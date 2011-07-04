Чемпионат мира по велоспорту на шоссе-2020 пройдёт в Имоле (Италия)

Горный маршрут групповой гонки чемпионата мира-2020 по велоспорту в итальянской Имоле

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что чемпионат мира-2020 по велоспорту пройдёт в Италии. Его примет Имола (Imola, провинция Болонья, регион Эмилия-Романья). Чемпионат мира по шоссейному велоспорту пройдёт с 24 по 27 сентября.

Из-за сложной ситуации в связи с пандемией коронавируса организаторы решили в этом году ограничить чемпионат мира по велоспорту только соревнованиями в категории «элита», так как большинство профессиональных велогонщиков находятся в Европе, а молодые гонщики (юниоры и андеры) из-за ограничений, введённых в разных странах в связи с увеличением случаев заболевания коронавирусом, не могут приехать в Италию.

Маршрут велогонок чемпионата мира по велоспорту-2020 в Имоле

PHOTO CREDIT: ANSA / DAL ZENNARO - ZENNARO - PERI

Стартовать и финишировать все гонки будут на автодроме Имола. Организаторы предложат сложные маршруты. Дистанция групповой гонки у мужчин составит 259,2 км, а общий набор высоты – почти 5000 м.

Дистанция женской групповой гонки – 144 км, общий набор высоты 2750 м.

Схема маршрута одинакова для мужских и женских гонок – 9 кругов у мужчин и 5 кругов у женщин. На каждом круге придётся преодолеть по два подъёма – всего 3 км со средним градиентом 10%, максимальным 14%.

Организаторы чемпионата мира сделали всё, чтобы профиль гонок в максимальной степени соответствовал профилю гонок, которые должны были пройти в Эгле и Мартиньи в Швейцарии, т.е. маршруты, подходящие горнякам и взрывным гонщикам.

Дистанция индивидуальной гонки на время и у мужчин, и у женщин составит 32 км, перепад высот составит 200 м.

Программа велогонок чемпионата мира-2020 по велоспорту на шоссе:

- 24 сентября, четверг. Женщины. Индивидуальная гонка на время;

- 25 сентября, пятница. Мужчины. Индивидуальная гонка на время;

- 26 сентября, суббота. Женщины. Групповая гонка;

- 27 сентября, воскресенье. Мужчины. Групповая гонка.

Имола, расположенная в 40 км от Болоньи, принимала чемпионат мира по велоспорту на шоссе в 1968 году. Тогда победу одержали итальянский гонщик Витторио Адорни (Vittorio Adorni) и нидерландская велогонщица Кети ван Остен-Хаге (Keetie van Oosten-Hage).

Давид Лаппартьен, президент UCI: «Поздравляю организационный комитет Имолы за великолепное предложение, которое было подготовлено за очень короткое время. Хочу поблагодарить и трёх других кандидатов – коммуну Печчоли (Peccioli /Италия), город Альба Адриатика (Alba Adriatica /Италия) и департамент Верхняя Сона (Haute-Saône/Франция), которые также прислали основательно продуманные предложения UCI. Выбрать было нелегко. Даже в это трудное время чемпионат мира остаётся очень значимым спортивным событием для городов и регионов.

Хотя выбор Имолы в качестве города, принимающего чемпионат мира по шоссейному велоспорту – великолепная новость, я думаю также и об организационном комитете Эгля и Мартиньи, которых от всего сердца благодарю за их работу и сотрудничество в течение двух последних лет.

Выбор Италии как места проведения чемпионата мира по велоспорту символично для UCI, так как эта страна очень сильно пострадала от пандемии Covid-19, но также смогла смело противостоять трудностям. Проведение чемпионата мира – знак возвращения к нормальной жизни в регионе, где ситуация сейчас под контролем.

Убеждён, что чемпионат мира по велоспорту на шоссе-2020 в Имоле позволит всем нам, несмотря на трудную текущую ситуацию, стать свидетелями великолепного спортивного праздника. Приглашаю всех следить за соревнованием в Италии, стране велоспорта, предложившей один из самых трудных маршрутов в истории чемпионатов мира».