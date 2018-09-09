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Приглашения на классику Ломбардия-2018

 Приглашения на классику Ломбардия-2018

 

 

Приглашения на классику Ломбардия-2017

 

13 октября пройдёт 112-й выпуск классики Ломбардия, входящей в календарь гонок Мирового тура, а также являющейся гонкой Монументом велоспорта. На старт выйдут 24 команды – 18 команд Мирового тура и 6 профессиональных континентальных.

RCS Sport, организаторы велогонки, объявили 6 проконтинентальных команд, которые получили приглашение на классику:

 

Androni Giocattoli – Sidermec (Италия),

Bardiani CSF (Италия),

Fortuneo - Samsic (Франция),

Israel Cycling Academy (Израиль),

Nippo – Vini Fantini (Италия),

Wilier Triestina – Selle Italia (Италия).

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Теги к статье: Il Lombardia-2018 Il Lombardia Ломбардия классика гонка Мирового тура гонка Монумент велоспорта

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ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (71)
    Серафим-Фото
    Квято падал? Надеюсь, не серьезно. И время слил не из-за падения, а исходя из предыдущего этапа.
  • raspik
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (71)
    raspik-Фото
    Верно, раньше результаты были - видимо на багаже опыта, полученного при выступлении за Скай. А в этом году ни одного очка в зачет дисциплины "тайм триал"
  • paziz
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (71)
    paziz-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Ayrton
    Пино молодчина. Но справедливости ради, его не пасли и отпустили спокойно.
    Вальверде отметить надо, не дал Йейтсу уехать, когда ни Лопес, ни Кинтана отвечать не стали.
     
    В свете вторничного этапа: кто из претендентов на ГК сильнее в разделке?
    Разделка еще не показатель победы в генерале.Еще есть три этапа в гору 17 , 18. 20. Вот там все могут попасть.

    17,19,20, этапы. финиш в гору.
    А речи о влиянии разделки на итоговый результат не было, человек спросил кто из генеральщиков сильнее
  • rude_rider
    Стартовый протокол 16-го этапа ... (6)
    rude_rider-Фото
    Да и так могут друг другу привезти .. Очень интересно кто в какой форме. Все практически антираздельщики
  • M-07
    Тибо Пино, Саймон Йейтс, Мигел ... (7)
    M-07-Фото
    Ну учли ошибки, не хотите - не работайте, я не имел претензий к этому, наоборот, я по Вальверде за его слова по этому поводу прошёлся и так же писал, что никто никому ничего не должен. Но при этом жаловаться на других - это чрезмерная наглость, именно к этому я и выражаю свои претензии, а не к отказу от работы Йейтса и его команды.
  • EL-Fenomeno
    Тибо Пино, Саймон Йейтс, Мигел ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Смотря на фотки разных сайтов по 15 этапу скажу прмиерно в стиле Курдюкова: "туман добавл эпичности в итак эппический этап..."

    Цитата: Ktulhu
    Цитата: Николай Н.
    Я снимаю шляпу перед Вальвердо, в 38 лет так ехать, это настоящий герой Вуэльты. Лопес молодец, как мог, так и атаковал, он ещё молод и ему нужно ещё созреть для ГТ. Кинтано уже не тот, что был раньше, его не хватает на финише. Йейтс крепкий орешек и майку он может проиграть только в разделке.
    Правильно фамилии писать - Лопесо, Йейтсо

    Ну, это уже переборО. На М.Лопеза можно просто тогда говорить СупермэнО


    А если серьёзно, то луший ответ по этому его "о" дал НиколаЮ tim147

    Цитата: tim147
    По поводу ажиотажа велосообщества вокруг пресловутых постов с Кинтано, Вальвердо и т.п. хочу напомнить, что у Остапа Бендера была пишущая машинка с турецким акцентом, ну а у уважаемого Николая Н. видимо клавиатура с нижегородским акцентом. Вот и весь секрет!

    Комент года, однозначно, смеюсь от души, браво Тим!

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (71)
    EL-Fenomeno-Фото
    Есть видео его вылета?
    А Квято как и где упал?
  • velodoctor
    Гран-при Монреаля-2018. Резуль ... (4)
    velodoctor-Фото

    Мохорич очень мощный парень, жаль что атака не удалась за 30 км, думаю если б Веленс был готов нормлаьно, их бы двоих не догнали точно, а Поланс и Конрад или кто там из Боры был, так себе ребята. 

  • levonardo
    Тур Британии-2018. Этап 8 (4)
    levonardo-Фото
    подписали его на два года. Будем надеяться на лучшее.
  • ostap89
    Гран-при Монреаля-2018. Резуль ... (4)
    ostap89-Фото

    Цитата: veloster
    За две канадские гонки Мэтьюз получил 1000 очков. Это столько же, сколько дают за победу в ГК на ТДФ, и больше чем за победу на Джиро или Вуэльту. Нонсенс.

    Я думаю любой гонщик поменяет даже 10000 очков на победу в гранд туре, победителям гранд туров пофиг на эти очки

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 2752
2 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
3 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
4 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2047
7 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
8 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
9 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
10 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842

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