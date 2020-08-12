Леннард Кемна – победитель 4-го этапа Критериума Дофине-2020

Победа Леннарда Кемны, сход Бухманна и Мюльбергера на 4-м этапе Критериума Дофине-2020

Команда Bora-hansgrohe на 4-м этапе Критериума Дофине-2020 лишилась своего капитана, Эмануэля Бухмана, который вместе с Грегором Мюльбергером сошёл после падения в начала этапе, и отпраздновала победу на этапе, которую принёс 23-летний немецкий велогонщик Леннард Кемна.

На королевском горном этапе Критериума Дофине-2020 с прохождением семи категорийных подъёмов и общим набором высоты 4500 м Леннард Кемна уехал в многочисленный отрыв дня, а затем атаковал на финальном подъёме за 4,7 км до финиша. На финише он опередил ближайшего преследователя, гонщика команды UAE Team Emirates Давиде Де ла Круса на 41 секунду.

Эмануэль Бухманн и Грегор Мюльбергер упали на спуске с Кот-де-План-Буа и сошли с гонки. К счастью, Бухману и Мюльбергеру удалось избежать серьёзных травм. У Эмануэля Бухмана большая гематома, у Мюльбергера есть подозрение на перелом запястья, но точный диагноз будет поставлен после компьютерной томографии.

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Леннард Кемна: «Я так счастлив, что выиграл. Это моя первая победа в профессионалах, а то, что она пришла на Критериуме Дофине, очень много для меня значит. Я так рад! Вообще-то, наша стратегия заключалась в том, чтобы я ждал Эму. По плану он должен был атаковать на предпоследнем подъёме, но, к сожалению, он упал, поэтому я поехал бороться за этап. Сегодня день с горько-сладким вкусом. Надеюсь, Грегор и Эму будут в порядке, и Эму вернётся в форму к Тур де Франс-2020.

Завтра я снова буду прилагать на гонке все силы. Потом в планах чемпионат Германии и Тур де Франс».

Энрико Пойтштке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Конечно, сегодня для Bora-hansgrohe день с горько-сладким вкусом. С одной стороны наш молодой гонщик Леннард Кемна идеально проехал этап и взял красивую победу. Но наши лидеры Эмануэль Бухманн и Грегор Мюльбергер упали и были вынуждены сойти с гонки. К сожалению, перед ними упали другие гонщики, избежать падения было невозможно.

Леннард использовал свой шанс, выстрелил и взял победу на этапе. Он очень силён, идеально рассчитал, когда надо ускориться. Его победа вдохновляет команду. Теперь будем надеяться, что с Эму и Грегором всё будет в порядке!»