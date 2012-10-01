Чемпионат мира-2019 по велоспорту на шоссе в Йоркшире. Индивидуальная разделка. Превью

В среду 25 сентября на чемпионате мира 2019 года по шоссейному велоспорту город Харрогейт графства Йоркшир (Великобритания) будет принимать финиш мужской индивидуальной гонки на время протяженностью 54 км.



Маршрут проложен в предгорье Пеннинских гор (Pennines) по землям Северного Йоркшира. На трассе гонщикам предстоит преодолеть многочисленные тягуны, короткие подъемы и спуски. Действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом австралиец Роан Деннис будет защищать свой титул.

Стартовав в Норталлертоне (Northallerton, административный центр неметрополитенского и церемониального графства Норт-Йоркшир, регион Йоркшир и Хамбер, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии), велогонщики отправятся на юго-запад в сторону Пеннинских гор (Pennines) и далее на юг по восточным склонам.

Первые 7 км трассы под спуск, далее начнется плавный подъем до 20 км дистанции с суммарным набором высоты в 200 м. Первая отсечка времени расположена на 16,7 км дистанции.

После спуска следующий подъем протяженностью около 2 км с набором высоты в 100 м. Далее 18 км, по рельефу напоминающие "пилу", где короткие подъемы и тягуны чередуются со спусками.

Вторая отсечка времени расположена на 37,7 км дистанции.

Проехав 45 км дистанции, велогонщики отправятся на спуск, после которого их ждёт подъем до Киллингхолла (Killinghalll) и снова спуск.

Заключительные 3 км дистанции - подъем до линии финиша в Харрогейте (Harrogate, неметрополитенское графство Норт-Йоркшир, церемониальное графство Норт-Йоркшир, регион Йоркшир и Хамбер, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии).

Организаторы чемпионата мира-2019 предложили участникам мужской индивидуальной гонки на время с раздельным стартом маршрут, проложенный с севера на юг, с длинными прямыми участками с постоянно меняющимся рельефом, небольшими крутыми стеночками и спусками, а также протяженными тягунами.

Учитывая протяженность маршрута и измение направления движения по трассе индивидуальной разделки, на итоговые результаты могут оказать влияние погодные факторы, такие как ветер и дождь.

Главные претенденты стартуют последними, так что для них погодные условия окажутся одинаковыми.

Фавориты

Действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом австралиец Роан Деннис (Rohan Dennis) в этом году смог одержать только одну победу в разделке протяженностью 9,5 км на Туре Швейцарии. После своего схода с Тур де Франс-2019 участия в соревнованиях не принимал и готовился самостоятельно к защите титула. Его форма и настрой остаются загадкой.

Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира, действующий обладатель часового рекорда на треке бельгиец Виктор Кампернатс (Victor Campenaerts) попробует подняться на ступень повыше.

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года словенец Примож Роглич (Primoz Roglic) победитель Вуэльты Испании-2019 стартует в ранге главного фаворита в гонке с раздельным стартом. Список побед в этом году еще больше чем в прошлом году, однако его выступление в разделке на фоне усталости в Вероне на Джиро д'Италия-2019 не принесло ему победы, хотя по ходу итальянского Гран-тура он выиграл две разделки. Как скажется Вуэльта Испании-2019 на словенца, узнаем по ходу дистанции.



Действующий чемпион Европы бельгиец Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel), испанец Джонатан Кастровьехо (Jonathan Castroviejo), швейцарец Стефан Кюнг (Stefan Küng), новозеландец Патрик Бевин (Patrick Bevin), американец Чед Хага (Chad Haga), португальец Нельсон Оливейра (Nelson Oliveira) способны побороться за медали чемпионата мира.

Среди других гонщиков, способных попасть в топ-10 и показывавших результаты на разделках в этом году, отметим француза Реми Каванью (Remi Cavagna), бельгийца Ива Лампарта (Yves Lampaert), датчанина Каспера Асгрена (Kasper Asgreen), итальянцев Эдоардо Аффини (Edoardo Affini) и Филиппо Ганну (Filippo Ganna), британца Алекса Доусетта (Alex Dowsett), голландца Дилана ван Баарле (Dylan Van Baarle), люксембуржца Боба Юнгельса (Bob Jungels), белоруса Василия Кириенко (Vasil Kiryienka) и других.

Немецкий велогонщик Тони Мартин (Tony Martin) после падения на 19-м этапе Вуэльты Испании-2019 вряд ли сможет стать 5-кратным чемпионом мира в индивидуальной гонке с раздельным стартом, но шансы на высокое место есть.