- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 20:38
Гонщики Gazprom-RusVelo готовятся к чемпионату мира
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по велосипедному спорту на шоссе, который пройдет в Имоле, Италия.
В индивидуальной гонке с раздельным стартом 25 сентября будут выступать гонщик Gazprom-RusVelo Пётр Рикунов и перспективный гонщик молодежной команды Gazprom-RusVelo U23 Андрей Степанов, для которого это будет первый опыт участия на чемпионате мира в категории «элита».
Фото: Bettiniphoto
27 сентября состоится групповая гонка. Состав сборной России будет состоять полностью из гонщиков команды Gazprom-RusVelo: Вячеслав Кузнецов, Денис Некрасов, Иван Ровный, Пётр Рикунов, Дмитрий Страхов, Сергей Чернецкий.
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