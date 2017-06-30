Впечатляющая победа Александра Власова на легендарной вершине Мон Ванту

Гонщик казахстанской команды Astana Pro Team Александр Власов одержал красивую победу на легендарной горе Мон Ванту во Франции. Чемпион России атаковал за 4 км до финиша после слаженной командой работы в течение всего дня и, обойдя гонщиков из отрыва, смог финишировать сольно на одной из самых престижных вершин в велоспорте.

- Я безумно счастлив победить на этой знаменитой горе! Это просто фантастика! Моя команда сегодня проделала огромную работу с самого начала гонки, и в финале я уже выложился на все 100%. Когда я увидел, что другие гонщики начинают уставать, я решил атаковать и попробовать свои силы. Затем, когда я увидел, что у меня на колесе никого нет, это дало мне дополнительную мотивацию и я смог довести свою атаку до финиша. Это очень большая победа для меня! Я доволен своей нынешней формой. Я бы хотел поблагодарить своих товарищей по команде за потрясающую работу и нашему генеральному партнеру «Самрук-Казына» за поддержку команды, - рассказал Александр Власов после финиша.

Александр Власов преодолел 179 км дистанции гонки за 4:56:39, опередив на 18 секунд британского гонщика Ричи Порта, занявшего 2 место, и на 59 секунд французского гонщика Гийома Мартена, замкнувшего тройку сильнейших.

- Для нас эта победа не стала сюрпризом. Мы рассчитывали сегодня выиграть, и у нас все получилось. Результат закономерный, все прошло по нашему плану. Мы взяли гонку под контроль с самых первых километров, все 180 км мы вели гонку сами. Команда очень хорошо и слаженно провела день, каждый гонщик выполнил свою часть работы и внес свою лепту в эту красивую победу. Больше всех меня сегодня, наверное, удивил Харольд Техада, который очень много сегодня работал в течение дня и, при этом, смог и сам неплохо финишировать в 10-ке сильнейших. Мигель Анхель Лопес идет по плану, набирает форму к предстоящему Тур де Франс, а Саша, как мы и рассчитывали, поставил красивую точку в нашем тактическом плане. Этой неделей, я думаю, мы можем быть довольны, продолжаем нашу подготовку! – прокомментировал спортивный директор Дмитрий Седун.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM