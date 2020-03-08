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Наиро Кинтана и Жулиан Алафилипп потеряли время на 2-м этапе Париж-Ницца-2020

Падение Наиро Кинтаны и прокол Жулиана Алафилиппа на 2-м этапе Париж-Ницца-2020

 

 

  На 2-м этапе велогонки Париж-Ницца-2020 боковые ветра, проколы и падения вновь разбили пелотон на группы. Финишировавшие на 1-м этапе в двух первых группах Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) и Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), сегодня оказались в роли догоняющих и финишировали лишь через 1 минуту 25 секунд после победителя, Джакомо Ниццоло (NTT).

 

  Наиро Кинтана упал за 26 км до финиша. Его брат, Даейр Кинтана, отдал свой велосипед, Диего Роза помогал в погоне, но добрать лидирующую группу уже не удалось.

 

  Жулиан Алафилипп получил прокол за 30 км до финиша в тот самый момент, когда пелотон разбился на эшелоны, а сильный боковой ветер помешал добрать лидеров.

 

 

 

 

 

  Ивон Ледануа, спортивный директор команды Arkea-Samsic: «До отметки 25 км до финиша этап для нас складывался хорошо. Все были внимательны, но потом Наиро упал. Хочу отметить реакцию наших ребят. Они моментально помогли их лидеру – Дайер, брат Наиро, отдал ему свой велосипед, Диего Роза подождал, чтобы помочь рестартовать и постараться минимизировать разрыв до финиша, насколько это возможно. Коннор Свифт сам выпал из первой группы, чтобы помочь. Падения – часть гонок. Это Париж-Ницца.

 

  Гонка далека от окончания. Мы не собираемся жаловаться или задавать вопросы. Эта гонка завершится в воскресенье, тогда и подведём итоги. Ни профессиональным велогонщикам, ни спортивным директорам не нравятся подобные дни. Не на такое мы надеялись, стартуя на этапе, который изучили до миллиметра, определили для себя как коварный и ветреный…такова судьба. Надо принять случившееся и смотреть вперёд».

 

Результаты 2 этапа Париж-Ницца-2020

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Arkea-Samsic Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

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Paris - Nice

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Kitsune-taichou
    ASO ограничивает зрителям дост ... (2)
    Kitsune-taichou-Фото

    больше 1000? а если 999, уже безопасно?

  • Серафим
    ASO ограничивает зрителям дост ... (2)
    Серафим-Фото

     Лучше так, чем в Италии. Вчера запретили проведение всех спортивных мероприятий, вплоть до неприкасаемой серии"А". Впрочем, итальянцы удивительно недисциплинированные, отсюда и проблемы. Опять вспоминаю, что за Джиро стало что-то беспокойно. 

  • levonardo
    Париж-Ницца-2020. Этап 2 (5)
    levonardo-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Что то в этом году Ницца не похожа на предыдущие. Второй этап, а такие разборки. Сегодня как будто равнинный этап, а получились эшелоны.
    В прошлом году было то же самое.
  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 2 (5)
    Николай Н.-Фото

    Что то в этом году Ницца не похожа на предыдущие. Второй этап, а такие разборки. Сегодня как будто равнинный этап, а получились эшелоны.

  • GTX
    Париж-Ницца-2020. Этап 2 (5)
    GTX-Фото
    Коментатор ситуацию на дороге вообще не читает
  • Александра
    Париж-Ницца-2020. Этап 2 (5)
    Александра-Фото

    И все же Кинтану не узнать. Едет - жилы рвет! Куда делся унылый колесник Мувистар?))

  • Earl57
    Париж-Ницца-2020. Этап 2 (5)
    Earl57-Фото

    Ряды генеральщиков редеют. У Кинтаны падение, у Алафилипа прокол. Пино не выдержал и капнул.

  • knakis
    Тиш Беноот и Жулиан Алафилипп ... (1)
    knakis-Фото
    congrats max
  • VeloVelo
    Варран Баргиль дисквалифициров ... (1)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Они не имели намерений нарушать правила или обманывать..."

    Старо как мир... ))

    "Гражданин судья, у меня не было намерения украсть,
    единственной моей целью было защитить эти бриллианты от недостойных владельцев."

  • EL-Fenomeno
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Жулиану и Тьешу спасибо за отрыв, но когда к ним добрался Шахман (и Тюнс) на 99% сразу стало понятно кто возьмёт этап.
    Погодка конечно порадовала...болельщиков-телевизонщиков, но для спортсменов дополнительное испытание, которое не все прошли удачно.

    Хорошо сказал после финиша СК: такие этапы нужно смотреть максимально в полном объеме, а не так как я punish последние 25 км.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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