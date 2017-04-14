 Приглашения на классику Ломбардия-2017

Хм, два подиума подряд на ТДФ для французов - это как минимум репутационный и маркетинговый ход для команды. К тому же, по примеру Кинтаны, даже самый горняцкий горняк может при желании подтянуть разделку до удовлетворительного уровня. Кроме того есть прогрессирующий Насен, который будет закрывать для АЖДЗР первую половину сезона, давая возможность нормально готовится главной обойме к ТДФ. Да и Латур, который вроде и разделку умеет ехать и в горах неплох - это тоже ставка на ГТ, например, Вуэльты или Джиро. По моему, очень неплохое будущее у команды. В той же ФДЖ нет такой глубины.