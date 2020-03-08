Наиро Кинтана и Жулиан Алафилипп потеряли время на 2-м этапе Париж-Ницца-2020

Падение Наиро Кинтаны и прокол Жулиана Алафилиппа на 2-м этапе Париж-Ницца-2020

На 2-м этапе велогонки Париж-Ницца-2020 боковые ветра, проколы и падения вновь разбили пелотон на группы. Финишировавшие на 1-м этапе в двух первых группах Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) и Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), сегодня оказались в роли догоняющих и финишировали лишь через 1 минуту 25 секунд после победителя, Джакомо Ниццоло (NTT).

Наиро Кинтана упал за 26 км до финиша. Его брат, Даейр Кинтана, отдал свой велосипед, Диего Роза помогал в погоне, но добрать лидирующую группу уже не удалось.

Жулиан Алафилипп получил прокол за 30 км до финиша в тот самый момент, когда пелотон разбился на эшелоны, а сильный боковой ветер помешал добрать лидеров.

Ивон Ледануа, спортивный директор команды Arkea-Samsic: «До отметки 25 км до финиша этап для нас складывался хорошо. Все были внимательны, но потом Наиро упал. Хочу отметить реакцию наших ребят. Они моментально помогли их лидеру – Дайер, брат Наиро, отдал ему свой велосипед, Диего Роза подождал, чтобы помочь рестартовать и постараться минимизировать разрыв до финиша, насколько это возможно. Коннор Свифт сам выпал из первой группы, чтобы помочь. Падения – часть гонок. Это Париж-Ницца.

Гонка далека от окончания. Мы не собираемся жаловаться или задавать вопросы. Эта гонка завершится в воскресенье, тогда и подведём итоги. Ни профессиональным велогонщикам, ни спортивным директорам не нравятся подобные дни. Не на такое мы надеялись, стартуя на этапе, который изучили до миллиметра, определили для себя как коварный и ветреный…такова судьба. Надо принять случившееся и смотреть вперёд».