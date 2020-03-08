Иван Гарсия Кортина – победитель 3 этапа Париж-Ницца-2020

Иван Гарсия Кортина, Петер Саган, Андреа Паскуалон, Максимилиан Шахманн о 3-м этапе Париж-Ницца-2020

24-летний испанский гонщик команды Bahrain-McLaren Иван Гарсия Кортина одержал первую в этом сезоне и вторую в карьере победу, выиграв 3-й этап гонки Мирового тура Париж-Ницца-2020.

Photo © Nico Vereecken/PN/BettiniPhoto©2020 @TeamBahrainMcLaren

3-й этап развивался по сценарию традиционного спринтерского, когда единственного уехавшего в отрыв дня гонщика Тома Девриендта (Tom Devriendt (Circus-Wanty Gobert) пелотон добрал за 25 км до финиша. Для Ивана Гарсии Кортины завалы на финальных километрах и тягун не стали помехой. Он атаковал и обошёл на финише Петера Сагана (Bora-hansgrohe) и Андреа Паскуалона (Circus- Wanty Gobert-Tormans).

Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe) сохранил жёлтую майку лидера.

Иван Гарсия Кортина: «Мне всегда нравится бороться за Париж-Ницце, потрясающе, что я выиграл этап на такой гонке. Это стало сюрпризом. В финале я смог найти своё место и позицию до того, как спринт пойдёт полным ходом. Так как всем было нелегко при такой погоде, я выжидал, но, как всегда, постарался использовать такие условия как сегодня. Характер этой гонки похож на классики. Перед стартом классик рад, что смог взять победу. Очень рад тому, как выступала вся команда. Мы с Диланом провели большую работу впереди, в конце всё сложилось хорошо, я использовал свой шанс и взял победу».

Петер Саган: «Третий этап и третий день гонка проходит в холод и дождь. Хотя сегодня вначале было полегче, но в финале была нервозность и напряжение. У большинства спринтеров на финальной прямой осталось мало товарищей по команде, поэтому борьба больше была один на один. К сожалению, я вышел вперёд довольно рано, не смог удержать скорость до финиша, но взял сильное второе место. Макс был хорошо защищён и финишировал в лидирующей группе, защитив жёлтую майку».

Максимилиан Шахманн: «Гонка разделилась на две части. В первой ехали расслабленно, всё было под контролем, Юрай отлично отработал. Перед самым финишем началась нервозность, пелотон разорвался на группы, но Петер смог финишировать вторым, а я удержать майку лидера».

Кристиан Пёмер, спортивный директор команды Bora-hansrohe: «Сегодня у нас было две цели – защитить позицию Макса и наших генеральщиков, а также занять высокое место в спринте. Как и вчера, мы решили, что в спринте будем поддерживать Паскаля или Петера. Из-за боковых ветров день был нервным, пелотон раскололся. Перед финалом у Паскаля случилась механическая поломка, и он больше не мог быть претендентом в спринте. Поэтому мы сконцентрировались на Петере, который проявил хорошую форму, хотя и занял второе место. В общем, это был хороший для нас день».

Андреа Паскуалон: «Я выбрал слипстрим Сагана, но из-за встречного ветра все долго не начинали спринт. Гарсия Кортина был первым, кто спуртовал. Мне же, наверное, надо было начинать мой спринт раньше. Нога шла хорошо, я набрал скорость.

Сегодня погода была лучше, чем на прошлых этапах, но нервозность осталась такой же. Все хотели удержаться впереди. Завтра же будет по-другому. Хочу проверить свою форму в разделке, хотя я уже знаю, что форма хорошая».

Хилэр ван дер Схюрен (Hilaire Van Der Schueren), спортивный директор команды Circus - Wanty Gobert - Tormans: «Я понимал, что отрыв не удержится до финиша, но Том Девриендт хотел проверить свою форму перед классиками. Поэтому я дал ему этот шанс. Позади него в пелотоне гонка шла нервно, как бывает каждый раз на Париж-Ницце. Мы старались как можно лучше защитить Фабьена Дубея (Fabien Doubey), и это означало, что Андреа Паскуалон часто оставался изолированным. Но он финишировал на подиуме, что для нас великолепный результат на такой гонке как Париж-Ницца. Надеюсь на хорошую разделку от Ксандро Мёрисса в среду».