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Филиппо Ганна – бронзовый призёр в разделке чемпионата мира по велоспорту-2019

Филиппо Ганна: «Никогда не ездил такие длинные дистанции, результат меня ошеломил»

 

 

  Действующий чемпион Италии в разделке, 23-летний Филиппо Ганна (Filippo Ganna) занял 3-е место в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2019 в Йоркшире. Филиппо Ганна, который также является трёхкратным чемпионом мира по велоспорту на треке в индивидуальной гонке преследования, впервые завоевал медаль на чемпионате мира по велоспорту на шоссе. Дистанцию в 54 км он проехал за 1 час 7 минут, уступив победителю, 29-летнему австралийцу Роану Деннису 1 минуту 55 секунд.

 

 

 

  Филиппо Ганна: «Это была очень тяжёлая и очень длинная гонка. Чтобы к ней подготовиться, я много работал, потому что никогда не ездил такие протяжённые дистанции. Результат меня ошеломил.

 

  Я не думал, что был готов, особенно психологически, показать такой высокий результат, так как это выматывающая дистанция, и я не знал, как со своей комплекцией буду чувствовать себя на подъёмах. Но тренер сборной Дарио Чиони и мой тренер Марко Вело из технички направляли меня, подбадривали, информировали о времени.

 

  К счастью, нога шла отлично, но после гонки чувствовал себя как после нокаута. Я счастлив. Рад этой медали. Теперь отдохну несколько дней, после чего вернусь тренироваться на трек, чтобы подготовиться к следующей командной гонке преследования. Разделка в Токио? Сначала мне надо думать о квалификации на треке. Если Кассани меня возьмёт для разделки, то почему бы нет…»

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Теги к статье: Filippo Ganna Филиппо Ганна ITT разделка индивидуальная гонка на время Чемпионат мира по велоспорту-2019 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships

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Комментарии

  • Адриен
    Ремко Эвенепул – серебряный пр ... (2)
    Адриен-Фото

    Вряд ли в таком возрасте в организме достаточно развиты приспособительные механизмы и реакции. А их неполноценное проявление способствует возникновению различных патологий. Проще говоря - в 19 лет РАЗВИВАЮЩИЙСЯ организм вряд ли приспособлен под подобные нагрузки и подобные результаты, и как это отзовется в будущем, даже через десяток-другой лет - БОЛЬШОЙ ВОПРОС. Всему должно быть свое время...

  • jerzyk
    Роан Деннис – двукратный чемпи ... (2)
    jerzyk-Фото
    Слёзы жены говорят о том,что медаль,даже золотую,на хлеб не намажешь!
  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (39)
    VeloVelo-Фото
    А что с носками Ремко? )
  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (39)
    VeloVelo-Фото
    Интересная мысль.
  • Nathan
    Роан Деннис – двукратный чемпи ... (2)
    Nathan-Фото
    Браво! Вынес всех в одну калитку, попутно заткнув всех критиков и хейтеров. А слезы жены после финиша говорят о многом.
  • close2you
    Ремко Эвенепул – серебряный пр ... (2)
    close2you-Фото

    Вот так бешенный клоп ))

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    Очень рад за Дэнниса. Верил в его подиум, но не верил во второе золото. Думаю все самое худшее в его личке и профи-спорте теперь 100% позади. Рогличъ вымотался, но чтобы финишировать вместе с Роаном (так проиграть, что даже в 10-ку не попал) это уж ж слишком для спеца "раздельного хода". Всё-таки количество накатанных гоночных дней дает о себе знать под конец сезона и очень забирает остатки тех сил, которые ещё может береглись для ЧМ.

    Ну а Ремко тот ещё "катала") откатал на заслуженную серебрянную медаль.

    И теперь если немного пофантазировать и спроецировать индивидуальную гонку на время среди мужской элиты с будущей групповой гонккой среди профиков выходит что: чемпионом снова будет Вальверде Саган, второе место за универсалом Ван дер Пулом, ну а бронза для кого то сильного из когорты "тёмных лошадок" (?)

  • salomon
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (39)
    salomon-Фото
    Цитата: uran
    Сколько было "авансов" от комментаторов в адрес Ремко: скромнее нужно, переоценивает себя. А он задвинул всех, кроме одного.
    Не Evenepoel задвинул, а Rohan Dennis задвинул !!!
  • Крайний
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (39)
    Крайний-Фото
    Цитата: RVL
    тут, кстати , есть много вопросов в будущее.
    шороху навел, но доказывать свою состоятельность придется в след. сезоне.
    давайте просто вспомним звездного , молодого, перспективного Ару...
    Ару многодневщик. А это исчезающий вид. И в прямом и в переносном смысле. У Эвенпула будущее скорее классика и раздельщика. А их перспективы изначально шире.
  • RVL
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (39)
    RVL-Фото
    тут, кстати , есть много вопросов в будущее.
    шороху навел, но доказывать свою состоятельность придется в след. сезоне.
    давайте просто вспомним звездного , молодого, перспективного Ару...

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