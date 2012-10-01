Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2020. Маршрут и участники

66-й выпуск испанской многодневной велогонки Вуэльта Андалусии, у которой есть и второе название Рута дель Соль («Дорога солнца»), пройдёт с 19 по 23 февраля. В этом году организаторы предложили экстремально горный маршрут. За пять дней участники пройдут три горных гряды – Сьерра Грасалема (Sierra de Grazalema), Сьерра Махина (Sierra Mágina) и Сьерра Невада (Sierra Nevada).

Уже на 1-м этапе общий набор высоты составит 3740 м. Перед тем, как штурмовать финальный подъём 1-й категории Пуэрто де лас Паломас (Puerto de las Palomas) – 12,7 км со средним градиентом 6,5%, участникам придётся пройти четыре категорийных подъёма, на этапе не будет ни одного ровного участка и даже в финале последние 800 метров это подъём с 8,6% градиентом.

2-й этап – самый протяжённый из пяти, 198,1 км, из которых лишь первая часть будет относительно равнинной. Помимо трёх подъёмов 3-й категории в финале гонщиков ждёт подъём 1,2 км со средним градиентом 7,9%.

3-й этап - королевский горный с прохождением 5 подъёмов, два из которых 1-й категории, 2 – 2-й, и один – 3-й. Общий набор высоты составит более 3000 м.

Финальный подъём Пуэрто де Баэса (Puerto de Baeza) – 8,8 км со средним градиентом 5,4% будет пройден за 14 км до финиша. Этап финиширует в городе Убеда (Ubeda), в историческом центре, вымощенным брусчаткой.

На 4-м этапе участников ждут три подъёма, финальный - подъём 1-й категории за 17,7 км до финиша – 9 км со средним градиентом 7,5%.

5-й этап – индивидуальная гонка на время протяжённостью 13 км осложнена множеством технических поворотов. Промежуточная отсечка будет расположена через 5,3 км после старта. Первая часть дистанции – в подъём, последний подъём – 600 м примерно за 10,6 км до финиша. Равнинными будут лишь два километра из 13.

Участники

Якоб Фульсанг (Astana) будет защищать титул победителя Вуэльты Андалусии прошлого года. Конкуренцию ему могут составить Микель Ланда, дебютирующий в команде Bahrain-McLaren, а также его товарищи по команде Дилан Тёнс и Дамиано Карузо; Энрик Мас, дебютирующий в команде Movistar и его товарищ по команде Марк Солер; Микель Ниеве (Mitchelton-Scott), Антван Тулук (Jumbo-Visma); Давид де ла Крус, дебютирующий в составе команды UAE Team Emirates.

Этапы Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2020

Этап 1. Alhaurín de la Torre – Grazalema, 173,8 км

Этап 2. Sevilla – Iznájar, 198,1 км

Этап 3. Jaén – Úbeda, 176,9 км

Этап 4. Villanueva Mesía – Granada, 125 км

Этап 5. Cala de Mijas - Cala de Mijas, ITT, 13 км

Предварительный стартовый состав: