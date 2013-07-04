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Ломбардия-2019. Превью

Ломбардия-2019. Маршрут и претенденты

 

 

  Из всех пяти классик Монументов велоспорта Ломбардия уступает по количеству выпусков лишь Париж-Рубэ. В этом году, 12 октября, «Гонка опавших листьев» стартует в 113-й раз.

 

 

 

  Маршрут Ломбардии-2019 не будет отличаться от маршрута 2017 года – это 234 км дистанции с семью подъёмами и общим набором высоты в 4000 м, из которых 3000 м набора высоты приходится на финальные 70 км. Именно они делают эту гонку одной из самых зрелищных и красивых классик.

 

Ломбардия-2019. Превью

Ломбардия-2019. Превью

 

 

 

 

  От подъёма, вершину которого венчает церковь Мадонны дель Гизалло, являющуюся покровительницей велосипедистов, начнётся решающая часть классики Ломбардия. К этому моменту в ногах участников будет 178 км дистанции и два подъёма – Колле Галло (Colle Gallo) – 763 м, перепад высот 445 м, протяжённость 7,4 км, средний градиент 6%, максимальный 10%, и Колле Брианца (Colle Brianza).

 

 

Ломбардия-2019. Превью

Ломбардия-2019. Превью

 

 

  Подъём Гизалло  -  8,6 км протяжённость, перепад высот 532 м, средний градиент 6,2%, максимальный 14%. После спуска с него гонщиков ждут стена Кольма ди Сормано (Colma di Sormano) – 5,1 км со средним градиентом 6,6%, которая завершится отрезком Муро ди Сормано (Muro di Sormano)  протяжённостью 1,92 км со средним градиентом 15,8% и максимальным 27%.

 

Ломбардия-2019. Превью

 

Ломбардия-2019. Превью

 

Ломбардия-2019. Превью

 

  Впервые Муро ди Сормано появился в гонке в 1960 году, но удержался всего три года, потому что многие велогонщики не выдерживали градиента «Стены» и поднимались пешком. Организаторы вернули Муро ди Сормано лишь в 2012 году.

 

  После технически сложного спуска со «Стен Сормано» и небольшого равнинного отрезка за 16,8 км до финиша начнётся предпоследний подъём дня – Чивильо (Civiglio) – 4,2 км протяжённостью, перепад высот 406 м, средний градиент 9,7 %, максимальный 14%, где к вершине дорога будет сужаться. Спуск с Чивильо будет сложнее подъёма.

 

Ломбардия-2019. Превью

 

  За 5,4 км начнётся финальный подъём классики Ломбардия-2019 - Сан Фермо делла Батталья (San Fermo della Battaglia) – 2,7 км протяжённостью, с перепадом высот 195 м, средним градиентом 7,2 %, максимальным 10%, где самые крутые участки  находятся у вершины. Масса поворотов и узкая дорога помогут тем, кто пойдёт в атаку, так как они смогут быстро скрыться от соперников.

 

Ломбардия-2019. Превью

 

В этом году Ломбардия почтит память ушедшего из жизни 16 августа великого итальянского велогонщика Феличе Джимонди (Felice Gimondi). Бергамо, где стартует классика, его родной город. Джимонди дважды выигрывал Джиро ди Ломбардия в 1966 и 1973 годах.

 

 

Претенденты.

 

 

  Победитель Ломбардии прошлого года Тибо Пино (Groupama-FDJ) не будет защищать свой титул.

 

  Последняя в сезоне классика – Монумент даёт шанс вписать своё имя в историю велоспорта, и недостатка в сильных гонщиках в составе на классику нет.

 

  Одним из главных претендентов на победу в классике Ломбардия можно назвать 29-летнего словенского гонщика команды Jumbo-Visma Приможа Роглича, который после победы на Вуэльте Испания-2019 выиграл две итальянских классики Джиро делл’Эмилия и Тре Валли Варезине.

 

  Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) будет бороться за третий титул победителя классики, которую выигрывал в 2015 и 2017 году, а в прошлом году стал призёром. Команда Bahrain-Merida делает ставку и на Дилана Тёнса, который с этого года стал товарищем Нибали по команде, а в прошлом году, выступая за BMC, финишировал на Ломбардии 3-м.

 

  Эган Берналь (Ineos), как и Роглич, впервые в этом сезоне одержавший победу на классике, атаковав на «Гран Пьемонте», показал, что готов бороться и на Ломбардии. Будет в составе Ineos и призёр Ломбардии-2017 Джанни Москон.

 

  Алехандро Вальверде (Movistar) ни разу в карьере не побеждал на Ломбардии, но дважды поднимался на вторую ступень подиума в 2013 и 2014 годах.

 

  Адам Йейтс стартует в качестве лидера команды Mitchelton-Scott, ему будет помогать победитель классики 2016 года Эстебан Чавес, а также Микель Ниеве, трижды финишировавший на Ломбардии в топ-10.

 

В качестве лидера в цветах команды Deceuninck-Quick Step в последний раз стартует Филипп Жильбер, которому Ломбардия покорилась дважды в 2009 и 2010 годах.

 

  Майкл Вудс (EF Education First), победитель классики Милан-Турин-2019 и призёр Джиро делл’Эмилия, также является одним из серьёзных претендентов на подиум, как и его товарищ по команде Серхио Игита.

 

  Среди претендентов также Давид Годю (Groupama-FDJ), Якоб Фульсанг (Astana), Тим Велленс и Тиш Бенот (Lotto Soudal), Дэн Мартин и Диего Улисси (UAE Team Emirates), Бауке Моллема, Джулио Чикконе , Том Скуйиньш (Trek-Segafredo),  Эмануэль Бухман, Рафал Майка (Bora-hansgrohe), Пьер Латур и Матиас Франк (AG2R La Mondiale), Джованни Висконти (Neri Sottoli - Selle Italia – KTM), Александр Власов и Николай Черкасов (Gazprom-RusVelo) и многие другие.

 

 

 

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Теги к статье: Ломбардия Il Lombardia гонка Мирового тура Монумент велоспорта классика

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:16 | Регистрация: 30.06.2017

    Почему Луц не едет Ломбардию? Он в хорошой форме. Может Супермен покажет под занавес что нибудь?

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:32 | Регистрация: 4.07.2013

    Последняя Легенда в сезоне. Ломбардия! 



    Велолайв, зачем все эти эксперименты с оценками комментраиев?
    Ни к чему хорошему это не приведет. Лишняя трата денег.
    Верните классику - "+" и "-". И всё будет хорошо.

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12 октября 2019

Il Lombardia

17 - 22 октября 2019

Gree-Tour of Guangxi

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ломбардия-2019. Превью (2)
    VeloVelo-Фото

    Последняя Легенда в сезоне. Ломбардия! 



    Велолайв, зачем все эти эксперименты с оценками комментраиев?
    Ни к чему хорошему это не приведет. Лишняя трата денег.
    Верните классику - "+" и "-". И всё будет хорошо.

  • Astanaforever
    Ломбардия-2019. Превью (2)
    Astanaforever-Фото
    Почему Луц не едет Ломбардию? Он в хорошой форме. Может Супермен покажет под занавес что нибудь?
  • Arciv
    Эган Берналь – победитель клас ... (1)
    Arciv-Фото
    Берналь значит на Джиро,а Фрум и Томас на Тур
  • 56X11
    Gran Piemonte-2019 (6)
    56X11-Фото
    Мне интересно как Nans peters достаточно тяжёлый при своём росте в такие горки заезжал
  • motte
    Gran Piemonte-2019 (6)
    motte-Фото

    Ожидаемо

    Отыгрались за потерянные ранее

    Слово за Нибали

  • RVL
    Gran Piemonte-2019 (6)
    RVL-Фото
    ну как же..там дуэлей валом...Фрум-Вигго-классика жанра,Фрум-Томас...только спят и видят, как кто либо оступится..
  • Gonza Golanov
    Gran Piemonte-2019 (6)
    Gonza Golanov-Фото
    Ну вряд-ли, это все-таки не Мувистар трехглавый)))
  • Student
    Кристиян Корен и Борут Божич д ... (14)
    Student-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Тут один комментатор кричал о кристальной репутации и отсутствии допинговых скандалов команды Бахрейн. АУ..ГДЕ ТЫ?

    Не знаю к кому это адрессовано, но Бахрейн-Мерида к указанному периолу не имеет ни какого отношения, а вот Астана к Божичу в сезоне 2011-2012 и к последующим самое, что не на есть прямое имеет отношение.



    Цитата: stauart
    новая эра говорили они ...

    Та какое отношение команда имеет к событиям почти 10-ти летней давности?

  • RVL
    Майкл Вудс – победитель класси ... (9)
    RVL-Фото

    Что с горняком Ландой не так? ушел из Астаны?(

    Карапас пока не битый туз. откуда такие выводы? 

  • Shalam s Urala
    Жулиан Алафилипп закончил сезо ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Ice
    Но его выигранная разделка стала для меня едва ли не самым большим откровением в сезоне.

    в точку! накануне разделки - мысль - круто, молодец, но теперь, увы, "давай, до свиданья".. и потом ба-бах сюрпрайз ))! такое уже не забудется!

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4180
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3202
4 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
5 Берналь Э. (Col) (INS) 2811
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2717
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
8 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2432
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2307
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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