Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2020. Мужчины. ITT

ПОДИУМная тройка каг бэ на голову сильнее (т.е быстрее) всех остальных была Кюнг ко своему швейцарскому чемпионству добавил ещё и европейское - молодец! А вот Кампэнертс был чернее тучи. И в Бельгии проиграл золото ВВА, а тут ещё и Каванью пропустил (на серебро).

Согласен со словами новоиспечённого чемпиона, такая ITT (такой профиль) мне тоже больше нравится чем "столообразная взлётная полоса" (хоть и с наличием поворотов)

Жаль, что наш(и) так низко по протоколу, но главное что участвовали и не последние в итоговой таблице, тем более в такой то праздник Всіх хто на сайті з України - зі святом Незалежності (вітаю)