- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 12:46
Приглашения на классику Ломбардия-2018
13 октября пройдёт 112-й выпуск классики Ломбардия, входящей в календарь гонок Мирового тура, а также являющейся гонкой Монументом велоспорта. На старт выйдут 24 команды – 18 команд Мирового тура и 6 профессиональных континентальных.
RCS Sport, организаторы велогонки, объявили 6 проконтинентальных команд, которые получили приглашение на классику:
Androni Giocattoli – Sidermec (Италия),
Bardiani CSF (Италия),
Fortuneo - Samsic (Франция),
Israel Cycling Academy (Израиль),
Nippo – Vini Fantini (Италия),
Wilier Triestina – Selle Italia (Италия).
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