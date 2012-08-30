Швейцария не сможет провести чемпионат мира-2020 по шоссейному велоспорту из-за короновируса

Международный союз велосипедистов ищет новое место для проведения чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2020

Из-за ужесточения мер безопасности в связи с пандемией Covid-19 Швейцария не сможет принимать чемпионат мира по велоспорту-2020, который должен был пройти Эгле и Мартиньи. Федеральный совет Швейцарии объявил, что проведение массовых мероприятий, в которых принимает участие более 1000 человек, будет разрешено только с 1 октября, в то время как чемпионат мира должен был пройти с 20 по 27 сентября.

Международный союз велосипедистов (UCI) намерен сделать всё возможное, чтобы чемпионат мира по шоссейному велоспорту состоялся в 2020 году.

В пресс-релизе UCI говорится: "Международный союз велосипедистов (UCI) благодарит организационный комитет Эгля-Мартиньи, а также руководство городов и кантонов, партнёров и волонтёров за работу, проведённую в сложных условиях в течение последних месяцев.

Учитывая спортивную важность чемпионата мира по велоспорту на шоссе, Международный союз велосипедистов (UCI) уточняет, что продолжает работу над альтернативным проектом, чтобы обеспечить проведение чемпионата в 2020 году.

Приоритет отдаётся Европе как месту проведения, и датам, в которые было запланировано проведение чемпионата мира в Швейцарии. UCI продолжает поиск города, который мог бы предоставить такой же по сложности маршрут, какой был в Эгле – Мартиньи, чтобы чемпионат мира подходил тому же типу велогонщиков, которые изначально собирались принимать участие в соревнованиях в Швейцарии".