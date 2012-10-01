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Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2020. Маршрут

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2020. Маршрут и участники

 

 

  66-й выпуск испанской многодневной велогонки Вуэльта Андалусии, у которой есть и второе название  Рута дель Соль («Дорога солнца»), пройдёт с 19 по 23 февраля. В этом году организаторы предложили экстремально горный маршрут. За пять дней участники пройдут три горных гряды – Сьерра Грасалема (Sierra de Grazalema), Сьерра Махина (Sierra Mágina) и Сьерра Невада (Sierra Nevada).

 

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2020. Маршрут

 

  Уже на 1-м этапе общий набор высоты составит 3740 м. Перед тем, как штурмовать финальный подъём 1-й категории Пуэрто де лас Паломас (Puerto de las Palomas) – 12,7 км со средним градиентом 6,5%, участникам придётся пройти четыре категорийных подъёма,   на этапе не будет ни одного ровного участка и даже в финале последние 800 метров это подъём с 8,6% градиентом.

 

2-й этап – самый протяжённый из пяти, 198,1 км, из которых лишь первая часть будет относительно равнинной. Помимо трёх подъёмов 3-й категории в финале гонщиков ждёт подъём 1,2 км со средним градиентом 7,9%.

 

3-й этап  - королевский горный с прохождением 5 подъёмов, два из которых 1-й категории, 2 – 2-й, и один – 3-й. Общий набор высоты составит более 3000 м.

 

  Финальный подъём Пуэрто де Баэса (Puerto de Baeza) – 8,8 км со средним градиентом 5,4% будет пройден за 14 км до финиша. Этап финиширует в городе Убеда (Ubeda), в историческом центре, вымощенным брусчаткой.

 

  На 4-м этапе участников ждут три подъёма, финальный  - подъём 1-й категории за 17,7 км до финиша – 9 км со средним градиентом 7,5%.

 

  5-й этап – индивидуальная гонка на время протяжённостью 13 км осложнена множеством технических поворотов. Промежуточная отсечка будет расположена через 5,3 км после старта. Первая часть дистанции – в подъём, последний подъём – 600 м примерно за 10,6 км до финиша. Равнинными будут лишь два километра из 13.

 

 

Участники

 

 

  Якоб Фульсанг (Astana) будет защищать титул победителя Вуэльты Андалусии прошлого года. Конкуренцию ему могут составить Микель Ланда, дебютирующий в команде Bahrain-McLaren, а также его товарищи по команде Дилан Тёнс и Дамиано Карузо; Энрик Мас, дебютирующий в команде Movistar и его товарищ по команде Марк Солер; Микель Ниеве (Mitchelton-Scott), Антван Тулук (Jumbo-Visma); Давид де ла Крус, дебютирующий в составе команды UAE Team Emirates.

 

 

Этапы Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2020

 

Этап 1. Alhaurín de la Torre – Grazalema, 173,8 км

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2020. Маршрут

 

Этап 2. Sevilla – Iznájar, 198,1 км

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2020. Маршрут

 

Этап 3. Jaén – Úbeda, 176,9 км

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2020. Маршрут

 

Этап 4. Villanueva Mesía – Granada, 125 км

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2020. Маршрут

 

Этап 5. Cala de Mijas - Cala de Mijas, ITT, 13 км

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2020. Маршрут

 

 

 

 

Предварительный стартовый состав:

 

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2020. Маршрут

 

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2020. Маршрут

 

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Теги к статье: Вуэльта Андалусии Рута дель Соль Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:41 | Регистрация: 30.06.2017

    Первый старт Якоба в этом сезоне. Готовится к Джиро и Туру. Ну и классики само собой. Посмотрим.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 00:47 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: Astanaforever
    Первый старт Якоба в этом сезоне. Готовится к Джиро и Туру. Ну и классики само собой.Посмотрим.
    Что-то переборщили с программой.

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Earl57
    Эган Берналь о лидерстве на Ту ... (16)
    Earl57-Фото

    Цитата: Александра
    Очень приятный и разумный молодой человек. Но вот эти разговоры про возраст... не знаю. Я, наверное, стала совсем стара для этого детского сада на колесах. Все чаще опасаюсь, что велошосе придет к тому, к чему свелось фигурное катание, где выпускают на лед школьников, свежих и здоровых, выжимают из них все соки и, давай, до свидания.
     

    Молодые гонщики в пелотоне были всегда. Например, Анди Шлек и Тибо Пино начали профессиональную карьеру во "взрослых" командах в 18 лет. И если Шлек завершил карьеру в 29 лет, то Пино, которому сейчас те же 29 лет, заканчивать не собирается. Всё по-разному. И у нынешних молодых тоже. Кто-то становится профессионалом в 19-20 лет, а кто-то предпочитает не торопиться. Как 20-летний Том Пидкок, например. Он сказал что на шоссе не будет выступать в категории "элита" до 2023 года. И не потому что не зовут. Просто ему и в андерах есть чем заняться и куда расти. Хотя в велокроссе уже перешел на элитный уровень.

    С другой стороны, в пелотоне всегда были и есть сейчас 40-летние гонщики, которые вполне успешно конкурируют с молодыми. Такие как Вальверде и Оскар Севилья.

  • Astanaforever
    Герант Томас о начале сезона 2 ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Посмотришь на Инеос где у всех одна лишь единственная цель Тур и думаешь лишь бы они все не передрались в Париже)))
  • Student
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (2)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Первый старт Якоба в этом сезоне. Готовится к Джиро и Туру. Ну и классики само собой.Посмотрим.
    Что-то переборщили с программой.
  • Astanaforever
    Вольта Альгарве-2020. Маршрут (2)
    Astanaforever-Фото
    Два колумба Астаны открывают свой сезон. Интересно будет посмотреть на новичка молодого H.Tejada. Говорят многообещающий юнец.
  • Astanaforever
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Первый старт Якоба в этом сезоне. Готовится к Джиро и Туру. Ну и классики само собой. Посмотрим.
  • Александра
    Эган Берналь о лидерстве на Ту ... (16)
    Александра-Фото

    Очень приятный и разумный молодой человек. Но вот эти разговоры про возраст... не знаю. Я, наверное, стала совсем стара для этого детского сада на колесах. Все чаще опасаюсь, что велошосе придет к тому, к чему свелось фигурное катание, где выпускают на лед школьников, свежих и здоровых, выжимают из них все соки и, давай, до свидания.

     

  • Sezar
    Вольта Альгарве-2020. Маршрут (2)
    Sezar-Фото

    Интересно, едут МВДП, Миккель Бьерг, здорово. Вообще шота организаторы недоглядели, с такой разделкой могут выиграть как Деннис, так и Ремко 2 подряд затащить.

  • Sezar
    Джулио Чикконе – победитель Tr ... (3)
    Sezar-Фото

    Он конечно не самый рассамый, но более перспективен чем многим кажется. Жду от него приятных сюрпризов.

  • Earl57
    Эган Берналь о лидерстве на Ту ... (16)
    Earl57-Фото
    А самый прикол что по документам Чавито чуток старше Кинтаны. А выглядит почти как Берналь))
  • Earl57
    Джулио Чикконе – победитель Tr ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    А парень очень молодец. Спокойно и все время вверх. И форму легко держит, прямо ни жиринки лишней. Пора бы уж ставить более серьезные цели.

    Дык итальянцы уже называют его наследником и преемником "Грандиссимо кампионе". Очень их волнует, что после Величайшего пропасть. И всё ищут, ищут и ищут... Ару надежд не оправдал...

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3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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