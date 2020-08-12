Примож Роглич, Эган Берналь и Наиро Кинтана о Туре де л’Эн-2020

Примож Роглич – победитель Тура де л’Эн-2020

Примож Роглич защитил майку лидера и выиграл два горных этапа на своей первой в этом сезоне многодневной велогонке - Туре де л’Эн-2020,. 30-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma на 3-м, финальном этапе, повторяющем маршрут 15-го этапа Тур де Франс-2020, как и на предыдущем этапе, ускорился на финише и опередил колумбийского гонщика команды Ineos Эгана Берналя. В итоге в генеральной классификации Тура де л’Эн-2020 Роглич опередил Берналя на 18 секунд. Тройку сильнейших в общем зачёте и на финальном этапе Тура де л’Эн-2020 замкнул Наиро Кинтана (Arkea-Samsic).

Примож Роглич: «Сегодня снова был трудный день из-за высокой скорости и долгих подъёмов, на которых Ineos задали очень тяжёлый темп. Но вся наша команда фантастически отработала, мне оставалось только отфинишировать.

Мы приятно удивлены, насколько сильна уже наша команда. Никогда точно не знаешь, каким будет состояние после такого долгого перерыва. Насколько видно сейчас, мы уже проявили высокий уровень. В то же время это только первая гонка за долгое время, нам надо продолжать двигаться в этом направлении, и результаты придут.

Моя главная цель – вывеси себя к Тур де Франс на как можно более высокий уровень и постараться наращивать его вместе с командой, выступить так хорошо, как только сможем. Это главная задача».

Эган Берналь: «Мы провели гонку и можем быть довольны тем, как всё прошло не только здесь, но и на La Route d'Occitanie. Наша главная цель – Тур де Франс-2020».

На вопрос о выступлении Геранта Томаса и Криса Фрума, занявших места за пределами топ-30, Эган Берналь ответил:

Это подготовительная к Туру гонка. Некоторые сильные гонщики из других команд сегодня тоже рано выпали. Это не означает, что они не будут высоко в общем зачёте Тур де Франс.

Волноваться нечего, мы здесь для тренировки. Конечно, мы хотели хорошо потренироваться, но на Тур де Франс они будут в той форме, которая нужна».

Наиро Кинтана: «Тур де л’Эн стал для меня хорошей подготовкой к Тур де Франс-2020. Два дня я держался с лучшими, что успокаивает. Постепенно я восстанавливаюсь после падения, случившегося в Колумбии, когда меня сбила машина, что стоило мне 10 дней тренировок. Мон Ванту стала моей первой гонкой после карантина. На тех склонах было трудно, но постепенно я надеюсь становиться всё сильнее и сильнее».