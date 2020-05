Чемпионат Европы-2020 по велоспорту перенесён на 2021 год

close2you

Патрик Лефевр: «Сейчас не врем ... (3) Цитата: Earl57 А кто такой этот Шотте и насколько авторитетно его мнение? Человек ходит с микрофоном перед началом велокроссовых гонок и берет интервью у гонщиков и тренеров. Там гонщики перед гонкой проезжают трассу разок-другой для просмотра, и этот Ренат спрашивает, как им нравится маршрут и в какой они форме перед гонкой? Парни грязные и замызганные, им бы успесть умыться и переодеться в чистую одежду до выхода на старт, а тут этот Шотте с микрофоном в 1001-й раз спрашивает одно и тоже. Соответственно и отвечают одно и тоже. После гонки он берет обязательное интервью у победителя и призеров. Проигравшие как-то не особо горят желанием общаться, но приходится это делать.

На шоссейных гонках Шотте ездит на мотоцикле вслед за гонкой с тем же самым микрофоном. Время от времени комментаторы в студии говорят - "Ренат?", и он коротенько сообщает чего увидел. Иногда сует микрофон в окошко технички той или команды, чтобы спортдиректор сказал пару слов.

Работает исключительно на улице, в любую погоду - в жару или холод, сухо ли или идет проливной дождь. Велокросс же с сентября по март идет, разгар сезона зимой. Тяжелая работенка, и физически, и психологически. Назвать его журналистом еще можно, раз с микрофоном и в телеэфире, но считать его экспертом было бы явным преувеличением. Сам он гонщиком никогда не был в отличие от Стефано Гадзелли, Флечи или Мэтта Стивенса. Мужику больше 50-ти лет, а он все еще на той же должности что и надцать лет тому назад, когда еще молодым был. Однако для старичков-комментаторов в студии Спорзы он по-прежнему пацанчик... И повышение ему явно не светит. Генменеджеры крупных и известных команд по-любому более компетентны в вопросах бизнеса.

Полностью согласен почти со всем. Про должность, возможно ему просто это в кайф, он не хочет повышения и т.д... тут ведь в Европе люди заняты любимым делом, многих устраивает должность кассира с з.п 1500€, этого на все хватает.... тут немного по другому мыслят на счёт повышения и карьеры. Полностью согласен почти со всем. Про должность, возможно ему просто это в кайф, он не хочет повышения и т.д... тут ведь в Европе люди заняты любимым делом, многих устраивает должность кассира с з.п 1500€, этого на все хватает.... тут немного по другому мыслят на счёт повышения и карьеры.

AvA

UCI отложил объявление пересмо ... (10) Испанская пресса выложила сегодня утром на всеобщее обозрение "неофициальный план гонок ЮСИ", который, согласно их публикации, должны будут официально подтвердить в ближайщий вторник!

SportSpirit

Велокоманда Jumbo-Visma продли ... (1) Запомнился той победой на Туре Польши. На трансферном рынке проблески жизни)

Earl57

Патрик Лефевр: «Сейчас не врем ... (3) А кто такой этот Шотте и насколько авторитетно его мнение? Человек ходит с микрофоном перед началом велокроссовых гонок и берет интервью у гонщиков и тренеров. Там гонщики перед гонкой проезжают трассу разок-другой для просмотра, и этот Ренат спрашивает, как им нравится маршрут и в какой они форме перед гонкой? Парни грязные и замызганные, им бы успесть умыться и переодеться в чистую одежду до выхода на старт, а тут этот Шотте с микрофоном в 1001-й раз спрашивает одно и тоже. Соответственно и отвечают одно и тоже. После гонки он берет обязательное интервью у победителя и призеров. Проигравшие как-то не особо горят желанием общаться, но приходится это делать. На шоссейных гонках Шотте ездит на мотоцикле вслед за гонкой с тем же самым микрофоном. Время от времени комментаторы в студии говорят - "Ренат?", и он коротенько сообщает чего увидел. Иногда сует микрофон в окошко технички той или команды, чтобы спортдиректор сказал пару слов. Работает исключительно на улице, в любую погоду - в жару или холод, сухо ли или идет проливной дождь. Велокросс же с сентября по март идет, разгар сезона зимой. Тяжелая работенка, и физически, и психологически. Назвать его журналистом еще можно, раз с микрофоном и в телеэфире, но считать его экспертом было бы явным преувеличением. Сам он гонщиком никогда не был в отличие от Стефано Гадзелли, Флечи или Мэтта Стивенса. Мужику больше 50-ти лет, а он все еще на той же должности что и надцать лет тому назад, когда еще молодым был. Однако для старичков-комментаторов в студии Спорзы он по-прежнему пацанчик... И повышение ему явно не светит. Генменеджеры крупных и известных команд по-любому более компетентны в вопросах бизнеса.

flugegeheimen

UCI отложил объявление пересмо ... (10) Как всегда, все упирается в деньги. Страховки, выполнение контрактных обязательств перед тв, спонсорами, городами. Запрет властей частично снимает с оргов ответственность.Объявить по своей инициативе "Наташ, вставай, мы все отменили" с точки зрения финансов смерти подобно. Сама столкнулась с отменой фестиваля в Нидерландах, орги партизанили до последнего, пока не вышел официальный запрет, хотя всем все понятно было.

Адриен

Патрик Лефевр: «Сейчас не врем ... (3) Нынешняя схема велоспорта . которую поддерживают Леланг и Лефевр, напоминает ЗООПАРК. Когда кто-то начинает ратовать за то, чтобы живых "экспонатов" выпустили на волю, обязательно находятся те, кто с этим не согласен, утверждая, что животным в клетках и вольерах хорошо, их кормят, поят, лечат, холят и лелеят. Всё потому, что с ХОЗЯЕВАМИ зоопарка (спонсорами) повезло. Поэтому будут против... А Шотте совершенно прав - реформировать велоспорт НЕОБХОДИМО было еще ВЧЕРА. И в плане финансов, и правила , и структурно.... И как раз во время кризисов необходимость перемен более всего и проявляется...

Rokka

Дуг Райдер и Бьярне Риис о буд ... (1) Брэйлсфорд думает о горцах, а Рийс о деньгах, вот и вся разница. Датчанин всегда был спорной фигурой, но то что он суёт свой нос в дела абсолютно другой команды показывает что он лицемер. Ведь Дэйв говорил только об инеос, а не о его невнятной команде

Earl57

"Tour for all" - серия вирт ... (5) Когда контрактный год, а гонок в обычном формате в обозримом будущем не предвидится, то приходится использовать то, что доступно. Тут уж не до жиру, быть бы живу. То есть не обнаружить на своем месте в команде более бойкого и менее разборчивого ноунейма. И когда спонсоры недовольны. тоже приходится напрягаться.Например, когда в этих онлайн-гонках показывают квиков, у каждого за спиной, на самом видном месте, огроменные баннеры с логотипом компании. Спонсоров надо ублажать любыми способами. А те, кого не цепляет, могут идти лесом... Если не в состоянии сообразить что к чему, то это их проблемы. И только их.

RVL

"Tour for all" - серия вирт ... (5) Пока кумиры в форме , может кого то это и зацепит... А когда ноунеймы попрут в онлайн,..бройлерная фабрика

RVL

"Tour for all" - серия вирт ... (5) Я-да...