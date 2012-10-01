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Приглашения на классику Ломбардия-2019

 Приглашения на классику Ломбардия-2019

 

 

Приглашения на классику Ломбардия-2019

 

12 октября пройдёт 113-й выпуск классики Ломбардия, входящей в календарь гонок Мирового тура, а также являющейся гонкой Монументом велоспорта. На старт выйдут 25 команды – 18 команд Мирового тура и 7 профессиональных континентальных.

RCS Sport, организаторы велогонки, объявили 7 проконтинентальных команд, которые получили приглашение на классику:

 

Androni Giocattoli – Sidermec (Италия),

Bardiani CSF (Италия),

Cofidis (Франция),

Gazprom - RusVelo (Россия)

Israel Cycling Academy (Израиль),

Neri Sottoli - Selle Italia - KTM (Италия),

Vital Concept - B&B Hotels (Франция).

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Теги к статье: Il Lombardia-2019 Il Lombardia Ломбардия классика гонка Мирового тура гонка Монумент велоспорта wild card

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  1. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 12:24 | Регистрация: 20.11.2012

    о, ГРВ на Ломбардии. Небезынтересно, Черкасов и Власов в неплохой форме сейчас.

    1. Имя: Олег

      levonardo

      Сегодня, 13:52 | Регистрация: 23.05.2017

      При чём у Черкасова она вроде даже получше

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 12:56 | Регистрация: 30.06.2017

    Еще бы профиль гонки опубликовали . И протяженность.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 13:08 | Регистрация: 23.05.2017

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 13:29 | Регистрация: 30.06.2017

    Спасибо. Вот теперь ясно кто будет претендовать на медали. Филипп Жильбер..Жулиан Алафилипп. Фульсанг. Нибали. Кройшвайк .Роглич.Квятковски. Берналь. Вудс. Формоло. Ланда. ....Какие имена!!!!! Нибали два раза брал Ломбардию. Его можно сказать последний шанс в карьере взять ее трижды.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Олег

      levonardo

      Сегодня, 14:04 | Регистрация: 23.05.2017

      Ну, вообще маршрут у Ломбардии не сильно меняется в последние годы, то из Бергамо в Комо, то назад) Ну и претенденты всегда плюс минус те же)

      1. Имя: Анна П.

        Anna P.

        Сегодня, 15:05 | Регистрация: 25.06.2016

        И не надо менять... Очень красивый потому что.

        Мы только что были в Гизалло, правда, на поезде и автобусе.

  5. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 17:17 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: Astanaforever
    Спасибо. Вот теперь ясно кто будет претендовать на медали. Филипп Жильбер..Жулиан Алафилипп. Фульсанг. Нибали. Кройшвайк .Роглич.Квятковски. Берналь. Вудс. Формоло. Ланда. ....Какие имена!!!!! Нибали два раза брал Ломбардию. Его можно сказать последний шанс в карьере взять ее трижды.
    Половина из списка притянута за уши....

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4160
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3700
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3317
4 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3162
5 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2812
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2281
8 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2240
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 2226
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2157

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