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Иван Гарсия Кортина – победитель 3 этапа Париж-Ницца-2020

Иван Гарсия Кортина, Петер Саган, Андреа Паскуалон, Максимилиан Шахманн о 3-м этапе Париж-Ницца-2020

 

 

  24-летний испанский гонщик команды Bahrain-McLaren Иван Гарсия Кортина одержал первую в этом сезоне и вторую в карьере победу, выиграв 3-й этап гонки Мирового тура Париж-Ницца-2020.

 

 

Photo © Nico Vereecken/PN/BettiniPhoto©2020 @TeamBahrainMcLaren

 

 

  3-й  этап развивался по сценарию традиционного спринтерского, когда единственного уехавшего в отрыв дня гонщика Тома Девриендта (Tom Devriendt (Circus-Wanty Gobert) пелотон добрал за 25 км до финиша. Для Ивана Гарсии Кортины завалы на финальных километрах и тягун не стали помехой. Он атаковал и обошёл на финише Петера Сагана (Bora-hansgrohe) и Андреа Паскуалона (Circus- Wanty Gobert-Tormans).

 

Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe) сохранил жёлтую майку лидера.

 

  Иван Гарсия Кортина: «Мне всегда нравится бороться за Париж-Ницце, потрясающе, что я выиграл этап на такой гонке. Это стало сюрпризом. В финале я смог найти своё место и позицию до того, как спринт пойдёт полным ходом. Так как всем было нелегко при такой погоде, я выжидал, но, как всегда, постарался использовать такие условия как сегодня. Характер этой гонки похож на классики. Перед стартом классик рад, что смог взять победу. Очень рад тому, как выступала вся команда. Мы с Диланом провели большую работу впереди, в конце всё сложилось хорошо, я использовал свой шанс и взял победу».

 

  Петер Саган: «Третий этап и третий день гонка проходит в холод и дождь. Хотя сегодня вначале было полегче, но в финале была нервозность и напряжение. У большинства спринтеров на финальной прямой осталось мало товарищей по команде, поэтому борьба больше была один на один. К сожалению, я вышел вперёд довольно рано, не смог удержать скорость до финиша, но взял сильное второе место. Макс был хорошо защищён и финишировал в лидирующей группе, защитив жёлтую майку».

 

  Максимилиан Шахманн: «Гонка разделилась на две части. В первой ехали расслабленно, всё было под контролем, Юрай отлично отработал. Перед самым финишем началась нервозность, пелотон разорвался на группы, но Петер смог финишировать вторым, а я удержать майку лидера».

 

  Кристиан Пёмер, спортивный директор команды Bora-hansrohe: «Сегодня у нас было две цели – защитить позицию Макса и наших генеральщиков, а также занять высокое место в спринте. Как и вчера, мы решили, что в спринте будем поддерживать Паскаля или Петера. Из-за боковых ветров день был нервным, пелотон раскололся. Перед финалом у Паскаля случилась механическая поломка, и он больше не мог быть претендентом в спринте. Поэтому мы сконцентрировались на Петере, который проявил хорошую форму, хотя и занял второе место. В общем, это был хороший для нас день».

 

  Андреа Паскуалон: «Я выбрал слипстрим Сагана, но из-за встречного ветра все долго не начинали спринт. Гарсия Кортина был первым, кто спуртовал. Мне же, наверное, надо было начинать мой спринт раньше. Нога шла хорошо, я набрал скорость.

 

  Сегодня погода была лучше, чем на прошлых этапах, но нервозность осталась такой же. Все хотели удержаться впереди. Завтра же будет по-другому. Хочу проверить свою форму в разделке, хотя я уже знаю, что форма хорошая».

 

  Хилэр ван дер Схюрен (Hilaire Van Der Schueren), спортивный директор команды Circus - Wanty Gobert - Tormans: «Я понимал, что отрыв не удержится до финиша, но Том Девриендт хотел проверить свою форму перед классиками. Поэтому я дал ему этот шанс. Позади него в пелотоне гонка шла нервно, как бывает каждый раз на Париж-Ницце. Мы старались как можно лучше защитить Фабьена Дубея (Fabien Doubey), и это означало, что Андреа Паскуалон часто оставался изолированным. Но он финишировал на подиуме, что для нас великолепный результат на такой гонке как Париж-Ницца. Надеюсь на хорошую разделку от Ксандро Мёрисса в среду».

 

 

Результаты 3 этапа Париж-Ницца-2020

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Теги к статье: Иван Гарсия Кортина Иван Кортина Ivan Garcia Cortina Bahrain McLaren Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

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8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • SportSpirit
    Париж-Ницца-2020. Этап 3 (5)
    SportSpirit-Фото

    Любопытно наблюдать за внутрикомандными коммуникациями в Боре. Саган много работает на команду, Шахманн постоянно благодарит его в интервью. Возможно, для Петера это какая-то новая ипостась в гонках, на данном этапе более интересная, чем личные победы. Пи этом в генерале идет в 10-ке, выше Пино, например.

     

    Шахманн, когда попадает в кадр, очень часто что-то жует - полезная привычка для потенциального генеральщика) 

     

    Паскаль тактически упустил победу на 2-м этапе, непривычно ему без Зелига. 

  • Sezar
    ASO ограничивает зрителям дост ... (4)
    Sezar-Фото

    Ну хоть что-то делают. Сработает не сработает, но это лучше чем сидеть на одном месте и надеяться что само пройдет как итальянцы.

  • Серафим
    Париж-Ницца-2020. Этап 3 (5)
    Серафим-Фото

      Кстати, насчет Гарсии. Давно жду, когда он перейдет на более высокий уровень. Талант спринтера виден давно, надо реализовывать.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 3 (5)
    Николай Н.-Фото

    Саган сегодня смотрелся классно, без развоза был вторым. Начинает набирать форму. А вот волчья стая что то делает не то. За 20км устроили такой развоз, а в итоге провалились.

  • patar
    Париж-Ницца-2020. Этап 3 (5)
    patar-Фото

    А мне вот что интересно - вчера Саган развозил Акерманна, а сегодня у Боры вообще никакого поезда не было. Саган зацепился за чужое колесо (вот в чем он поистине лучший) и в спринте поучаствовал. А где же сам Паскаль делся? Пропустил я где он отпал... и неужели Бора так работала на Шахмана, что даже от спринта (где они традиционно ильны) отказались?

     

    А для КвикСтепа вообще трагедия какая-то. Первый этап - Алафилип в секундах от подиума, второй этап - похоронка для генерала, эшелоны, спринта нет. И вот третий этап - развоз некудышний, или сам Беннет потерялся. Вроде сперва казалось, что он впереди, а потом он резко потерял позицию, ушел глубже (кстати, тот же Саган, что сидел у Бенета на колесе, тут же бросил его и "пересел" к Юэну), потом падение... что с ним знает кто-то? За руку держался не обнадеживающе.

  • RVL
    Париж-Ницца-2020. Этап 3 (5)
    RVL-Фото

    Завалы последние абышто.



    Один притерся как чайник, второй выстегнулся так,что из седла вылетел. И кегельбан

  • EL-Fenomeno
    ASO ограничивает зрителям дост ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вчера матч ещё был, но при пустых трибунах (до 1 апреля).
    А насчёт недисциплинированности, то да, показывали по ТВ что тамошние бизнесмены порой очень негодуют на все те ограничения, что связанны с вирусом. Увы, но деньги поВсюду для некоторых в мире (не хочу говорить большинства) на первом месте, причём за всякую цену, даже выходить"смертную" (?) fool

  • Kitsune-taichou
    ASO ограничивает зрителям дост ... (4)
    Kitsune-taichou-Фото

    больше 1000? а если 999, уже безопасно?

  • Серафим
    ASO ограничивает зрителям дост ... (4)
    Серафим-Фото

     Лучше так, чем в Италии. Вчера запретили проведение всех спортивных мероприятий, вплоть до неприкасаемой серии"А". Впрочем, итальянцы удивительно недисциплинированные, отсюда и проблемы. Опять вспоминаю, что за Джиро стало что-то беспокойно. 

  • levonardo
    Париж-Ницца-2020. Этап 2 (5)
    levonardo-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Что то в этом году Ницца не похожа на предыдущие. Второй этап, а такие разборки. Сегодня как будто равнинный этап, а получились эшелоны.
    В прошлом году было то же самое.

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