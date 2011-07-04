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Чемпионат мира по велоспорту на шоссе-2020 пройдёт в Имоле (Италия)

Горный маршрут групповой гонки чемпионата мира-2020 по велоспорту в итальянской Имоле

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе-2020 пройдёт в Имоле (Италия)

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что чемпионат мира-2020 по велоспорту пройдёт в Италии. Его примет Имола (Imola, провинция Болонья, регион Эмилия-Романья). Чемпионат мира по шоссейному велоспорту пройдёт с 24 по 27 сентября.

 

  Из-за сложной ситуации в связи с пандемией коронавируса организаторы решили в этом году ограничить чемпионат мира по велоспорту только соревнованиями в категории «элита», так как большинство профессиональных велогонщиков находятся в Европе, а молодые гонщики (юниоры и андеры) из-за ограничений, введённых в разных странах в связи с увеличением случаев заболевания коронавирусом, не могут приехать в Италию. 

Маршрут велогонок чемпионата мира по велоспорту-2020 в Имоле

 

PHOTO CREDIT: ANSA / DAL ZENNARO - ZENNARO - PERI

 

 

 Стартовать и финишировать все гонки будут на автодроме Имола. Организаторы предложат сложные маршруты.  Дистанция групповой гонки у мужчин составит 259,2 км, а общий набор высоты – почти 5000 м.

 

Дистанция женской групповой гонки – 144 км, общий набор высоты 2750 м.

 

Схема маршрута одинакова для мужских и женских гонок – 9 кругов у мужчин и 5 кругов у женщин. На каждом круге придётся преодолеть по два подъёма – всего 3 км со средним градиентом 10%, максимальным 14%.

 

Организаторы чемпионата мира сделали всё, чтобы профиль гонок в максимальной степени соответствовал профилю гонок, которые должны были пройти в Эгле и Мартиньи в Швейцарии, т.е. маршруты, подходящие горнякам и взрывным гонщикам.

 

Дистанция индивидуальной гонки на время и у мужчин, и у женщин составит 32 км, перепад высот составит 200 м.

 

 

Программа велогонок чемпионата мира-2020 по велоспорту на шоссе:

 

 

- 24 сентября, четверг. Женщины. Индивидуальная гонка на время;

- 25 сентября, пятница. Мужчины. Индивидуальная гонка на время;

- 26 сентября, суббота. Женщины. Групповая гонка;

- 27 сентября, воскресенье. Мужчины. Групповая гонка.

 

 

  Имола, расположенная в 40 км от Болоньи, принимала чемпионат мира по велоспорту на шоссе в 1968 году. Тогда победу одержали итальянский гонщик Витторио Адорни (Vittorio Adorni) и нидерландская велогонщица Кети ван Остен-Хаге (Keetie van Oosten-Hage).

 

  Давид Лаппартьен, президент UCI: «Поздравляю организационный комитет Имолы за великолепное предложение, которое было подготовлено за очень короткое время. Хочу поблагодарить и трёх других кандидатов –  коммуну Печчоли (Peccioli /Италия), город Альба Адриатика (Alba Adriatica /Италия) и департамент Верхняя Сона (Haute-Saône/Франция), которые также прислали основательно продуманные предложения UCI. Выбрать было нелегко. Даже в это трудное время чемпионат мира остаётся очень значимым спортивным событием для городов и регионов.

 

 Хотя выбор Имолы в качестве города, принимающего чемпионат мира по шоссейному велоспорту – великолепная новость, я думаю также и об организационном комитете Эгля и Мартиньи, которых от всего сердца благодарю за их работу и сотрудничество в течение двух последних лет.

 

  Выбор Италии как места проведения чемпионата мира по велоспорту символично для UCI, так как эта страна очень сильно пострадала от пандемии Covid-19, но также смогла смело противостоять трудностям. Проведение чемпионата мира – знак возвращения к нормальной жизни в регионе, где ситуация сейчас под контролем.

 

 Убеждён, что чемпионат мира по велоспорту на шоссе-2020 в Имоле позволит всем нам, несмотря на трудную текущую ситуацию, стать свидетелями великолепного спортивного праздника. Приглашаю всех следить за соревнованием в Италии, стране велоспорта, предложившей один из самых трудных маршрутов в истории чемпионатов мира».  

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Теги к статье: Чемпионат мира по велоспорту-2020 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships Имола

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  1. Camel

    Сегодня, 17:27 | Регистрация: 29.01.2017

    Очень хорошая новость с учетом даты проведения, которая позволит элите после Тура приехать! Где можно трассу посмотреть?

  2. Имя: Julia

    SportSpirit

    Сегодня, 18:04 | Регистрация: 4.05.2019

    Позитивная новость! 

     

    Думаю, больше всех обрадовался Роан Деннис) и те, кто хочет с него спонсорской отдачи. 

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 19:34 | Регистрация: 4.07.2011

    Надо же!

    А я лечу в Италию, Милан и , далее на авто во Флоренцию,  29 го....ранее никак

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Комментарии

  • s75
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (6)
    s75-Фото
    минус 20 секунд - получил питание за пределами разрешенной зоны (17 км до финиша)
  • Earl57
    Giro Ciclistico d'Italia-2020 ... (2)
    Earl57-Фото

    Что же такого было на этом этапе, если 113 человек приехали в одной группе, 7 гонщиков поймали больше 16 минут отставания и 8 человек не финишировали?

    Большой завал?

    А так на подобном этапе Пидкока в нормальном состоянии сложно высадить.

  • RVL
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (6)
    RVL-Фото

    16 ый

    https://velolive.com/velo_race/tour/19766-julian-alaphilippe-poteryal-zheltuyu-
    mayku-lidera-tour-de-france-2020-posle-5-etapa-iz-za-shtrafa.html

  • motte
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (3)
    motte-Фото

    Надо же!

    А я лечу в Италию, Милан и , далее на авто во Флоренцию,  29 го....ранее никак

  • close2you
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (6)
    close2you-Фото
    Почему ейтс лидер?? Куда пропал Алафилипп ??
  • s75
    Giro Ciclistico d'Italia-2020 ... (2)
    s75-Фото

    Радует "движуха" в информационном сопровождении гонки - сайт тупит по несколько часов, в тви сподобились написать тройку победителей этапа. И всё.



    Юсиай раздуплилась,в генерале без изменений

  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (6)
    M-07-Фото
    Как Вы правы. Могли бы в честь очень ужатого сезона и очень плотного календаря, сократить количество этапов на всех ГТ до 16-18 и прибавить день отдыхав качестве эксперимента. Считаю, что в таком случае ГТ будут зрелищнее, ибо гонщики будут меньше экономиться и больше рисковать. Зачем ГТ надо делать такими длинными и тяжёлыми, не понимаю, даже горные этапы из-за этого часто скучные. Горные этапы подряд тоже фигня полная, лучше их равномерно раскидывать по всей многодневке (и по неделям тоже, чтобы не было так, что горные этапы начинаются на второй неделе, например), делая максимум два горных этапа подряд.
  • Гонщик
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (1)
    Гонщик-Фото

    Завтра Джамбики заберут майку , а кто-то может много потерять , финишный кусок после горы  ,будет  очень интересным .

  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (41)
    M-07-Фото
    Только пока нет повода предполагать, что Роглич такая же машина на ГТ, какой был Фрум, особенно в больших горах. Тот же его партнёр по команде Дюмулин как гонщик на ГТ себя зарекомендовал не меньше, и вполне вероятно, что Том может объехать Роглича, и как раздельщик голландец сильнее (по крайней мере, был). И Берналя рано сбрасывать со счетов. А может, кто-то другой выстрелит, проведёт наконец Тур своей жизни, кто знает (в начале Джиро-2016 вряд ли кто-то считал Крошвайка претендентом, а он проиграл только из-за последствий падения).
  • Arciv
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (6)
    Arciv-Фото
    Цитата: aksbor
    Хочу залицензировать первые 150 км этого этапа в качестве средства от бессоницы. Уже успешно испытал на себе. Сейчас пишу письмо в редацию "Евроспорта".
    Лучше так,чем как первый этап! Зрелище будет в горах и на финишах таких этапов,как этот! Не обязательно же смотреть все 150км

    А Ван Арт просто красавчик! Вчера попахал,сегодня выйграл этап,завтра будет пахать в конце этапа! И молодец команда,дала ему добро на борьбу за этап перед сложным завтрашним этапом

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
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