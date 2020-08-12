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Дэн Мартин сошёл с Критериума Дофине-2020 после падения на 2-м этапе

Дэн Мартин надеется восстановиться к старту Тур де Франс-2020

 

  Дэн Мартин, стартовавший на Критериуме Дофине-2020 в качестве капитана команды Israel Start-Up Nation, не выйдет на старт 3-го этапа. 33-летний ирландский велогонщик упал во время 2-го этапа.

 

  Хотя поднялся и доехал до финиша, после осмотра у него был диагностирован перелом (трещина) крестца без смещения. Врач команды Ортвин Шафер (Ortwin Shafer) надеется, что к Тур де Франс-2020 Дэну Мартину удастся восстановиться.

 

Дэн Мартин сошёл с Критериума Дофине-2020 после падения на 2-м этапе

 

 

 

  Дэн Мартин: «Я очень надеюсь, что буду готов стартовать на Тур де Франс-2020. Досадно, что упал, потому что я в отличной форме. Но у меня всё быстро заживает, есть причины не терять оптимизма.

 

  На 2-м этапе чувствовал себя, наверное, лучше всего с момента перерыва в гонках, но когда расслабляешься, тогда что-то плохое и происходит. Я готовился к штурму финального подъёма, но ребята впереди меня упали. Я ничего не мог поделать. Один из ребят врезался в дорожный знак. Я сразу понял, что упаду. Странное ощущение, потому что на самом деле на мне ни царапины, но я со всей силы ударился нижней частью спины. К сожалению, в крестце маленький перелом.

 

  Я доехал до финиша, крутил педали без проблем, хотя было больно. Я сказал команде, что со мной  что-то не в порядке, поэтому провели осмотр.

Сейчас лучше поехать домой и восстановиться, нет смысла продолжать гонку, когда не готов на 100%.

 

Поеду домой, надеюсь, успею выздороветь вовремя к Туру. Мне надо сделать всё, чтобы стартовать на Тур де Франс-2020 в полной готовности».

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Теги к статье: Дэн Мартин Dan Martin Israel Start-Up Nation Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2020 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour

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Комментарии

  • дрокер
    Ломбардия-2020. Маршрут (3)
    дрокер-Фото

    Евроспорт2

  • Kitsune-taichou
    Крис Фрум: «Каждый день гонки ... (4)
    Kitsune-taichou-Фото

    ну ладно, если это план такой, то я буду не беспокоиться

  • Zhanzhak
    Ломбардия-2020. Маршрут (3)
    Zhanzhak-Фото

    А трансляция будет?

  • cmap_nep
    Крис Фрум: «Каждый день гонки ... (4)
    cmap_nep-Фото
    Правильно Крис готовится. Но не могу понять - к ТдФ 20 или 21. Ведёт переговоры с Квято и Кастровьехо. Ох, заберёт.
  • close2you
    Крис Фрум: «Каждый день гонки ... (4)
    close2you-Фото
    Он своё точно ещё не взял, это пример для любого Киттеля и Кэва
  • дрокер
    Ломбардия-2020. Маршрут (3)
    дрокер-Фото

    Александру удачи и хорошей ноги в гонке!

  • BaTman
    Критериум Дофине-2020. Этап 2 (17)
    BaTman-Фото
    Я бы сказал что пока только Инеос выглядит не впечатляюще. Раньше после протяжки кинтана оставался на колесе, а сейчас после протяжки осталась группа из 15-20 гонщиков. А у Джамбо и Kuss дышит носом.
    Пока репетиция показала что для победы всех удушить темпом уже нельзя. Посмотрим теперь кто умнее в гонке и кто лучше сможет разложиться.
  • svenfischer
    Ремко Эвенепул – победитель Ту ... (3)
    svenfischer-Фото

    Цитата: Sezar
    Если кто 4 этап полностью смотрел подскажите пжл когда Карапас упал? И когда вернулся в группу?
    если кто смотрел 4 этап полность, скажите где! Мы тоже хотим посмотреть!

  • flugegeheimen
    Критериум Дофине-2020. Этап 2 (17)
    flugegeheimen-Фото
    Кстати да. Кто как провел карантин сейчас очень заметно. В Бельгии и Нидерландах тоже разрешали тренироваться индивидуально на дорогах, результат налицо. А кто на станках потел, пока ничего путного не показывают. Особенно наверное налоговым резидентам Андорры и Монако было обидно, когда на родине все тренируются нормально, а им пришлось в четырех стенах тренироваться.
  • SportSpirit
    Крис Фрум: «Каждый день гонки ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Крис молодец! По большому счету он уже победитель, несмотря на показываемые в данный момент результаты. Учитывая после каких травм он восстановился. В пылу борьбы, когда он выпадает, об этом как-то забывается. 

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