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Швейцария не сможет провести чемпионат мира-2020 по шоссейному велоспорту из-за короновируса

Международный союз велосипедистов ищет новое место для проведения чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2020

Швейцария не сможет провести чемпионат мира-2020 по шоссейному велоспорту из-за короновируса

 

   Из-за ужесточения мер безопасности в связи с пандемией Covid-19  Швейцария не сможет принимать чемпионат мира по велоспорту-2020, который должен был пройти Эгле и Мартиньи. Федеральный совет Швейцарии объявил, что проведение массовых мероприятий, в которых принимает участие более 1000 человек, будет разрешено только с 1 октября, в то время как чемпионат мира должен был пройти с 20 по 27 сентября.

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) намерен сделать всё возможное, чтобы чемпионат мира по шоссейному велоспорту состоялся в 2020 году.

 

  В пресс-релизе UCI говорится: "Международный союз велосипедистов (UCI) благодарит организационный комитет Эгля-Мартиньи, а также руководство городов и кантонов, партнёров и волонтёров за работу, проведённую в сложных условиях в течение последних месяцев.

 

  Учитывая спортивную важность чемпионата мира по велоспорту на шоссе, Международный союз велосипедистов (UCI) уточняет, что продолжает работу над альтернативным проектом, чтобы обеспечить проведение чемпионата в 2020 году.

 

  Приоритет отдаётся Европе как месту проведения, и датам, в которые было запланировано проведение чемпионата мира в Швейцарии. UCI продолжает поиск города, который мог бы предоставить такой же по сложности маршрут, какой был в Эгле – Мартиньи, чтобы чемпионат мира подходил тому же типу велогонщиков, которые изначально собирались принимать участие в соревнованиях в Швейцарии".

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Теги к статье: Чемпионат мира по велоспорту-2020 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships

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  1. drevgen

    Сегодня, 17:34 | Регистрация: 19.07.2016

    Вот и первый ахтунг. Это было ожидаемо. В Швейцарии все локализованные мероприятия закрыты, и даже после 1 октября. там все оменяется пока уже до ноября.

  2. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 17:35 | Регистрация: 4.08.2018

      Ну что, опять к арабам в ноябре?

  3. RVL

    Сегодня, 18:20 | Регистрация: 30.08.2012

    В Беларусь

    стадион простаивает  и вируса нет

  4. Rokka

    Сегодня, 18:55 | Регистрация: 23.01.2016

    Цитата: RVL
    В Беларусь
    стадион простаивает  и вируса нет
    И бесплатный массаж резиновыми валиками

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (11)
    SportSpirit-Фото
    Прикольно, если так. Да-да, какие-то птички в желтом вроде)

    Но хочется наслаждаться сегодняшними гонками, пока они есть.
  • Rokka
    Швейцария не сможет провести ч ... (4)
    Rokka-Фото
    Цитата: RVL
    В Беларусь
    стадион простаивает  и вируса нет
    И бесплатный массаж резиновыми валиками
  • Freejazz
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (11)
    Freejazz-Фото

    Кроме англоязычных комментаторов, которые его расписали. Просто все привыкли видеть большее от Алафилиппа и Вальверде. Про тренерский разум - что-то там про осень и домашнюю птицу...

  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (11)
    SportSpirit-Фото

    Кажется, коллективный тренерский разум JV переигрывает аналогичный у Ineos и всех остальных) атаки Ван Арта сегодня на финише не ожидал, пожалуй, никто. 

  • старт-шоссе 82
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (11)
    старт-шоссе 82-Фото

    Пока не плохо ,чего то похожего и ожидал, хотя ставил на победу Алафилипа Вальверде или Йейтца , совершенно забыв про Ван Арта . завтра начнется квадрология. Что-то мне кажется скорости будут сумасшедшие ... Роглич так =болезненно= реагирует на рывки соперников ... это ни есть здорово... Вообще Джамбо хочеться сравнить с игроком в покер, которому почему-то хочеться играть с открытыми картами.

  • RVL
    Швейцария не сможет провести ч ... (4)
    RVL-Фото

    В Беларусь

    стадион простаивает  и вируса нет

  • GTX
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (11)
    GTX-Фото
    Джамбо схитрили немножно, Ван Арт перед финишем шел предпоследним колесом типо развозит Роглича и тут оп и пошел спринтовать
  • Гонщик
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Висма просто издевается на всеми командами. Хаха.Инеос отпад. Не быть им первыми на Туре. Однозначно. Ладно Фрум бедолага..поломанный весь. Но где ваш хваленный Томас? Просто на Туре будет вопрос стоять кто поднимется на первую ступень из состава Джамбо Висма? Вот и все.
    Роглич может улететь куда нибуть так же как и Фрум , вело непредсказуем .

  • Astanaforever
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (11)
    Astanaforever-Фото
    Луц молодец..набирает форму. Должен брать этап на туре. Это его цель.
  • drevgen
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (11)
    drevgen-Фото

    Тур 3 недели, через 3 недели. Заранее никто не побеждает.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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