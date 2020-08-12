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Леннард Кемна – победитель 4-го этапа Критериума Дофине-2020

Победа Леннарда Кемны, сход Бухманна и Мюльбергера на 4-м этапе Критериума Дофине-2020

 

 

  Команда Bora-hansgrohe на 4-м этапе Критериума Дофине-2020 лишилась своего капитана, Эмануэля Бухмана, который вместе с Грегором Мюльбергером сошёл после падения в начала этапе, и отпраздновала победу на этапе, которую принёс 23-летний немецкий велогонщик Леннард Кемна.

 

  На королевском горном этапе Критериума Дофине-2020 с прохождением семи категорийных подъёмов и общим набором высоты 4500 м Леннард Кемна уехал в многочисленный отрыв дня, а затем атаковал на финальном подъёме за 4,7 км до финиша. На финише он опередил ближайшего преследователя, гонщика команды UAE Team Emirates Давиде Де ла Круса на 41 секунду.

 

 

  Эмануэль Бухманн и Грегор Мюльбергер упали на спуске с Кот-де-План-Буа и сошли с гонки. К счастью, Бухману и Мюльбергеру удалось избежать серьёзных травм. У Эмануэля Бухмана большая гематома, у Мюльбергера есть подозрение на перелом запястья, но точный диагноз будет поставлен после компьютерной томографии.

Леннард Кемна – победитель 4-го этапа Критериума Дофине-2020

 

Леннард Кемна – победитель 4-го этапа Критериума Дофине-2020

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Леннард Кемна: «Я так счастлив, что выиграл. Это моя первая победа в профессионалах, а то, что она пришла на Критериуме Дофине, очень много для меня значит. Я так рад! Вообще-то, наша стратегия заключалась в том, чтобы я ждал Эму. По плану он должен был атаковать на предпоследнем подъёме, но, к сожалению, он упал, поэтому я поехал бороться за этап. Сегодня день с горько-сладким вкусом. Надеюсь, Грегор и Эму будут в порядке, и Эму вернётся в форму к Тур де Франс-2020.

 

 Завтра я снова буду прилагать на гонке все силы. Потом в планах чемпионат Германии и Тур де Франс».

 

  Энрико Пойтштке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Конечно, сегодня для Bora-hansgrohe день с горько-сладким вкусом. С одной стороны наш молодой гонщик Леннард Кемна идеально проехал этап и взял красивую победу. Но наши лидеры Эмануэль Бухманн и Грегор Мюльбергер упали и были вынуждены сойти с гонки. К сожалению, перед ними упали другие гонщики, избежать падения было невозможно.

 

 Леннард использовал свой шанс, выстрелил и взял победу на этапе. Он очень силён, идеально рассчитал, когда надо ускориться. Его победа вдохновляет команду.  Теперь будем надеяться, что с Эму и Грегором всё будет в порядке!»

 

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Теги к статье: Леннард Кемна Lennard Kamna Bora-hansgrohe Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2020 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour

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Комментарии

  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 4 (3)
    SportSpirit-Фото

    Я вот не припомню такого фантасмагорического дня в своей болельщичкой истории...  

     

    Отмечу положительное: 

    - ровно спокойно высоко приехал Погачар,

    - очень понравилось как с огоньком ехал Дюмолан, набирает ход; к моей неожиданной радости он классно вписался в многокапитанистых состав JV.

     

    Кстати, победитель Кемна после Санвеба в Боре стал в полной мере раскрываться. Мутная какая-то команда Санвеб, только Мэтьюз там и держится относительно долго и относительно ярко. Не та команда, для еанимации карьеы (это я о Барде).  

  • 001RusKZ
    Блестящий успех Якоба Фульсанг ... (2)
    001RusKZ-Фото

    Сегодня праздник! Прекрасная гонка! 

  • SportSpirit
    Перелом ключицы у Максимилиана ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Да уж, а смотрелось вполне безобидно. Вскочил-поехал. 

     

    Грустно за Макса. Только пошел в подъем по карьере. 

  • Khan
    Команда Deceuninck-Quick Step ... (4)
    Khan-Фото

    Мне напомнило полёт Педро Орильо на Джиро-09 имени Меньшова, тоже велосипед так остался стоять. Но тот пролетел куда дальше, метров 60 вроде как, да и был возрастной и не вернулся уже в спорт. Ремко молодой, справится 

  • Earl57
    Ремко Эвенепул упал на спуске ... (15)
    Earl57-Фото
    Нет, не первый. Впереди были гонщики Трека, Астаны и Джордж Беннет.
  • M-07
    Максимилиан Шахманн финиширова ... (8)
    M-07-Фото

    Зато перелом ключицы получил. Мне самому показалось, что ничего серьёзного по тому, как он продолжил гонку. А водятел мог и оценить ситуацию и пропустить, таких чмошников полно везде, к сожалению, и не только за рулём. Правильно сделал Лопес тогда на Джиро с одним из таких долбанутых, тут также не помешало бы, хоть там и женщина была, как пишут.

  • GTX
    Перелом ключицы у Максимилиана ... (3)
    GTX-Фото
    За один Бухман, Шахман и Мюльбергер с травмами, во денёк для Боры
  • M-07
    Перелом ключицы у Максимилиана ... (3)
    M-07-Фото

    Не думал, что так серьёзно, по тому, как он продолжил гонку, показалось, что там небольшие ссадины и всё. Здоровья ему!

    Вопрос, как перед ним оказался автомобиль, почему орги допустили такое?

  • M-07
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (22)
    M-07-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    Шахману не растраиваться, не то еще бывает

    Оказывается, у него перелом ключицы. Здоровья ему тоже! Не думал, что так серьёзно, по тому, как он продолжил гонку, показалось, что там небольшие ссадины и всё.
  • Колёсник
    Ремко Эвенепул упал на спуске ... (15)
    Колёсник-Фото
    Гонку посмотреть не вышло - т.е. он первый ехал, когда упал?

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