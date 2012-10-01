- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 11:57
Приглашения на классику Ломбардия-2019
12 октября пройдёт 113-й выпуск классики Ломбардия, входящей в календарь гонок Мирового тура, а также являющейся гонкой Монументом велоспорта. На старт выйдут 25 команды – 18 команд Мирового тура и 7 профессиональных континентальных.
RCS Sport, организаторы велогонки, объявили 7 проконтинентальных команд, которые получили приглашение на классику:
Androni Giocattoli – Sidermec (Италия),
Bardiani CSF (Италия),
Cofidis (Франция),
Gazprom - RusVelo (Россия)
Israel Cycling Academy (Израиль),
Neri Sottoli - Selle Italia - KTM (Италия),
Vital Concept - B&B Hotels (Франция).
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