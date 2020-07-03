Наиро Кинтана избежал травм при столкновении с автомобилем во время тренировки

Наиро Кинтана избежал серьёзных повреждений после инцидента с автомобилем

Наиро Кинтана во время тренировки, проезжая по улице города Мотавита (Motavita), столкнулся автомобилем, но избежал серьёзных повреждений. В твиттере города Мотавита сообщается, что автомобиль сделал «неверный манёвр».

30-летний колумбийский гонщик команды Arkea-Samsic отказался от госпитализации и предпочёл вернуться домой и воспользоваться помощью личного врача.

#AEstaHora📍|| El ciclista Boyacense @NairoQuinCo sufre un accidente en la vía nacional sector vereda Salvial de #Motavita, un conductor realiza maniobra indebida y lo colisiona mientras realiza su tradicional entrenamiento. La alcaldesa Mery Mozo acude para atender la emergencia pic.twitter.com/Gh6GH2RJ81 — Alcaldía Motavita (@AlcaMotavita) July 3, 2020

Менеджер Наиро Кинтаны Джузеппе Аккуардо (Giuseppe Acquadro) в интервью La Gazzetta dello Sport сообщил: «Кажется, и мы на это надеемся, что ничего серьёзного. Он ударился коленом, сейчас отправился в больницу на рентген. Он собирался проверить себя на подъёме и ехал на полной скорости. Машина ударила его зеркалом, он упал на землю».

После инцидента Наиро Кинтана записал видеообращение, размещённое в соцсетях команды Arkea-Samsic, в котором объяснил, что случилось:

«Он подъехал сзади, я не мог его увидеть. Автомобиль заехал на белую линию и толкнул меня. Я немного поцарапался, ударил правое колено, а левым бедром ударился о зеркало заднего вида машины, которая меня сбила».