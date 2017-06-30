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Впечатляющая победа Александра Власова на легендарной вершине Мон Ванту

Впечатляющая победа Александра Власова на легендарной вершине Мон Ванту

 

 

 Гонщик казахстанской команды Astana Pro Team Александр Власов одержал красивую победу на легендарной горе Мон Ванту во Франции. Чемпион России атаковал за 4 км до финиша после слаженной командой работы в течение всего дня и, обойдя гонщиков из отрыва, смог финишировать сольно на одной из самых престижных вершин в велоспорте.

 

Впечатляющая победа Александра Власова на легендарной вершине Мон Ванту

 

- Я безумно счастлив победить на этой знаменитой горе! Это просто фантастика! Моя команда сегодня проделала огромную работу с самого начала гонки, и в финале я уже выложился на все 100%. Когда я увидел, что другие гонщики начинают уставать, я решил атаковать и попробовать свои силы. Затем, когда я увидел, что у меня на колесе никого нет, это дало мне дополнительную мотивацию и я смог довести свою атаку до финиша. Это очень большая победа для меня! Я доволен своей нынешней формой. Я бы хотел поблагодарить своих товарищей по команде за потрясающую работу и нашему генеральному партнеру «Самрук-Казына» за поддержку команды, - рассказал Александр Власов после финиша.

 

Александр Власов преодолел 179 км дистанции гонки за 4:56:39, опередив на 18 секунд британского гонщика Ричи Порта, занявшего 2 место, и на 59 секунд французского гонщика Гийома Мартена, замкнувшего тройку сильнейших.

 

- Для нас эта победа не стала сюрпризом. Мы рассчитывали сегодня выиграть, и у нас все получилось. Результат закономерный, все прошло по нашему плану. Мы взяли гонку под контроль с самых первых километров, все 180 км мы вели гонку сами. Команда очень хорошо и слаженно провела день, каждый гонщик выполнил свою часть работы и внес свою лепту в эту красивую победу. Больше всех меня сегодня, наверное, удивил Харольд Техада, который очень много сегодня работал в течение дня и, при этом, смог и сам неплохо финишировать в 10-ке сильнейших. Мигель Анхель Лопес идет по плану, набирает форму к предстоящему Тур де Франс, а Саша, как мы и рассчитывали, поставил красивую точку в нашем тактическом плане. Этой неделей, я думаю, мы можем быть довольны, продолжаем нашу подготовку! – прокомментировал спортивный директор Дмитрий Седун.

 

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Александр Власов Astana Мон Ванту

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:19 | Регистрация: 30.06.2017

    Лопес вызывает тревогу, как бы Седун не выкручивался. Формы ваще нет. Посмотрим его на Критериуме. Без контроля у себя дома видимо халявничал все эти месяцы.. Вот и итог.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Патрик Лефевр не находит оправ ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Да, заявление в полицию Польши это никто до этого не делал. Представляю как полицейские приедут в больницу к Грунивегену и наденут на него наручники))) ?
  • Astanaforever
    Впечатляющая победа Александра ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Лопес вызывает тревогу, как бы Седун не выкручивался. Формы ваще нет. Посмотрим его на Критериуме. Без контроля у себя дома видимо халявничал все эти месяцы.. Вот и итог.
  • Sezar
    Тур Польши-2020. Этап 2 (3)
    Sezar-Фото

    Завтра должно быть интересно. Вполне бельгийский маршрут. То, что доктор прописал.. интересно как Ремко поедет фальсопьяно.

  • atacama
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (22)
    atacama-Фото

     и 2 мин. Кинтанычу. Супер победа

  • kwwk
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (22)
    kwwk-Фото

    Была, но под названием в титрах Милан--Турин, 2 Еврик

  • Earl57
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (22)
    Earl57-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Беспадобно ,он выиграл этот подъем так ,как будто уже раз десять его выигрывал. Сейчас у всех наверно только один вопрос , как этот парень идет разделку? ... Посмотрел на ютубе ,в повторе, очень позабавили французкие коментаторы , ВлясОв - ЛюпЭз - КинтанА. Так безаботно очем-то беседовали пока Мартен шол первым, но как только Власов его догнал тут же = ай я яй = и =уви=...

    Зато французы за Порта поболели - "Комон РичИ!"))

  • Адриен
    Дилан Груневеген: «Не могу выр ... (9)
    Адриен-Фото

    Ах, сколько однако есть безгрешных, готовых забросать провинившегося камнями и не верящих в искреннее раскаяние... Господа,  крылышки за плечами не жмут ? В  своей жизни у вас не было ничего, за что приходилось извиняться и за что было невыносимо стыдно? Уникальные вы люди, господа, лично мне таких встречать не приходилось... Не повезло !

  • patar
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (22)
    patar-Фото
    Согласен. При таком составе Порт явно фаворитом был, но атаку проспал, а потом уж не догнал. Зацепись он сразу за уезжающего Власова и кто знает..
  • Earl57
    Тур Польши-2020. Этап 2 (3)
    Earl57-Фото

    Аккерман сам накосячил. Или его развозящий. Поздно начал спринт и не успел. Баллерини обогнал, а Мадса не смог.

  • RVL
    Дилан Груневеген: «Не могу выр ... (9)
    RVL-Фото
    есть же правила перемещений в спринте
    под груневегенов полосы спринтерских дорожек отрисовать. Ну или типа как шоры для лошади...

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