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Гонщики Gazprom-RusVelo готовятся к чемпионату мира

Гонщики Gazprom-RusVelo готовятся к чемпионату мира

 

 



Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по велосипедному спорту на шоссе, который пройдет в Имоле, Италия.
 
В индивидуальной гонке с раздельным стартом 25 сентября будут выступать гонщик Gazprom-RusVelo Пётр Рикунов и перспективный гонщик молодежной команды Gazprom-RusVelo U23 Андрей Степанов, для которого это будет первый опыт участия на чемпионате мира в категории «элита».

 

 

 Фото: Bettiniphoto

 



  27 сентября состоится групповая гонка. Состав сборной России будет состоять полностью из гонщиков команды Gazprom-RusVelo: Вячеслав Кузнецов, Денис Некрасов, Иван Ровный, Пётр Рикунов, Дмитрий Страхов, Сергей Чернецкий.


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Теги к статье: Gazprom-RusVelo Пётр Рикунов Вячеслав Кузнецов Денис Некрасов Иван Ровный Дмитрий Страхов Сергей Чернецкий. Чемпионат мира по велоспорту-2020 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships

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  1. Имя: Kirill

    Makus

    Сегодня, 21:08 | Регистрация: 12.07.2016

    Шилов не едет групповую гонку!!!? А обещали чемпиона России 100% послать на чемпионат мира.

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2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
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7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
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