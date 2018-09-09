 Приглашения на классику Ломбардия-2018

Смотря на фотки разных сайтов по 15 этапу скажу прмиерно в стиле Курдюкова: "туман добавл эпичности в итак эппический этап..."



Цитата: Ktulhu

Цитата: Николай Н. Я снимаю шляпу перед Вальвердо, в 38 лет так ехать, это настоящий герой Вуэльты. Лопес молодец, как мог, так и атаковал, он ещё молод и ему нужно ещё созреть для ГТ. Кинтано уже не тот, что был раньше, его не хватает на финише. Йейтс крепкий орешек и майку он может проиграть только в разделке.

Правильно фамилии писать - Лопесо, Йейтсо Правильно фамилии писать - Лопесо, Йейтсо

Ну, это уже переборО. На М.Лопеза можно просто тогда говорить СупермэнО



А если серьёзно, то луший ответ по этому его "о" дал НиколаЮ tim147

Цитата: tim147

По поводу ажиотажа велосообщества вокруг пресловутых постов с Кинтано, Вальвердо и т.п. хочу напомнить, что у Остапа Бендера была пишущая машинка с турецким акцентом, ну а у уважаемого Николая Н. видимо клавиатура с нижегородским акцентом. Вот и весь секрет!

Комент года, однозначно, смеюсь от души, браво Тим!