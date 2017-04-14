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Приглашения на классику Ломбардия-2017

 Приглашения на классику Ломбардия-2017

 

 

Приглашения на классику Ломбардия-2017

 

7 октября пройдёт 111-й выпуск классики Ломбардия, входящей в календарь гонок Мирового тура, а также являющейся гонкой Монументом велоспорта. На старт выйдут 25 команд – 18 команд Мирового тура и 7 профессиональных континентальных.

 

RCS Sport, организаторы велогонки, объявили 7 проконтинентальных команд, которые получили приглашение на классику:

 

Androni Giocattoli – Sidermec (Италия),

Bardiani CSF (Италия),

Cofidis (Франция),

Direct Energie (Франция),

Gazprom – Rusvelo (Россия),

Nippo – Vini Fantini (Италия),

Wilier Triestina – Selle Italia (Италия).

 

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Теги к статье: Ломбардия Il Lombardia-2017 Il Lombardia Монумент велоспорта гонка Мирового тура

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  1. Имя: Андрей

    sab

    Сегодня, 19:00 | Регистрация: 14.04.2017

    Люблю классику "опавших листьев". Газпромовцам стоит себя показать. Удачи ребятам

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7 - 13 августа 2017

BinckBank Tour (Энеко Тур)


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Комментарии

  • sab
    Приглашения на классику Ломбар ... (1)
    sab-Фото
    Люблю классику "опавших листьев". Газпромовцам стоит себя показать. Удачи ребятам
  • Адриен
    Дэн Мартин пропускает Классику ... (4)
    Адриен-Фото
    Что-то кнопки "ответить", "цитата" не работают.
  • Адриен
    Париж-Рубэ-2010. Превью (15)
    Адриен-Фото
    Неплохо.
  • Gottliche_Recht
    Роман Барде, Пьер Латур, Оливе ... (7)
    Gottliche_Recht-Фото
    Хм, два подиума подряд на ТДФ для французов - это как минимум репутационный и маркетинговый ход для команды. К тому же, по примеру Кинтаны, даже самый горняцкий горняк может при желании подтянуть разделку до удовлетворительного уровня. Кроме того есть прогрессирующий Насен, который будет закрывать для АЖДЗР первую половину сезона, давая возможность нормально готовится главной обойме к ТДФ. Да и Латур, который вроде и разделку умеет ехать и в горах неплох - это тоже ставка на ГТ, например, Вуэльты или Джиро. По моему, очень неплохое будущее у команды. В той же ФДЖ нет такой глубины.
  • Ayrton
    Роман Барде, Пьер Латур, Оливе ... (7)
    Ayrton-Фото
    Так написано в заголовке - на 3 года, получается до 20-го включительно.
  • rude_rider
    Роман Барде, Пьер Латур, Оливе ... (7)
    rude_rider-Фото
    Gottliche_Recht это вы так пошутили???)))) Барде конкретно так сдувается на разделке и в горах не особо так отыгрывает какая перспектива вообще не понятно на выигрыш тура..быть всегда где то рядом как например Уран смысл? или тот же Пурито.. и так уж и разделки подсократили а все равно горняки не в почете.
  • Yuriy 17
    Дэн Мартин пропускает Классику ... (4)
    Yuriy 17-Фото
    Дэн Мартин просто образец спортсмена! Атаки Мартина на Туре весьма волновали зрителей гонки и дарили хорошие эмоции. Дэн это не плачущий Киттель, хотя за его удивительные по красоте спринты на Тур де Франс ему можно почти все.
  • VeloVelo
    Тур Польши-2017. Маршрут (2)
    VeloVelo-Фото
    Интересный маршрут.
  • VeloVelo
    Роман Барде, Пьер Латур, Оливе ... (7)
    VeloVelo-Фото
    До 20-го года или включительно 20-й год?

    Непонятно. Уже не в первый раз.
  • VeloVelo
    Дэн Мартин пропускает Классику ... (4)
    VeloVelo-Фото
    Дэну 31 год.

    О трещине в двух позвонках не стоит беспокоится? Это как?! )

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2628
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Мартин Д. (Irl) (QST) 2040
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 1882
5 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
6 Фрум К. (GBr) (SKY) 1824
7 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1771
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1765
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1711
10 Саган П. (Svk) (BOH) 1570

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