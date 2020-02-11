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Наиро Кинтана – победитель 3 этапа Тура Прованса-2020

Первая победа Наиро Кинтаны в команде Arkea-Samsic

 

 

 

  Наиро Кинтана одержал первую победу в сезоне в качестве гонщика французской команды Arkea-Samsic, выиграв 3 этап Тура Прованса-2020, финишировавший на Мон-Ванту (Mont Ventoux). Гонщики команды Arkea-Samsic вышли в голову пелотона перед началом подъёма, а затем 30-летний колумбийский гонщик в одиночку атаковал за 7,1 км до финиша.

  Сеп Кусс (Jumbo-Visma) попытался сесть за Кинтаной, но не смог поддерживать его темп и отстал. На финише Наиро Кинтана опередил ближайших преследователей, гонщиков команды Astana Александра Власова и Алексея Луценко и гонщика команды EF Pro Cycling Хью Карти на 1 минуту 28 секунд. Этого преимущества колумбийскому гонщику хватило, чтобы перехватить у Александра Власова майку лидера общего зачёта, где теперь Наиро Кинтана лидирует с преимуществом в 1:04.

 

Наиро Кинтана – победитель 3 этапа Тура Прованса-2020

 

 

Наиро Кинтана – победитель 3 этапа Тура Прованса-2020

 

Наиро Кинтана – победитель 3 этапа Тура Прованса-2020

 

  Наиро Кинтана: «Мне очень хотелось как можно быстрее блеснуть в майке Arkea-Samsic, чтобы отблагодарить генерального менеджера команды Эммануэля Юбера за доверие. На этапе до Шале Рейнар команда работала исключительно. Хочу поблагодарить всех товарищей по команде и персонал Arkea-Samsic, а также французских зрителей.

 

  Этот успех связан с приятными моментами. Я пришёл в команду-семью Эммануэля Юбера и Ивона Ледануа. Здесь чувствую себя как дома, снова ощущаю себя живым, хочу сделать максимум в майке команды Arkea-Samsic. Мон Ванту – легендарный подъём, но для меня важны все гонки. Я уже знаю, что французская публика меня поддерживает, хочу в качестве благодарности за их любовь на каждой гонке добиваться максимума».

 

  Эммануэль Юбер, генеральный менеджер команды Arkea-Samsic: «Я знал, что Наиро Кинтана – чемпион, но сегодня он снова это продемонстрировал, и не просто в гонке, не просто на подъёме, а на Мон Ванту. На Наиро часто наклеивали ярлык гонщика, который выжидает. Но сегодня французские зрители открыли, каким является Наиро Кинтана. Он атаковал. Мало того, на первой же гонке во Франции принёс команде успех. Мы почувствовали, что болельщики на обочинах дороги на Мон-Ванту сразу начали поддерживать его атаку, потому что любят именно такой велоспорт».

 

  Ивон Ледануа (Yvon Ledanois), спортивный директор команды Arkea-Samsic: «Такие дни как сегодня хочется смаковать. Мы приехали на гонку с амбициями, но успех Наиро на вершине Шале Рейнар превысил наши ожидания. Вся команда внесла вклад в эту победу Наиро и его   майку лидера Тура Прованса-2020.

 

  Хотел бы отметить, как работали Брам Вельтен, Коннор Свифт и Насэр Буанни, которые задавали скорость у подножия последнего подъёма. Максим Буэ проделал огромную работу с первого этапа гонки. Великолепно отработали на Наиро в начале Мон-Ванту Виннер Анакона и Варран Баргиль.

 

  Команда работала слаженно, не экономя силы, потому что все гонщики знают, что в течение сезона ставки будут перераспределяться. Сегодня я увидел Наиро Кинтану таким, какой он был в начале своей карьеры. Теперь у него больше опыта, но та же жажда атак».

 

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Arkea-Samsic Тур Прованса Tour de la Provence многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

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Комментарии

  • AAA
    Вуэльта Мурсии-2020. Этап 2. Л ... (1)
    AAA-Фото

    Красавец!!!

  • AAA
    Вуэльта Мурсии-2020. Этап 2 (6)
    AAA-Фото
    Он просто хотел этой победы!
  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 5 (1)
    Earl57-Фото

    Колумбийские комментаторы страстно желают победы Альварито. Ходж который. Однако Алафилип и Боб Юнгельс похоже веру в него потеряли. Сами атаковали за 2 км до финиша. Но далеко не уехали. У самого Ходжа нервишки пошаливать стали. Даже суперлояльные к нему комментаторы запричитали - "Айяяйяаа!!!". Пихаться после финиша было совсем лишним.

    Мовистар едет эту гонку как-то совсем тихо. Они единственные из 6 команд высшего дивизиона никак не активничают. Либо тренируются, либо ждут последний этап и финальную гору. Пока что кучно держатся впереди, не проваливаются, но ничего не предпринимают.

  • Sezar
    Тур Прованса-2020. Этап 3 (9)
    Sezar-Фото

    Хз, я грешным делом недавно понял, что официальные метрики в странах не первого мира не много то и значат. Так что если ему окажется не 30 а, к примеру, 36, я особо и не удивлюсь.

  • Earl57
    Тур Прованса-2020. Этап 3 (9)
    Earl57-Фото

    Найро совсем старым выглядит

     

    Ему же всего 30 лет

  • alsar
    Александр Власов – победитель ... (6)
    alsar-Фото
    На youtube есть канал GCN Racing. Там прямые эфиры многих гонок показывают
  • Адриен
    Вуэльта Мурсии-2020. Этап 2 (6)
    Адриен-Фото

    Профиль как раз под Санчеса, его территория...

  • Адриен
    Тур Прованса-2020. Этап 3 (9)
    Адриен-Фото
    А вы посчитайте - сколько из его прошлогодних и позапрошлогодних побед было одержано в горах. Тогда же я писал, что из него может получится хороший капитан на ГТ. Многие тутошние знатоки воспринимали это с усмешкой...
  • kimi
    Вуэльта Мурсии-2020. Этап 2 (6)
    kimi-Фото

    что за гора, все кто не десятки более 5 минут продули. очень странно. и потом лулу не супер горняк

  • Astanaforever
    Тур Прованса-2020. Этап 3 (9)
    Astanaforever-Фото
    Астане надо упор сделать на весенние классики вот с такими как Луц и Власов. Два славянина споются как надо. Кинтаныч видимо второе перерождение испытывает со сменой команды. Я рад за него в душе. Но он нестабилен..вот в чём вопрос. Особенно на гран турах. Увидим.

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