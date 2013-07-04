Ломбардия-2019. Превью

Ломбардия-2019. Маршрут и претенденты

Из всех пяти классик Монументов велоспорта Ломбардия уступает по количеству выпусков лишь Париж-Рубэ. В этом году, 12 октября, «Гонка опавших листьев» стартует в 113-й раз.

Маршрут Ломбардии-2019 не будет отличаться от маршрута 2017 года – это 234 км дистанции с семью подъёмами и общим набором высоты в 4000 м, из которых 3000 м набора высоты приходится на финальные 70 км. Именно они делают эту гонку одной из самых зрелищных и красивых классик.

От подъёма, вершину которого венчает церковь Мадонны дель Гизалло, являющуюся покровительницей велосипедистов, начнётся решающая часть классики Ломбардия. К этому моменту в ногах участников будет 178 км дистанции и два подъёма – Колле Галло (Colle Gallo) – 763 м, перепад высот 445 м, протяжённость 7,4 км, средний градиент 6%, максимальный 10%, и Колле Брианца (Colle Brianza).

Подъём Гизалло - 8,6 км протяжённость, перепад высот 532 м, средний градиент 6,2%, максимальный 14%. После спуска с него гонщиков ждут стена Кольма ди Сормано (Colma di Sormano) – 5,1 км со средним градиентом 6,6%, которая завершится отрезком Муро ди Сормано (Muro di Sormano) протяжённостью 1,92 км со средним градиентом 15,8% и максимальным 27%.

Впервые Муро ди Сормано появился в гонке в 1960 году, но удержался всего три года, потому что многие велогонщики не выдерживали градиента «Стены» и поднимались пешком. Организаторы вернули Муро ди Сормано лишь в 2012 году.

После технически сложного спуска со «Стен Сормано» и небольшого равнинного отрезка за 16,8 км до финиша начнётся предпоследний подъём дня – Чивильо (Civiglio) – 4,2 км протяжённостью, перепад высот 406 м, средний градиент 9,7 %, максимальный 14%, где к вершине дорога будет сужаться. Спуск с Чивильо будет сложнее подъёма.

За 5,4 км начнётся финальный подъём классики Ломбардия-2019 - Сан Фермо делла Батталья (San Fermo della Battaglia) – 2,7 км протяжённостью, с перепадом высот 195 м, средним градиентом 7,2 %, максимальным 10%, где самые крутые участки находятся у вершины. Масса поворотов и узкая дорога помогут тем, кто пойдёт в атаку, так как они смогут быстро скрыться от соперников.

В этом году Ломбардия почтит память ушедшего из жизни 16 августа великого итальянского велогонщика Феличе Джимонди (Felice Gimondi). Бергамо, где стартует классика, его родной город. Джимонди дважды выигрывал Джиро ди Ломбардия в 1966 и 1973 годах.

Претенденты.

Победитель Ломбардии прошлого года Тибо Пино (Groupama-FDJ) не будет защищать свой титул.

Последняя в сезоне классика – Монумент даёт шанс вписать своё имя в историю велоспорта, и недостатка в сильных гонщиках в составе на классику нет.

Одним из главных претендентов на победу в классике Ломбардия можно назвать 29-летнего словенского гонщика команды Jumbo-Visma Приможа Роглича, который после победы на Вуэльте Испания-2019 выиграл две итальянских классики Джиро делл’Эмилия и Тре Валли Варезине.

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) будет бороться за третий титул победителя классики, которую выигрывал в 2015 и 2017 году, а в прошлом году стал призёром. Команда Bahrain-Merida делает ставку и на Дилана Тёнса, который с этого года стал товарищем Нибали по команде, а в прошлом году, выступая за BMC, финишировал на Ломбардии 3-м.

Эган Берналь (Ineos), как и Роглич, впервые в этом сезоне одержавший победу на классике, атаковав на «Гран Пьемонте», показал, что готов бороться и на Ломбардии. Будет в составе Ineos и призёр Ломбардии-2017 Джанни Москон.

Алехандро Вальверде (Movistar) ни разу в карьере не побеждал на Ломбардии, но дважды поднимался на вторую ступень подиума в 2013 и 2014 годах.

Адам Йейтс стартует в качестве лидера команды Mitchelton-Scott, ему будет помогать победитель классики 2016 года Эстебан Чавес, а также Микель Ниеве, трижды финишировавший на Ломбардии в топ-10.

В качестве лидера в цветах команды Deceuninck-Quick Step в последний раз стартует Филипп Жильбер, которому Ломбардия покорилась дважды в 2009 и 2010 годах.

Майкл Вудс (EF Education First), победитель классики Милан-Турин-2019 и призёр Джиро делл’Эмилия, также является одним из серьёзных претендентов на подиум, как и его товарищ по команде Серхио Игита.

Среди претендентов также Давид Годю (Groupama-FDJ), Якоб Фульсанг (Astana), Тим Велленс и Тиш Бенот (Lotto Soudal), Дэн Мартин и Диего Улисси (UAE Team Emirates), Бауке Моллема, Джулио Чикконе , Том Скуйиньш (Trek-Segafredo), Эмануэль Бухман, Рафал Майка (Bora-hansgrohe), Пьер Латур и Матиас Франк (AG2R La Mondiale), Джованни Висконти (Neri Sottoli - Selle Italia – KTM), Александр Власов и Николай Черкасов (Gazprom-RusVelo) и многие другие.