05.2017

    Очень короткая разделка для ЧМ , победитель будет неожиданным как и на Туре .

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 19:06 | Регистрация: 22.05.2013

    Кампернатс уже несколько дней в имоле гоняет, случайно его ютюб канал нашел. По мне ганна фаворит главный, то что он на ТА показал было сверхбыстро. Кюнг даже с тура снялся, видимо готовился тоже, интересно будет сравнить всех. 

  4. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 19:15 | Регистрация: 15.04.2018

    Давай Том

  5. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 19:39 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: velodoctor
    Кампернатс уже несколько дней в имоле гоняет, случайно его ютюб канал нашел.

    Кампенартс про Тармак сказал. Это же Specialized, а его нынешняя команда BMC использует. Так что на ЧМ гонщики не обязаны ехать на командных велосипедах.

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Комментарии

  • aksbor
    Джиро д'Италия-2020. Цифры и ... (10)
    aksbor-Фото

    А какие прогнозы по погоде? Высокогорным этапам ничего не грозит? Несколько лет назад в мае навернулись какие-то перевалы из-за снега, а в конце октября такая вероятность наверное еще выше. Хотя я конечно не метеоролог...

  • Zhanzhak
    Трансферные новости пелотона-2 ... (56)
    Zhanzhak-Фото

    Одним словом, типун на язык! Пусть проект живет. Кто хочет пусть идёт, туда куда хочет! Каждый волен поступать со своими амбициями и желаниями так, как считает нужным. Жизнь одна и шанс один на миллион тоже! 
    Астана не раз балансировала на грани, но Вино всегда спасал команду! Надеюсь есть для чего. Да и сыновья подрастают и результаты вроде как показывают на своём уровне! Будем посмотреть

  • aksbor
    Джиро д'Италия-2020. Цифры и ... (10)
    aksbor-Фото
    Йейтсов или разделок?
  • Earl57
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Кампернатс уже несколько дней в имоле гоняет, случайно его ютюб канал нашел.

    Кампенартс про Тармак сказал. Это же Specialized, а его нынешняя команда BMC использует. Так что на ЧМ гонщики не обязаны ехать на командных велосипедах.

  • Крайний
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (45)
    Крайний-Фото
    Перечитайте внимательно. Вдумчиво. И свяжите смысл написанного с перспективами нынешнего состава Джамбо-Висма на выигрыш грантуров в будущем.
  • Arciv
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (5)
    Arciv-Фото
    Давай Том
  • velodoctor
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (5)
    velodoctor-Фото

    Кампернатс уже несколько дней в имоле гоняет, случайно его ютюб канал нашел. По мне ганна фаворит главный, то что он на ТА показал было сверхбыстро. Кюнг даже с тура снялся, видимо готовился тоже, интересно будет сравнить всех. 

  • Гонщик
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (5)
    Гонщик-Фото

    Очень короткая разделка для ЧМ , победитель будет неожиданным как и на Туре .

  • uran
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (5)
    uran-Фото

    Трасса под Денниса 100%, он всегда хорошо ехал плоскачи в 30 км. Если форма при нем навезет конкурентам знатно.

  • AXEL87
    Стевен Крёйсвейк – капитан ком ... (4)
    AXEL87-Фото
    Смесь опыта и молодости! Удачи пчелам!

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