Наиро Кинтана – победитель 3 этапа Тура Прованса-2020

Первая победа Наиро Кинтаны в команде Arkea-Samsic

Наиро Кинтана одержал первую победу в сезоне в качестве гонщика французской команды Arkea-Samsic, выиграв 3 этап Тура Прованса-2020, финишировавший на Мон-Ванту (Mont Ventoux). Гонщики команды Arkea-Samsic вышли в голову пелотона перед началом подъёма, а затем 30-летний колумбийский гонщик в одиночку атаковал за 7,1 км до финиша.

Сеп Кусс (Jumbo-Visma) попытался сесть за Кинтаной, но не смог поддерживать его темп и отстал. На финише Наиро Кинтана опередил ближайших преследователей, гонщиков команды Astana Александра Власова и Алексея Луценко и гонщика команды EF Pro Cycling Хью Карти на 1 минуту 28 секунд. Этого преимущества колумбийскому гонщику хватило, чтобы перехватить у Александра Власова майку лидера общего зачёта, где теперь Наиро Кинтана лидирует с преимуществом в 1:04.

Наиро Кинтана: «Мне очень хотелось как можно быстрее блеснуть в майке Arkea-Samsic, чтобы отблагодарить генерального менеджера команды Эммануэля Юбера за доверие. На этапе до Шале Рейнар команда работала исключительно. Хочу поблагодарить всех товарищей по команде и персонал Arkea-Samsic, а также французских зрителей.

Этот успех связан с приятными моментами. Я пришёл в команду-семью Эммануэля Юбера и Ивона Ледануа. Здесь чувствую себя как дома, снова ощущаю себя живым, хочу сделать максимум в майке команды Arkea-Samsic. Мон Ванту – легендарный подъём, но для меня важны все гонки. Я уже знаю, что французская публика меня поддерживает, хочу в качестве благодарности за их любовь на каждой гонке добиваться максимума».

Эммануэль Юбер, генеральный менеджер команды Arkea-Samsic: «Я знал, что Наиро Кинтана – чемпион, но сегодня он снова это продемонстрировал, и не просто в гонке, не просто на подъёме, а на Мон Ванту. На Наиро часто наклеивали ярлык гонщика, который выжидает. Но сегодня французские зрители открыли, каким является Наиро Кинтана. Он атаковал. Мало того, на первой же гонке во Франции принёс команде успех. Мы почувствовали, что болельщики на обочинах дороги на Мон-Ванту сразу начали поддерживать его атаку, потому что любят именно такой велоспорт».

Ивон Ледануа (Yvon Ledanois), спортивный директор команды Arkea-Samsic: «Такие дни как сегодня хочется смаковать. Мы приехали на гонку с амбициями, но успех Наиро на вершине Шале Рейнар превысил наши ожидания. Вся команда внесла вклад в эту победу Наиро и его майку лидера Тура Прованса-2020.

Хотел бы отметить, как работали Брам Вельтен, Коннор Свифт и Насэр Буанни, которые задавали скорость у подножия последнего подъёма. Максим Буэ проделал огромную работу с первого этапа гонки. Великолепно отработали на Наиро в начале Мон-Ванту Виннер Анакона и Варран Баргиль.

Команда работала слаженно, не экономя силы, потому что все гонщики знают, что в течение сезона ставки будут перераспределяться. Сегодня я увидел Наиро Кинтану таким, какой он был в начале своей карьеры. Теперь у него больше опыта, но та же жажда атак».