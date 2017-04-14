- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 18:28
Приглашения на классику Ломбардия-2017
7 октября пройдёт 111-й выпуск классики Ломбардия, входящей в календарь гонок Мирового тура, а также являющейся гонкой Монументом велоспорта. На старт выйдут 25 команд – 18 команд Мирового тура и 7 профессиональных континентальных.
RCS Sport, организаторы велогонки, объявили 7 проконтинентальных команд, которые получили приглашение на классику:
Androni Giocattoli – Sidermec (Италия),
Bardiani CSF (Италия),
Cofidis (Франция),
Direct Energie (Франция),
Gazprom – Rusvelo (Россия),
Nippo – Vini Fantini (Италия),
Wilier Triestina – Selle Italia (Италия).
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