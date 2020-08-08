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Тур де л'Эн-2020. Маршрут

Тур де л’Эн-2020. Маршрут 

 

Тур де л’Эн-2020. Маршрут

 

  Тур де л’Эн (Tour de l’Ain), велогонка категории 2.1. в этом году привлекла 12 команд Мирового тура. Французская велогонка проводится с 1989 года, на ней проявляли себя будущие звёзды французского велоспорта Тибо Пино, Роман Барде, Жулиан Алафилипп, Варран Баргиль. Одна из сильных сторон гонки – её маршрут, он включает в себя дороги и горы, по которым менее чем через месяц гонщики поедут на Тур де Франс.

 

  В этом году из-за изменённого сезона на Тур де л’Эн-2020 команды Ineos и Jumbo-Visma стартуют со всеми капитанами. Эган Берналь, Крис Фрум, Герант Томас (Ineos) смогут провести первую репетицию в борьбе с лидерами команды Jumbo-Visma – Приможем Рогличем, Томом Дюмулином и Стевеном Крёйсвейком.

 

Тур де л’Эн-2020 состоит из трёх этапов, которые пройдут с 7 по 9 августа.

 

1-й этап  пройдёт по пересечённой местности и подходит спринтерам и атакующим гонщикам. Он позволит участникам вкатиться перед двумя сложными горными этапами, включая финал на Гранд-Коломбье (Grand Colombier).

 

За три дня Тура де л’Эн-2020 участники наберут 8510 м подъёмов.

 

  На 1-м этапе набор высоты составит 1789 м, хотя большая часть подъёмов будет сосредоточена на первой части дистанции.

 

  2-й этап предлагает участникам 3159 м набора высоты. На последних 40 км дистанции расположены три подъёма – Cote de Giron (7,6 км с 6,2%),  Col de Menthières (9.1 км с 6,3%) и финиш в подъём Lelex Monts-Jura – 12 км с 3%.

 

  3-й этап – кульминация Тура де л’Эн-2020 – пройдёт по дорогам 15 этапа Тур де Франс-2020, на маршрут которого участники выйдут через 35 км после старта.

 

  Вершина Montée de la Selle de Fromentel протяжённостью 11,1 км с перепадом 903 м, средним градиентом 8,1%, максимальным 22% будет пройдена за 80 км до финиша. Первые 6 км этого подъёма пологие,а  заключительные 5 км подъема со средними градиентами от 9 до 15% и максимальными участками в 22%. Подъем впервые будет включён в маршрут Тур де Франс, по факту это подъем на Гран-Коломбье с юго-запада, но не до самой вершины. 

 

  Далее участники Тура де л’Эн-2020 преодолеют подъём Коль де ла Биш (Col de la Biche) протяжённость 6,9 км, 614-1325 м, перепад 711 м, средний градиент 8,9%, максимальный градиент 15%. Этот подъём впервые появился на Тур де Франс в 2017 году, и первым на вершине был Примож Роглич, но этот подъём тогда проходился подъем в обратную сторону.

 

 Финал Тура де л’Эн-2020  - прохождение Гран-Коломбье (Grand Colombier) – его протяжённость 17,4 км,  перепад 1245 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 12%.

 

Этапы Тура де л’Эн-2020:

Tour de l&rsquo;Ain-2020. МаршрутTour de l&rsquo;Ain-2020. Маршрут

 

Этап 1. Montréal-La-Cluse – Ceyzéria, 139,5 км

Тур де л&rsquo;Эн-2020. МаршрутТур де л&rsquo;Эн-2020. Маршрут

 

Этап 2. Lagnieu - Lélex Monts-Jura, 140,5 км

Тур де л&rsquo;Эн-2020. МаршрутТур де л&rsquo;Эн-2020. Маршрут

 

Этап 3. Saint-Vulbas - Grand Colombier, 144,5 км

Тур де л&rsquo;Эн-2020. МаршрутТур де л&rsquo;Эн-2020. Маршрут

 

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Теги к статье: Тур де л'Эн Tour de l’Ain велогонка категории 2.1 многодневная велогонка велогонка Europe Tour велогонка Европейского тура

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • levonardo
    Милан-Сан-Ремо-2020. Маршрут (5)
    levonardo-Фото
    Цитата: Nesh
    Роглич вообще собирается где-то набирать форму?
    Цитата: patar
    А демулан?
    Сегодня начинают.
  • patar
    Милан-Сан-Ремо-2020. Маршрут (5)
    patar-Фото
    А демулан?
  • Sezar
    Милан-Сан-Ремо-2020. Маршрут (5)
    Sezar-Фото
    Погачар едет 2 подряд однодневку. К чему бы это?
  • Nesh
    Милан-Сан-Ремо-2020. Маршрут (5)
    Nesh-Фото
    Роглич вообще собирается где-то набирать форму?
  • RVL
    Первая победа Мадса Педерсена ... (3)
    RVL-Фото

    Опять же , команда сработала на 200%

  • Camel
    Милан-Сан-Ремо-2020. Маршрут (5)
    Camel-Фото

    В спискок претендентов вошёл Мохорич. Из каких соображений? В отрыв ему не дадут уйти те, кто из отрывов здесь побеждал, а как спринтер он просто не рассматривается.

  • Camel
    Дилан Груневеген: «Не могу выр ... (12)
    Camel-Фото

    Цитата: veloliveuser
    ...приравнивается к нашему "извиняюсь" = признаю за собой + эмоциональный, личный, человеческий момент/окрас. а мы ждем "юридическое" признание?

    "Извиняюсь" всегда звучит как оскорбление, поскольку является безапелляционным. Прощения просят, а не констатируют факт.

  • salomon
    Патрик Лефевр не находит оправ ... (12)
    salomon-Фото
    Цитата: motte
    Парни, элита мирового спринта, конечно есть голубая кровь пелотона, со своей неординарной психикой, но здесь явное убийство и нет ему оправдания.
    Оправданий нет, а вот обьяснение есть... Деньги и слава ! И ради этого многие готовы на всё. И на подлость в том числе.
  • Camel
    Дэрил Импи и Карл Фредрик Хаге ... (3)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Порт уже отказался.


    Фрум, видимо, был недостаточно убедителен.

  • Серафим
    Патрик Лефевр не находит оправ ... (12)
    Серафим-Фото
    В 82 году на ЧМ по футболу в полуфинале вратарь сборной Германии Шумахер сломал Баттистона, который выходил к воротам. Когда Баттистон пробил( кстати, мимо, рядом со штангой) Шумахер был в 4 метрах от француза, но выскочил наперерез и прямой ногой шипами врезался ему в лицо. Баттистон упал и отключился. Несколько выбитых зубов, сломанная челюсть, ЧМТ, компр. перелом шейных позвонков.
    Харальду Шумахеру не показали даже желтую карточку. Я смотрел и был в шоке, вся Франция была в шоке.
    И большинство французов считало, что Шумахера нужно судить. По антипатиям Гитлер сильно отставал от Шумахера.
    И ничего не было. Так что успокойтесь - и сейчас ничего не будет.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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