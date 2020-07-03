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Наиро Кинтана избежал травм при столкновении с автомобилем во время тренировки

Наиро Кинтана избежал серьёзных повреждений после инцидента с автомобилем

 

Наиро Кинтана избежал травм при столкновении с автомобилем во время тренировки

 

 

  Наиро Кинтана во время тренировки, проезжая по улице города Мотавита (Motavita), столкнулся автомобилем, но избежал серьёзных повреждений. В твиттере города Мотавита сообщается, что автомобиль сделал «неверный манёвр». 

 

  30-летний колумбийский гонщик команды Arkea-Samsic отказался от госпитализации и предпочёл вернуться домой и воспользоваться помощью личного врача.

 

 

 

 

 Менеджер Наиро Кинтаны Джузеппе Аккуардо (Giuseppe Acquadro) в интервью La Gazzetta dello Sport сообщил: «Кажется, и мы на это надеемся, что ничего серьёзного. Он ударился   коленом, сейчас отправился в больницу на рентген. Он собирался проверить себя на подъёме и ехал на полной скорости. Машина ударила его зеркалом, он упал на землю».

 

 После инцидента Наиро Кинтана записал видеообращение, размещённое в соцсетях команды Arkea-Samsic, в котором объяснил, что случилось:

 

  «Он подъехал сзади, я не мог его увидеть. Автомобиль заехал на белую линию и толкнул меня. Я немного поцарапался, ударил правое колено, а левым бедром ударился о зеркало заднего вида машины, которая меня сбила».

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Arkea-Samsic

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Комментарии

  • VeloVelo
    Трудности с возвращением в Евр ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Карапасу запретят выехать в Европу? )
    Очередная "журналистская бла-блатина".

    Все биги будут на ТДФ.

  • patar
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (6)
    patar-Фото
    Не совсем понимаю, чем Петя, так сильно отличается от победителей гран-туров? 5 раз в зелёной майке ТДФ - это ли не показатель?. Он просто за очки борется, а не за время. Да, к тому же, недавно публиковали новости о заработках гонцов в пелотоне. И, если я ничего не путаю, Саган оказался самым высокооплачиваемым гонщиком или больше всего за год заработал. Не помню точно
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Итальянцы о медийности в велоспорте

    Пресса интересуется только капитанами и победителями этапов. На грегари не обращает внимания. А скелет на дне - это механики, массажисты, тренеры, водители автобусов. Без которых не было чемпионов...
    Не только пресса но и зрители, и пишущие форумчане))

    Ролик о иностранцах, англосаксах и выходцах из СССР ?????
  • Astanaforever
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Чего, чего, а харизмы у Пети не занимать. Мало таких в пелотоне. Поэтому и медийности у него на порядок выше, допустим , чем у победителей грантуров и гонцов с миллионными контрактами. Шоумен. Че сказать.
  • Astanaforever
    Велокоманда Deceuninck – Quick ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Хоть так как то размочить сезон. Да уж
  • motte
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (6)
    motte-Фото

    Что сказать, красавчег!

    Двигай бизнес, когда в масть и молодой-:)

  • sergejdriver
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (18)
    sergejdriver-Фото

    Время вас рассудит) К чему этот бесполезный спор? Кому то нравится Рэмко, кому то нет. А самому Рэмко плевать на мнение и того и другого))

  • Earl57
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (18)
    Earl57-Фото

    А чем чемпион Бельгии лучше чемпиона Великобритании? Ремко побеждал в юниорах на ЧМ, Том тоже побеждал в юниорах на ЧМ. 

    Тома еще 2 года назад настойчиво звали в Скай. И не просто звали, а после отказа пытались надавить на него через отца. Но парень наотрез отказался. Потому что Скай/Инеос не даст ему того, что он хочет. После того как команда Уиггинса распалась, специально для него одного создали команду. В которой до последнего времени кроме самого Тома был еще 19-летний парнишка и одна девушка-гонщица. Всего 3 человека, а спонсоров больше чем у Скай и квиков. И больших, солидных спонсоров. Недавно в разгар пандемии команда подписала еще 10 парней. Руководитель команды сказал что спонсоры были так довольны результами, что значительно увеличили бюджет команды, причем незамедлительно. В августе Том поедет Л'Авенир и андеровское Джиро. Если в Л'Авенир выступают национальные сборные и участие Тома обеспечивает Бритиш Сайклинг, то в Джиро обычные команды. Поэтому и потребовалось срочное увеличение состава.

     

  • Camel
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (18)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Ну так это же не Саган так делает. А ровесник Ремко. Которому 20 лет. И он тоже может побеждать. На юниорском Рубэ. На андреровском Рубэ. На чемпионате мира. И не только на шоссе, но и в велокроссе и МТБ.
    И Ремко его не интересует. Он озвучил свою цель на ближайшие пару лет - догнать и перегнать Матье Ван дер Пула.

    А какая разница, кто именно так делает. Эвенпулу нужно совершенно другое. И пока его ровесник скачет козлом на велосипеде, Ремко в 18 лет становится чемпионом Бельгии, ЧМ в групповой и индивидуальной гонках. Юниор. А в 19 лет - чемпион Европы и 2-й на ЧМ. Зачем ему скакать на велосипеде?

  • EL-Fenomeno
    Виртуальный Тур де Франс-2020 ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Спасибо, Оля (вам мой 2000-й комент на сайте give_rose ), я выбираю Ю-туб

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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