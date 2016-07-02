VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Адам Йейтс сошёл с Критериума Дофине-2019

Адам Йейтс сошёл с Критериума Дофине-2019 во время финального 8-го этапа

 

 

  Адам Йейтс сошёл во время финального 8-го этапа Критериума Дофине-2019. 26-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott, идущий находился на втором месте в общем зачёте с отставанием в 8 секунд относительно Якоба Фульсанга (Astana), прекратил борьбу, когда до финиша этапа оставалось менее 50 км.

 

Адам Йейтс сошёл с Критериума Дофине-2019

 

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

 

  Лоренцо Лапаж, спортивный директор команды Mitchelton-Scott сообщил, что Адам Йейтс плохо чувствовал себя с утра и стартовал на этапе с повышенной температурой.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Адам Йейтс Adam Yates Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. kimi

    Сегодня, 18:20 | Регистрация: 2.07.2016

    бывает

    не повезло

    погода многих напрягла и подвела

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse

16 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Понравилась ли вам Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 июня

Pim Ligthart (Total Direct Energie)

Bert-Jan Lindeman (Team Jumbo - Visma)

Andrea Palini (Androni Giocattoli)

17 июня

Harm Vanhoucke (Lotto Soudal)

Georg Preidler (Groupama - FDJ)

Aime De Gendt (Wanty-Gobert Cycling Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2019 (97)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)