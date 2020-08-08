Тур де л’Эн-2020. Маршрут

Тур де л’Эн (Tour de l’Ain), велогонка категории 2.1. в этом году привлекла 12 команд Мирового тура. Французская велогонка проводится с 1989 года, на ней проявляли себя будущие звёзды французского велоспорта Тибо Пино, Роман Барде, Жулиан Алафилипп, Варран Баргиль. Одна из сильных сторон гонки – её маршрут, он включает в себя дороги и горы, по которым менее чем через месяц гонщики поедут на Тур де Франс.

В этом году из-за изменённого сезона на Тур де л’Эн-2020 команды Ineos и Jumbo-Visma стартуют со всеми капитанами. Эган Берналь, Крис Фрум, Герант Томас (Ineos) смогут провести первую репетицию в борьбе с лидерами команды Jumbo-Visma – Приможем Рогличем, Томом Дюмулином и Стевеном Крёйсвейком.

Тур де л’Эн-2020 состоит из трёх этапов, которые пройдут с 7 по 9 августа.

1-й этап пройдёт по пересечённой местности и подходит спринтерам и атакующим гонщикам. Он позволит участникам вкатиться перед двумя сложными горными этапами, включая финал на Гранд-Коломбье (Grand Colombier).

За три дня Тура де л’Эн-2020 участники наберут 8510 м подъёмов.

На 1-м этапе набор высоты составит 1789 м, хотя большая часть подъёмов будет сосредоточена на первой части дистанции.

2-й этап предлагает участникам 3159 м набора высоты. На последних 40 км дистанции расположены три подъёма – Cote de Giron (7,6 км с 6,2%), Col de Menthières (9.1 км с 6,3%) и финиш в подъём Lelex Monts-Jura – 12 км с 3%.

3-й этап – кульминация Тура де л’Эн-2020 – пройдёт по дорогам 15 этапа Тур де Франс-2020, на маршрут которого участники выйдут через 35 км после старта.

Вершина Montée de la Selle de Fromentel протяжённостью 11,1 км с перепадом 903 м, средним градиентом 8,1%, максимальным 22% будет пройдена за 80 км до финиша. Первые 6 км этого подъёма пологие,а заключительные 5 км подъема со средними градиентами от 9 до 15% и максимальными участками в 22%. Подъем впервые будет включён в маршрут Тур де Франс, по факту это подъем на Гран-Коломбье с юго-запада, но не до самой вершины.

Далее участники Тура де л’Эн-2020 преодолеют подъём Коль де ла Биш (Col de la Biche) протяжённость 6,9 км, 614-1325 м, перепад 711 м, средний градиент 8,9%, максимальный градиент 15%. Этот подъём впервые появился на Тур де Франс в 2017 году, и первым на вершине был Примож Роглич, но этот подъём тогда проходился подъем в обратную сторону.

Финал Тура де л’Эн-2020 - прохождение Гран-Коломбье (Grand Colombier) – его протяжённость 17,4 км, перепад 1245 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 12%.

Этапы Тура де л’Эн-2020:

Tour de l’Ain-2020. Маршрут

Этап 1. Montréal-La-Cluse – Ceyzéria, 139,5 км

Тур де л’Эн-2020. Маршрут

Этап 2. Lagnieu - Lélex Monts-Jura, 140,5 км

Тур де л’Эн-2020. Маршрут

Этап 3. Saint-Vulbas - Grand Colombier, 144,5 км

Тур де л’Эн-2020. Маршрут