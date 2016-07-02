Адам Йейтс сошёл с Критериума Дофине-2019 во время финального 8-го этапа

Адам Йейтс сошёл во время финального 8-го этапа Критериума Дофине-2019. 26-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott, идущий находился на втором месте в общем зачёте с отставанием в 8 секунд относительно Якоба Фульсанга (Astana), прекратил борьбу, когда до финиша этапа оставалось менее 50 км.

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Лоренцо Лапаж, спортивный директор команды Mitchelton-Scott сообщил, что Адам Йейтс плохо чувствовал себя с утра и стартовал на этапе с повышенной температурой.