Сегодня, 11:01 Ломбардия-2020. Маршрут и претенденты Ломбардия-2020. Маршрут и претенденты Одна из старейших классик – Монументов, “Ломбардия”, основанная в 1905 году, пройдёт в 114-й раз. В этом году из-за непредвиденных обстоятельств, повлиявших на все сферы жизни, классика впервые не будет «Гонкой опавших листьев», но на маршрут это не повлияет. Маршрут классики Ломбардия-2020 Ломбардия-2020. Маршрут и претенденты Ломбардия-2020. Маршрут и претенденты Так же, как и в последние годы, Ломбардия стартует в Бергамо, а финиширует в Комо. Единственное небольшое изменение по сравнению с выпуском прошлого года – дистанция сократится на 12 км (231 км вместо 243 км), но количество и порядок прохождения семи подъёмов не изменятся. Общий набор высоты составит 4000 м, из которых 3000 м приходится на финальные 70 км маршрута. От подъёма Гизалло, на вершине которого участников приветствует звон колоколов небольшой церкви покровительницы велосипедистов, деве Марии (Мадонна делла Гизалло), и начнётся решающая часть классики Ломбардия. Подъём Гизалло - 8,6 км протяжённость, перепад высот 532 м, средний градиент 6,2%, максимальный 14%. К этому моменту в ногах участников будет 167 км дистанции и два подъёма – Колле Галло (Colle Gallo) – 763 м, перепад высот 445 м, протяжённость 7,4 км, средний градиент 6%, максимальный 10%, и Колле Брианца (Colle Brianza). После спуска Гизалло гонщиков ждут стена Кольма ди Сормано (Colma di Sormano) – 5,1 км со средним градиентом 6,6%, которая завершится отрезком Муро ди Сормано (Muro di Sormano) протяжённостью 1,92 км со средним градиентом 15,8% и максимальным 27%. Муро ди Сормано появился в гонке в 1960 году, но сначала продержался лишь 3 года, потому что многие велогонщики не выдерживали градиента и поднимались пешком. Организаторы вернули Муро ди Сормано только в 2012 году. Спуск с Сормано очень сложный технически, после него будет возможность перевести дыхание на 16-км равнинном отрезке, после которого начнётся подъём Чивильо (Civiglio) – 4,2 км протяжённостью, перепад высот 406 м, средний градиент 9,7 %, максимальный 14%, где к вершине дорога будет сужаться. Спуск с Чивильо сложнее самого подъёма. Финальные 10 км начнутся в пригороде Комо. После проезда под железнодорожным полотном За 5,4 км начнётся финальный подъём Ломбардии-2020 - Сан Фермо делла Батталья (San Fermo della Battaglia) – 2,7 км протяжённостью, с перепадом высот 195 м, средним градиентом 7,2 %, максимальным 10%, где самые крутые участки находятся у вершины. Масса поворотов и узкая дорога помогают атакующим, скрывая их от глаз преследователей. Вершина Сан-Фермо-делла-Батталья будет пройдена за 5 км до финиша. Спуск по широкой дороге через два хорошо освещённых туннеля и две круговых развязки завершится за 1 км до финиша. Финальный поворот за 600 м до финиша и прямая дорога шириной 7 м завершают дистанцию Ломбардии-2020. Участники и претенденты Photo Credit: LaPresse Победитель Ломбардии-2019 Бауке Моллема (Trek-Segafredo) выйдет на старт под номером 1, но в этом сезоне в команде Trek-Segafredo выступает двукратный победитель Ломбардии Винченцо Нибали, который будет бороться за третий титул на классике-Монументе, а также Джулио Чикконе. Соперниками команды Trek-Segafredo на Ломбардии будут Джордж Беннетт (Jumbo-Visma), несколько дней назад ставший победителем классики "Гран-Пьемонте"-2020, Якоб Фульсанг, вошедший в топ-5 на Страде Бьянке, и Александр Власов, победитель гонки с финишем на Мон-Ванту, (Astana), Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step), дебютирующий на классике - Монументе, Альберто Беттиоль, финишировавший 4-м на Страде Бьянке-2020, и Майкл Вудс (EF Pro Cycling), Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), ставший призёром "Гран-Пьемонте", Диего Улисси, призёр "Гран-Пьемонте"-2020, и Фабио Ару (UAE Team Emirates), Ричард Карапас, Джанни Москон (Ineos), Микель Ниеве (Mitchelton-Scott), Тим Велленс (Lotto Soudal), Руди Молар (Groupama-FDJ), Рафал Майка (Bora-hansgrohe) и другие. Предварительный стартовый состав Ломбардии-2020: TREK - SEGAFREDO (USA) 1 MOLLEMA Bauke NED 2 BRAMBILLA Gianluca ITA 3 CICCONE Giulio ITA 4 CONCI Nicola ITA 5 DE KORT Koen NED 6 MOSCA Jacopo ITA 7 NIBALI Vincenzo ITA AG2R LA MONDIALE (FRA) 11 BOUCHARD Geoffrey FRA 12 CHAMPOUSSIN Clément FRA 13 DOMONT Axel FRA 14 FRANK Mathias SUI 15 GASTAUER Ben LUX 16 HANNINEN Jaakko FIN 17 WARBASSE Lawrence USA ALPECIN - FENIX (BEL) 21 VAN DER POEL Mathieu NED 22 DE TIER Floris BEL 23 JANSSENS Jimmy BEL 24 SBARAGLI Kristian ITA 25 VAKOČ Petr CZE 26 VERVAEKE Louis BEL 27 WALSLEBEN Philipp GER ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (ITA) 31 BAGIOLI Nicola ITA 32 BISOLTI Alessandro ITA 33 CHIRICO Luca ITA 34 FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo COL 35 GABBURO Davide ITA 36 PELLAUD Simon SUI 37 RAVANELLI Simone ITA ASTANA PRO TEAM (KAZ) 41 FUGLSANG Jakob DEN 42 ARANBURU DEBA Alex ESP 43 BOARO Manuele ITA 44 HOULE Hugo CAN 45 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion ESP 46 TEJADA CANACUE Harold Alfonso COL 47 VLASOV Aleksandr RUS BAHRAIN - MCLAREN (BRN) 51 PADUN Mark UKR 52 BATTAGLIN Enrico ITA 53 BOLE Grega SLO 54 CAPECCHI Eros ITA 55 DAVIES Scott GBR 56 NOVAK Domen SLO 57 PERNSTEINER Hermann AUT BARDIANI CSF FAIZANE' (ITA) 61 SENNI Manuel ITA 62 CARBONI Giovanni ITA 63 COVILI Luca ITA 64 FIORELLI Filippo ITA 65 ROMANO Francesco ITA 66 SAVINI Daniel ITA 67 ZANA Filippo ITA BORA - HANSGROHE (GER) 71 MAJKA Rafal POL 72 BENEDETTI Cesare ITA 73 DRUCKER Jean-Pierre LUX 74 KONRAD Patrick AUT 75 POLJANSKI Pawel POL 76 SCHACHMANN Maximilian GER 77 SCHELLING Ide NED CCC TEAM (POL) 81 GESCHKE Simon GER 82 DE MARCHI Alessandro ITA 83 MALECKI Kamil POL 84 PALUTA Michal POL 85 ROSSKOPF Joseph USA 86 VALTER Attila HUN 87 ZIMMERMANN Georg GER CIRCUS - WANTY GOBERT (BEL) 91 DE PLUS Jasper BEL 92 DELACROIX Theo BEL 93 DEVRIENDT Tom BEL 94 EIKING Odd Christian NOR 95 OFFREDO Yoann FRA 96 PASQUALON Andrea ITA 97 PETILLI Simone ITA COFIDIS (FRA) 101 HERRADA Jesus ESP 102 BARCELO ARAGON Fernando ESP 103 HANSEN Jesper DEN 104 HERRADA Jose ESP 105 LE TURNIER Mathias FRA 106 MORIN Emmanuel FRA 107 VIVIANI Attilio ITA DECEUNINCK - QUICK - STEP (BEL) 111 EVENEPOEL Remco BEL 112 ALMEIDA João POR 113 BAGIOLI Andrea ITA 114 CATTANEO Mattia ITA 115 DEVENYNS Dries BEL 116 HONORÉ Mikkel Frølich DEN 117 SERRY Pieter BEL EF PRO CYCLING (USA) 121 WOODS Michael CAN 122 BETTIOL Alberto ITA 123 CAICEDO Jonathan ECU 124 CLARKE Simon AUS 125 GUERREIRO Ruben POR 126 MORTON Lachlan AUS 127 NIELSEN Magnus Cort DEN GAZPROM - RUSVELO (RUS) 131 CHERKASOV Nikolai RUS 132 CHERNETSKII Sergei RUS 133 NEKRASOV Denis RUS 134 NYCH Artem RUS 135 ROVNY Ivan RUS 136 RYBALKIN Aleksei RUS 137 VELASCO Simone ITA GROUPAMA - FDJ (FRA) 141 MOLARD Rudy FRA 142 BRUNEL Alexys FRA 143 FRANKINY Kilian SUI 144 ROUX Anthony FRA 145 SEIGLE Romain FRA 146 THOMAS Benjamin FRA 147 VINCENT Léo FRA ISRAEL START - UP NATION (ISR) 151 NAVARRO GARCIA Daniel ESP 152 BADILATTI Matteo SUI 153 BOIVIN Guillaume CAN 154 CATAFORD Alexander CAN 155 GOLDSTEIN Omer ISR 156 HERMANS Ben BEL 157 PICCOLI James CAN LOTTO SOUDAL (BEL) 161 WELLENS Tim BEL 162 CRAS Steff BEL 163 GOOSSENS Kobe BEL 164 HANSEN Adam James AUS 165 MAES Nikolas BEL 166 MARCZYNSKI Tomasz POL 167 VAN DER SANDE Tosh BEL MITCHELTON - SCOTT (AUS) 171 NIEVE ITURRALDE Mikel ESP 172 ALBASINI Michael SUI 173 GRMAY Tsgabu Gebremaryam ETH 174 HAMILTON Lucas AUS 175 MEYER Cameron AUS 176 SCOTSON Callum AUS 177 SMITH Dion NZL MOVISTAR TEAM (ESP) 181 CATALDO Dario ITA 182 ALBA BOLIVAR Juan Diego COL 183 CARRETERO Hector ESP 184 ERVITI Imanol ESP 185 RUBIO REYES Einer Augusto COL 186 SEPULVEDA Eduardo ARG 187 VILLELLA Davide ITA NTT PRO CYCLING TEAM (RSA) 191 DE BOD Stefan RSA 192 DYBALL Benjamin AUS 193 GEBREIGZABHIER Amanuel ERI 194 KING Benjamin USA 195 MÄDER Gino SUI 196 SOBRERO Matteo ITA 197 WYSS Danilo SUI TEAM INEOS (GBR) 201 CARAPAZ Richard ECU 202 DUNBAR Edward IRL 203 GEOGHEGAN HART Tao GBR 204 MOSCON Gianni ITA 205 PUCCIO Salvatore ITA 206 SOSA CUERVO Ivan Ramiro COL 207 SWIFT Ben GBR TEAM JUMBO - VISMA (NED) 211 BENNETT George NZL 212 BOUWMAN Koen NED 213 HARPER Chris AUS 214 HOFSTEDE Lennard NED 215 MARTENS Paul GER 216 RASMUSSEN VINGEGAARD Jonas DEN 217 TOLHOEK Antwan NED TEAM SUNWEB (GER) 221 KELDERMAN Wilco NED 222 DENZ Nico GER 223 HAGA Chad USA 224 HAMILTON Christopher AUS 225 HINDLEY Jai AUS 226 MATTHEWS Michael AUS 227 STORK Florian GER UAE TEAM EMIRATES (UAE) 231 ARU Fabio ITA 232 CONTI Valerio ITA 233 COVI Alessandro ITA 234 MCNULTY Brandon USA 235 RAVASI Edward ITA 236 RIABUSHENKO Aleksandr BLR 237 ULISSI Diego ITA VINI ZABU' KTM (ITA) 241 VISCONTI Giovanni ITA 242 FORTUNATO Lorenzo ITA 243 FRAPPORTI Marco ITA 244 GAROSIO Andrea ITA 245 MARENGO Umberto ITA 246 ROTA Lorenzo ITA 247 SPREAFICO Matteo ITA Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Ломбардия Il Lombardia Ломбардия-2020 Монумент велоспорта классика велогонка Мирового тура



