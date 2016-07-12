Гонщики Gazprom-RusVelo готовятся к чемпионату мира

Цитата: velodoctor

Он 3 года подряд тур ездит, явно не по спортивному принципу.

Может у него тяговитость на равнине хорошая. Иногда лучше в состав поставить безропотного гонца, который будет беспрекословно выполнять черновую работу, чем условного Круйсвика, который мог перетянуть одеяло на себя. А крепких именитых бойцов Джамбе и так хватало.