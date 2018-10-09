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Ломбардия-2018. Превью

Ломбардия-2018. Маршрут и претенденты

 

 

 История классики Ломбардия (Il Lombardia) , «Гонки опавших листьев», началась в 1905 году, ещё до появления Джиро д’Италия. Единственной классикой  - Монументом велоспорта, превосходящей Ломбардию по количеству выпусков, является лишь Париж-Рубэ, появившаяся в 1896 году. В этом году Ломбардия пройдёт в 112-й раз. Маршрут классики формировался постепенно.

 

Ломбардия-2018. Превью

 

 

  В 1920-е годы в него был включён подъём к церкви Мадонна дель Гизалло (Madonna del Ghisallo), ставший одним из символов классики. В 1949 году Мадонна дель Гизалло была объявлена покровительницей всех велосипедистов.  

 

  Подъём Кольма ди Сормано (Colma di Sormano), восхождение на который начнётся за 56 км до финиша, появился в маршруте Ломбардии с 1960-х годов.

 

Маршрут Ломбардии-2018 почти не будет отличаться от выпусков 2015 и 2017 годов за исключением финальных 4 км. Из-за оползня организаторы заменили 2,7-км  подъём Сан-Фермо-де-ла-Батталья на более короткий Монте Олимпино (Monte Olimpino), 1,7 км со средним градиентом 5,7% .

 

 

Маршрут Ломбардии-2018

 

Ломбардия-2018. Превью

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Alpozzi

 

 

 

Последовательность и количество остальных подъёмов 241-км дистанции не поменялось:

 

  Колле Галло (Colle Gallo) – 763 м, перепад высот 445 м, протяжённость 7,4 км, средний градиент 6%, максимальный 10%, восхождение на который начнётся через 47 км после старта в Бергамо;

 

Ломбардия-2018. Превью

 

Колле Брианца (Colle Brianza);

 

 Мадонна дель Гизалло (Madonna del Ghisallo) 8,58 км протяжённость, перепад высот 532 м, средний градиент 6,2%, максимальный 14%;

 

Ломбардия-2018. Превью

 

 

Муро ди Сормано (Muro di Sormano) – часть подъёма Кольма ди Сормано, отрезок протяжённостью 1,92 км со средним градиентом 15,8% и максимальным 27%;

Ломбардия-2018. Превью

 

 

Чивильо (Civiglio) – 4,2 км протяжённостью, перепад высот 406 м, средний градиент 9,7 %, максимальный 14%, восхождение на который начнётся за 19 км до финиша,

Ломбардия-2018. Превью

 

 

Монте Олимпино (Monte Olimpino), 1,7 км со средним градиентом 5,7% и максимальным в 9% заменит 2,7 километровый Сан Фермо делла Батталья, на котором в этом году произошёл оползень и ведутся ремонтные работы.

 

Ломбардия-2018. Превью

 

Ломбардия-2018. Превью

 

 

Как всегда, на финальной из классик – Монументов, Ломбардии, важную роль будут играть технически сложные спуски, а также погода.

 

 

 

Претенденты.

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Alpozzi

 

  Под номером 1 на старт Ломбардии-2018 выйдет двукратный победитель этой классики (2015 и 2017) Винченцо Нибали (Bahrain-Merida). И у него есть все шансы побороться за третью победу, несмотря на то, что итальянский гонщик вернулся после травмы. Ведь оба раза он побеждал именно на таком маршруте, атакуя на подъёме Чивильо, уезжая в одиночку. Хотя в этом году финал немного изменился, Монте-Олимпино, который короче Сан-Фермо-делла-Батталья, может стать дополнительным плюсом. На подводящих к Ломбардии классиках Джиро делл’Эмилия и Тре Валли Варезине Винченцо Нибали финишировал в топ-10 и топ-20.

Повторить победный сценарий третий раз подряд будет непросто. Но  у Винченцо Нибали сильные помощники – братья Исагирре и Матей Мохорич.

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Alpozzi

 

  Звание претендента №1  этом году скорее можно отдать французскому гонщику Тибо Пино (Groupama-FDJ). Он подходит к Ломбардии в великолепной форме и с сильной командой, что доказал, выиграв Милан-Турин-2018, став призёром Тре Валли Варезине и заняв пятое место на Джиро делл’Эмилия.  В прошлом году Пино финишировал на Ломбардии пятым, а в 2015 поднялся на третью ступень подиума этой классики. Маршрут не изменился, поэтому у Пино есть все шансы улучшить свой результат.

 

Photo (c): BettiniPhoto.net

 

  Одним из главных претендентов на победу в классике можно считать новоиспечённого чемпиона мира Алехандро Вальверде (Movistar), для которого выступление в радужной майке станет дополнительным стимулом. После финиша классики Милан-Турин, где он занял третье место, испанский гонщик признался, что сдерживал себя, готовясь к Ломбардии. В  прошлом Алехандро Вальверде дважды оставался в шаге от победы, финишировав 2-м в 2013 и 2014 годах. А на Ломбардии-2015, когда маршрут был таким же, как и в этом году, Вальверде финишировал 4-м.

 

  Кроме того 38-летний испанский гонщик может войти в узкий круг тех, кто выиграл Ломбардию после победы на чемпионате мира. Последним это сумел сделать Паоло Беттини в 2006 году. Также в радужной майке побеждали на Ломбардии Альфредо Бинда (1927), Том Симпсон (1965), Эдди Меркс (1971), Феличе Джимонди (1973), Джузеппе Саронни (1982) и Оскар Камензинд (1998).

 

  Среди других претендентов  призёр Ломбардии-2017 Джанни Москон, ставший пятым в групповой гонке чемпионата мира-2018, а также его товарищи по команде Sky – Эган Берналь, Давид де ла Крус.

 

  У команды EF Education First-Drapac p/b Cannondale также есть большие шансы побороться за подиум Ломбардии. И Ригоберто Уран, ставший призёром Джиро делл’Эмилия и вошедший в топ-10 на Тре Валли Варезине, и Майкл Вудс, бронзовый призёр групповой гонки чемпионата мира-2018,  занявший на Тре Валли Варезине и  Джиро делл’Эмилия четвёртое место, находятся в хорошей форме.

 

  Помимо Винченцо Нибали на Ломбардии стартует ещё один победитель этой классики – Дэн Мартин (UAE Team Emirates), у которого есть шансы попытаться повторить успех уже на другом маршруте.  На подводящей к Ломбардии классике Милан-Турин Мартин занял 16-е место. 

 

  Вилко Келдерман (Sunweb) тоже подходит к Ломбардии в отличной форме. На Тре Валли Варезине и Милан-Турин 27-летний голландский гонщик занял шестые места.  

 

  В хорошей форме находится и голландский гонщик команды Trek-Segafredo Бауке Моллема, ставший 12-м в групповой гонке на чемпионате мира-2018 , победителем  Gran Premio Bruno Beghelli. Его товарищ по команде Том Скуйиньш, ставший победителем Тре Валли Варезине, также может показать высокий результат.

 

 

  Среди других претендентов на высокие места Примож Роглич (LottoNL-Jumbo), Роман Барде (AG2R), Руй Кошта (UAE Team Emirates), Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), Энрик Мас (Quick Step Floors), Рафал Майка (BORA – hansgrohe), Якоб Фульсанг (Astana), Тим Велленс (Lotto Soudal), Варран Баргий (Fortuneo – Samsic) и многие другие.

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Теги к статье: Ломбардия Il Lombardia классика Монумент велоспорта гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Starch27
    Милан - Турин-2018 (19)
    Starch27-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: VeloVelo
     
    Он целеноправлено подбил Лопеса, несколько раз просмотрел видео.FDJ поступили непорядочно. Лопес 100% брал этап.

    Всемирный заговор против Астаны

  • ktilp-12
    Милан - Турин-2018 (19)
    ktilp-12-Фото

    1. Лефебр после нахождения генерального спонсора сказал, что насчет Гавирии неизвестно, а Мааса он не отпустит, т.к. у него еще на один год контракта.

    2. Нельзя обвинять Гуду, сам Лопес говорит, что смотрел на состояние Вальверде, налетел на француза. 

  • rude_rider
    Милан - Турин-2018 (19)
    rude_rider-Фото
    Кстати по Маас.куда он уходит? Разве контракт с квикам заканчивается?
  • lebr123
    Тур Турции-2018. Этап 2 (2)
    lebr123-Фото
    Весь Газпром это НЕЧТО, и не только велокоманда
  • lebr123
    Милан - Турин-2018 (19)
    lebr123-Фото
    Астана не должна побеждать по вашей прихоти
  • tiuteamd
    Милан - Турин-2018 (19)
    tiuteamd-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: VeloVelo
     
    Он целеноправлено подбил Лопеса, несколько раз просмотрел видео.FDJ поступили непорядочно. Лопес 100% брал этап.

    ахах ну и позор )))

    https://youtu.be/JxZV_mRDeqI?t=106

     

     Видно четко, что он сдает смену как и все уходя в бок, причем голова у него под руль )))

     

    просто неудача Лопеса, что он не смотрел в этот момент вперед, смотрел бы, объехал бы спокойно, как спринтеры на финишах

  • Sm1T
    Милан - Турин-2018 (19)
    Sm1T-Фото
    ну. едет такой и думает как бы мне подбить кого нибудь из Астаны,и самому навернутся.
  • Бакеша
    Милан - Турин-2018 (19)
    Бакеша-Фото
    Все трое, которые поднялись на подиум, были самыми сильными на гонке и достойные соперники. А кто первый, кто второй это уже кому-то не повезло
  • VeloVelo
    Милан - Турин-2018 (19)
    VeloVelo-Фото

    Сердцем, ногами, руками и задницей.
    А еще печенью, почками и желудком.

  • VeloVelo
    Милан - Турин-2018 (19)
    VeloVelo-Фото

    Это был косяк Лопеса. Никто никого не подбивал.

    В горе всегда развозящий так отваливает. 
    А вот Лопес накосячил, зевнул.

    В горе, прежде чем атаковать, гонщик смотрит по сторонам, убеждаясь, что нет помех,
    после этого принимает сильно вправо, для безопасности, и атакует.



    Бывает атака "с колеса", конечно. В этом случае, тем более, надо внимательно следить за этим колесом, прежде чем атаковать.


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