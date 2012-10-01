 Приглашения на классику Ломбардия-2019

Да супер эмоциональные гонки были , Тибери ,не мог обогнать Пикколи . И даже от немца отстал на Луниджиане за 5 км до верха , а здесь конечно порадовал . Девочка рассуждает как очень взрослый и состоявшийся атлет и прежде всего человек, личность. Большое уважение к ней. Молодцы оба