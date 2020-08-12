Дэн Мартин сошёл с Критериума Дофине-2020 после падения на 2-м этапе

Дэн Мартин надеется восстановиться к старту Тур де Франс-2020

Дэн Мартин, стартовавший на Критериуме Дофине-2020 в качестве капитана команды Israel Start-Up Nation, не выйдет на старт 3-го этапа. 33-летний ирландский велогонщик упал во время 2-го этапа.

Хотя поднялся и доехал до финиша, после осмотра у него был диагностирован перелом (трещина) крестца без смещения. Врач команды Ортвин Шафер (Ortwin Shafer) надеется, что к Тур де Франс-2020 Дэну Мартину удастся восстановиться.

Дэн Мартин: «Я очень надеюсь, что буду готов стартовать на Тур де Франс-2020. Досадно, что упал, потому что я в отличной форме. Но у меня всё быстро заживает, есть причины не терять оптимизма.

На 2-м этапе чувствовал себя, наверное, лучше всего с момента перерыва в гонках, но когда расслабляешься, тогда что-то плохое и происходит. Я готовился к штурму финального подъёма, но ребята впереди меня упали. Я ничего не мог поделать. Один из ребят врезался в дорожный знак. Я сразу понял, что упаду. Странное ощущение, потому что на самом деле на мне ни царапины, но я со всей силы ударился нижней частью спины. К сожалению, в крестце маленький перелом.

Я доехал до финиша, крутил педали без проблем, хотя было больно. Я сказал команде, что со мной что-то не в порядке, поэтому провели осмотр.

Сейчас лучше поехать домой и восстановиться, нет смысла продолжать гонку, когда не готов на 100%.

Поеду домой, надеюсь, успею выздороветь вовремя к Туру. Мне надо сделать всё, чтобы стартовать на Тур де Франс-2020 в полной готовности».