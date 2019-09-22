Филиппо Ганна – бронзовый призёр в разделке чемпионата мира по велоспорту-2019

Филиппо Ганна: «Никогда не ездил такие длинные дистанции, результат меня ошеломил»

Действующий чемпион Италии в разделке, 23-летний Филиппо Ганна (Filippo Ganna) занял 3-е место в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2019 в Йоркшире. Филиппо Ганна, который также является трёхкратным чемпионом мира по велоспорту на треке в индивидуальной гонке преследования, впервые завоевал медаль на чемпионате мира по велоспорту на шоссе. Дистанцию в 54 км он проехал за 1 час 7 минут, уступив победителю, 29-летнему австралийцу Роану Деннису 1 минуту 55 секунд.

Филиппо Ганна: «Это была очень тяжёлая и очень длинная гонка. Чтобы к ней подготовиться, я много работал, потому что никогда не ездил такие протяжённые дистанции. Результат меня ошеломил.

Я не думал, что был готов, особенно психологически, показать такой высокий результат, так как это выматывающая дистанция, и я не знал, как со своей комплекцией буду чувствовать себя на подъёмах. Но тренер сборной Дарио Чиони и мой тренер Марко Вело из технички направляли меня, подбадривали, информировали о времени.

К счастью, нога шла отлично, но после гонки чувствовал себя как после нокаута. Я счастлив. Рад этой медали. Теперь отдохну несколько дней, после чего вернусь тренироваться на трек, чтобы подготовиться к следующей командной гонке преследования. Разделка в Токио? Сначала мне надо думать о квалификации на треке. Если Кассани меня возьмёт для разделки, то почему бы нет…»